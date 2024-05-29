https://ria.ru/20240529/oruzhie-1949065662.html

Германия и Франция намерены сотрудничать в разработке оружия

Германия и Франция намерены сотрудничать в разработке оружия - РИА Новости, 29.05.2024

Германия и Франция намерены сотрудничать в разработке оружия

Власти ФРГ и Франции намерены сотрудничать в области разработки оружия дальнего действия, свидетельствуют итоговые выводы германо-французского совета по... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T10:25

2024-05-29T10:25

2024-05-29T10:25

в мире

германия

россия

франция

эммануэль макрон

олаф шольц

йенс столтенберг

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/17/1569029957_0:144:3132:1906_1920x0_80_0_0_758fb7a1e81faf9a9465c42cd8925b4e.jpg

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Власти ФРГ и Франции намерены сотрудничать в области разработки оружия дальнего действия, свидетельствуют итоговые выводы германо-французского совета по вопросам безопасности и обороны. "Франция и Германия начнут вместе с партнерами осуществлять долгосрочное, всеобъемлющее и инклюзивное сотрудничество в области оружия дальнего действия, которое также будет сопровождаться укреплением европейской оборонно-промышленной базы с целью улучшения военного потенциала", - говорится в документе, опубликованном на сайте правительства ФРГ. Во вторник, в конце государственного визита президента Франции Эммануэля Макрона в Германию, состоялась встреча между Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцем и министрами обеих стран. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что Украина имеет право среди прочего атаковать "военные цели на территории России". Генсек НАТО сказал, что "некоторые союзники" соответствующие ограничения по ударам сняли, он также считает, что "пришло время снять и другие ограничения". Президент России Владимир Путин заявлял, что РФ внимательно наблюдает за заявлениями об ударах вглубь ее территории. Он подчеркнул, что представители стран НАТО, особенно в Европе, должны отдавать себе отчет, с чем они играют. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на удары по российской территории, заявлял, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".

https://ria.ru/20240527/welt-1948660860.html

https://ria.ru/20230515/postavki-1872017560.html

германия

россия

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, германия, россия, франция, эммануэль макрон, олаф шольц, йенс столтенберг, нато