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Орбан прокомментировал втягивание Украины в конфликт без плана - РИА Новости, 29.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:37 29.05.2024
https://ria.ru/20240529/orban-1949235806.html
Орбан прокомментировал втягивание Украины в конфликт без плана
Орбан прокомментировал втягивание Украины в конфликт без плана - РИА Новости, 29.05.2024
Орбан прокомментировал втягивание Украины в конфликт без плана
ЕС несет моральную ответственность за втягивание Украины в конфликт без предоставления ей четкого плана, переговоры о вступлении Киева в сообщество вести еще... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T22:37
2024-05-29T22:37
специальная военная операция на украине
в мире
украина
венгрия
будапешт
виктор орбан
петер сийярто
евросоюз
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ПАРИЖ, 29 мая - РИА Новости. ЕС несет моральную ответственность за втягивание Украины в конфликт без предоставления ей четкого плана, переговоры о вступлении Киева в сообщество вести еще рано, поскольку нет информации о точных границах и населении Украины, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. "Первый вопрос - будет ли Украина существовать как жизнеспособное государство в будущем, учитывая разрушения, причиненные войной. Мы несем моральную ответственность за то, что втянули Украину в этот конфликт, пообещав поддержку без четкого плана. Если мы продолжим в том же духе, она будет разрушена. В этих условиях переговоры о ее членстве преждевременны. Сначала надо уточнить ее границы и население", - сказал Орбан в интервью изданию Point. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники передало, что Венгрия блокирует достижение странами ЕС договоренности, которая позволит начать переговоры о вступлении Украины в блок. Ранее саммит ЕС принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. Орбан заявил, что Венгрия не участвовала в принятии этого решения, потому что считает его неправильным, но не будет мешать остальным 26 странам. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал такое решение "наилучшим", поскольку оно освобождает Будапешт от негативных последствий этого шага. Ранее венгерский премьер заявлял, что сама Еврокомиссия в рекомендациях от 8 ноября признала, что Украина еще не выполнила три условия для запуска переговоров о членстве. Орбан отметил, что если решение ЕС начать переговоры с Украиной будет грозить экономическими негативными последствиями для венгров, Будапешт "нажмет ручной тормоз". По его словам, у Венгрии будет возможность остановить процесс еще 75 раз, а окончательное решение будут принимать парламенты 27 стран.
https://ria.ru/20240529/rs-1949218339.html
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в мире, украина, венгрия, будапешт, виктор орбан, петер сийярто, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Венгрия, Будапешт, Виктор Орбан, Петер Сийярто, Евросоюз
Орбан прокомментировал втягивание Украины в конфликт без плана

Орбан: ЕС морально ответственен за втягивание Украины в конфликт без плана

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан . Архивное фото
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ПАРИЖ, 29 мая - РИА Новости. ЕС несет моральную ответственность за втягивание Украины в конфликт без предоставления ей четкого плана, переговоры о вступлении Киева в сообщество вести еще рано, поскольку нет информации о точных границах и населении Украины, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
«
"Первый вопрос - будет ли Украина существовать как жизнеспособное государство в будущем, учитывая разрушения, причиненные войной. Мы несем моральную ответственность за то, что втянули Украину в этот конфликт, пообещав поддержку без четкого плана. Если мы продолжим в том же духе, она будет разрушена. В этих условиях переговоры о ее членстве преждевременны. Сначала надо уточнить ее границы и население", - сказал Орбан в интервью изданию Point.
Американский танк M1 Abrams - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
Конфликт на Украине развенчал один из главных мифов о США, пишут СМИ
Вчера, 20:05
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники передало, что Венгрия блокирует достижение странами ЕС договоренности, которая позволит начать переговоры о вступлении Украины в блок.
Ранее саммит ЕС принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. Орбан заявил, что Венгрия не участвовала в принятии этого решения, потому что считает его неправильным, но не будет мешать остальным 26 странам. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал такое решение "наилучшим", поскольку оно освобождает Будапешт от негативных последствий этого шага.
Ранее венгерский премьер заявлял, что сама Еврокомиссия в рекомендациях от 8 ноября признала, что Украина еще не выполнила три условия для запуска переговоров о членстве. Орбан отметил, что если решение ЕС начать переговоры с Украиной будет грозить экономическими негативными последствиями для венгров, Будапешт "нажмет ручной тормоз". По его словам, у Венгрии будет возможность остановить процесс еще 75 раз, а окончательное решение будут принимать парламенты 27 стран.
Российские военнослужащие в колонне военной техники - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
"Россия останется". На Западе признали правду о конфликте на Украине
Вчера, 16:01
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВенгрияБудапештВиктор ОрбанПетер СийяртоЕвросоюз
 
 
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