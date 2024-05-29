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Германия и Франция намерены сотрудничать в разработке оружия - РИА Новости, 29.05.2024
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10:25 29.05.2024
https://ria.ru/20240529/oruzhie-1949065662.html
Германия и Франция намерены сотрудничать в разработке оружия
Германия и Франция намерены сотрудничать в разработке оружия - РИА Новости, 29.05.2024
Германия и Франция намерены сотрудничать в разработке оружия
Власти ФРГ и Франции намерены сотрудничать в области разработки оружия дальнего действия, свидетельствуют итоговые выводы германо-французского совета по... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T10:25
2024-05-29T10:25
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Власти ФРГ и Франции намерены сотрудничать в области разработки оружия дальнего действия, свидетельствуют итоговые выводы германо-французского совета по вопросам безопасности и обороны. "Франция и Германия начнут вместе с партнерами осуществлять долгосрочное, всеобъемлющее и инклюзивное сотрудничество в области оружия дальнего действия, которое также будет сопровождаться укреплением европейской оборонно-промышленной базы с целью улучшения военного потенциала", - говорится в документе, опубликованном на сайте правительства ФРГ. Во вторник, в конце государственного визита президента Франции Эммануэля Макрона в Германию, состоялась встреча между Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцем и министрами обеих стран. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что Украина имеет право среди прочего атаковать "военные цели на территории России". Генсек НАТО сказал, что "некоторые союзники" соответствующие ограничения по ударам сняли, он также считает, что "пришло время снять и другие ограничения". Президент России Владимир Путин заявлял, что РФ внимательно наблюдает за заявлениями об ударах вглубь ее территории. Он подчеркнул, что представители стран НАТО, особенно в Европе, должны отдавать себе отчет, с чем они играют. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на удары по российской территории, заявлял, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".
https://ria.ru/20240527/welt-1948660860.html
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в мире, германия, россия, франция, эммануэль макрон, олаф шольц, йенс столтенберг, нато
В мире, Германия, Россия, Франция, Эммануэль Макрон, Олаф Шольц, Йенс Столтенберг, НАТО
Германия и Франция намерены сотрудничать в разработке оружия

Германия и Франция намерены сотрудничать в разработке оружия дальнего действия

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкВид на Бранденбургские ворота в Берлине
Вид на Бранденбургские ворота в Берлине - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Вид на Бранденбургские ворота в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Власти ФРГ и Франции намерены сотрудничать в области разработки оружия дальнего действия, свидетельствуют итоговые выводы германо-французского совета по вопросам безопасности и обороны.
"Франция и Германия начнут вместе с партнерами осуществлять долгосрочное, всеобъемлющее и инклюзивное сотрудничество в области оружия дальнего действия, которое также будет сопровождаться укреплением европейской оборонно-промышленной базы с целью улучшения военного потенциала", - говорится в документе, опубликованном на сайте правительства ФРГ.
Квадрокоптер подразделений радиоэлектронной борьбы Южного военного округа во время выполнения боевых задач в ходе специальной военной операции на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
"Большой прогресс": в Германии забили тревогу из-за российского оружия
27 мая, 15:09
Во вторник, в конце государственного визита президента Франции Эммануэля Макрона в Германию, состоялась встреча между Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцем и министрами обеих стран.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что Украина имеет право среди прочего атаковать "военные цели на территории России". Генсек НАТО сказал, что "некоторые союзники" соответствующие ограничения по ударам сняли, он также считает, что "пришло время снять и другие ограничения".
Президент России Владимир Путин заявлял, что РФ внимательно наблюдает за заявлениями об ударах вглубь ее территории. Он подчеркнул, что представители стран НАТО, особенно в Европе, должны отдавать себе отчет, с чем они играют. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на удары по российской территории, заявлял, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
Франция не поставляет Украине оружие для ударов по России, заявил Макрон
15 мая 2023, 21:45
 
В миреГерманияРоссияФранцияЭммануэль МакронОлаф ШольцЙенс СтолтенбергНАТО
 
 
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