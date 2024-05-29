https://ria.ru/20240529/orden-1949049426.html
Посол России в Китае вручил орден Дружбы директору галереи искусств
Посол России в Китае вручил орден Дружбы директору галереи искусств - РИА Новости, 29.05.2024
Посол России в Китае вручил орден Дружбы директору галереи искусств
Посол России в Китае Игорь Моргулов в среду вручил орден Дружбы директору пекинской галереи искусств "Цзиньтай" Юань Сикуню за большой вклад в укрепление... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T08:26
2024-05-29T08:26
2024-05-29T08:26
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игорь моргулов
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ПЕКИН, 29 мая – РИА Новости. Посол России в Китае Игорь Моргулов в среду вручил орден Дружбы директору пекинской галереи искусств "Цзиньтай" Юань Сикуню за большой вклад в укрепление культурно-гуманитарного сотрудничества между двумя странами, передает корреспондент РИА Новости. Церемония вручения государственных наград в соответствии с указом президента Российской Федерации состоялась в посольстве РФ в Пекине в контексте Годов культуры России и Китая. "Буквально несколько дней назад наши лидеры дали старт перекрестным Годам культуры России и Китая, которые пройдут в 2024-2025 годах. У нас подготовлена насыщенная программа мероприятий, призванная познакомить народы двух государств с лучшими образцами культуры друг друга, способствуя тем самым их дальнейшему духовному взаимопроникновению, укрепление уз дружбы и сотрудничества", - заявил Моргулов. Он выразил уверенность, что "предстоящие два года станут яркими и запоминающимися для наших отношений в области гуманитарного взаимодействия". "И, конечно, я особенно рад, что здесь в посольстве, мы начинаем этот замечательный парад событий с вручения государственных наград двум выдающимся деятелям Китая в области искусства и русского языка", - отметил дипломат. Посол подчеркнул, что "Юань Сикунь - широко известный китайский художник, скульптор и меценат, на протяжении более 30 лет он прилагает энергичные усилия и вносит существенный вклад в продвижение российско-китайского взаимодействия в гуманитарной сфере". "Его работы пользуются большой популярностью, как в Китае, так и в нашей стране. На площадке пекинской галереи искусств "Цзиньтай" регулярно проводятся совместные с посольством мероприятия, посвящённые памятным датам истории России. Седьмого сентября 2015 года там была представлена созданная Юань Сикунем композиция "Советский сокол" в честь лётчиков СССР, сражавшихся в борьбе китайского народа против японских агрессоров, и ежегодно, начиная с 2017 года, к этому монументу возлагаются цветы, как дань памяти нашим соотечественникам, исполнившим свой интернациональный долг за рубежом", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20240305/maslenitsa-1931171171.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, китай, пекин, игорь моргулов, в мире
Россия, Китай, Пекин, Игорь Моргулов, В мире
Посол России в Китае вручил орден Дружбы директору галереи искусств
Моргулов вручил орден Дружбы директору галереи искусств "Цзиньтай" Юань Сикуню
ПЕКИН, 29 мая – РИА Новости. Посол России в Китае Игорь Моргулов в среду вручил орден Дружбы директору пекинской галереи искусств "Цзиньтай" Юань Сикуню за большой вклад в укрепление культурно-гуманитарного сотрудничества между двумя странами, передает корреспондент РИА Новости.
Церемония вручения государственных наград в соответствии с указом президента Российской Федерации состоялась в посольстве РФ в Пекине
в контексте Годов культуры России и Китая.
"Буквально несколько дней назад наши лидеры дали старт перекрестным Годам культуры России и Китая, которые пройдут в 2024-2025 годах. У нас подготовлена насыщенная программа мероприятий, призванная познакомить народы двух государств с лучшими образцами культуры друг друга, способствуя тем самым их дальнейшему духовному взаимопроникновению, укрепление уз дружбы и сотрудничества", - заявил Моргулов.
Он выразил уверенность, что "предстоящие два года станут яркими и запоминающимися для наших отношений в области гуманитарного взаимодействия". "И, конечно, я особенно рад, что здесь в посольстве, мы начинаем этот замечательный парад событий с вручения государственных наград двум выдающимся деятелям Китая в области искусства и русского языка", - отметил дипломат.
Посол подчеркнул, что "Юань Сикунь - широко известный китайский художник, скульптор и меценат, на протяжении более 30 лет он прилагает энергичные усилия и вносит существенный вклад в продвижение российско-китайского взаимодействия в гуманитарной сфере".
"Его работы пользуются большой популярностью, как в Китае, так и в нашей стране. На площадке пекинской галереи искусств "Цзиньтай" регулярно проводятся совместные с посольством мероприятия, посвящённые памятным датам истории России. Седьмого сентября 2015 года там была представлена созданная Юань Сикунем композиция "Советский сокол" в честь лётчиков СССР
, сражавшихся в борьбе китайского народа против японских агрессоров, и ежегодно, начиная с 2017 года, к этому монументу возлагаются цветы, как дань памяти нашим соотечественникам, исполнившим свой интернациональный долг за рубежом", - подчеркнул он.