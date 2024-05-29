Рейтинг@Mail.ru
СМИ: в Европарламенте проходят обыски по делу о "влиянии России" - РИА Новости, 29.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:44 29.05.2024
https://ria.ru/20240529/obyski-1949099180.html
СМИ: в Европарламенте проходят обыски по делу о "влиянии России"
СМИ: в Европарламенте проходят обыски по делу о "влиянии России" - РИА Новости, 29.05.2024
СМИ: в Европарламенте проходят обыски по делу о "влиянии России"
В зданиях Европейского парламента в Брюсселе и французском Страсбурге проходят обыски по делу о предполагаемом "влиянии России", сообщило в среду немецкое... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T12:44
2024-05-29T12:44
в мире
брюссель
страсбург
бельгия
петр быстрон
европарламент
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0e/1749971357_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_401f3b835c3dc97838f492a4fdc755e9.jpg
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. В зданиях Европейского парламента в Брюсселе и французском Страсбурге проходят обыски по делу о предполагаемом "влиянии России", сообщило в среду немецкое издание Spiegel. "Следователи в Бельгии и Франции с утра обыскивают офисы Европейского парламента в Брюсселе и Страсбурге. Рейды, очевидно, связаны с делом вокруг пророссийского новостного портала Voice of Europe, который, как утверждается, находится в центре российской операции влияния", - пишет Spiegel. Сообщается, в частности, об обыске в офисе сотрудника нидерландского парламентария Марселя де Граафа, Гийома П., который ранее работал также с депутатом от немецкой "Альтернативы для Германии" (АдГ) Максимилианом Кра. Ранее чешские СМИ опубликовали материал, в котором утверждали, что ряд европейских политиков якобы получали деньги от портала Voice of Europe для распространения пророссийских нарративов, в том числе о конфликте на Украине. Единственным названным в нем стало имя немецкого депутата от АдГ Петра Быстрона. Утверждалось, что у чешских спецслужб есть даже аудиозапись, якобы подтверждающая получение им денег. Позднее Voice of Europe был включен в список подсанкционных СМИ, которым запрещено вещание в Европе.
https://ria.ru/20240505/nato-1943955270.html
https://ria.ru/20240527/borrel-1948741511.html
брюссель
страсбург
бельгия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0e/1749971357_234:0:2963:2047_1920x0_80_0_0_e9b5500d2024496f25543ecfa727a390.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, брюссель, страсбург, бельгия, петр быстрон, европарламент
В мире, Брюссель, Страсбург, Бельгия, Петр Быстрон, Европарламент
СМИ: в Европарламенте проходят обыски по делу о "влиянии России"

Spiegel: в зданиях Европарламента проходят обыски по делу о "влиянии России"

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЗдание Европейского парламента в Страсбурге
Здание Европейского парламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Здание Европейского парламента в Страсбурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. В зданиях Европейского парламента в Брюсселе и французском Страсбурге проходят обыски по делу о предполагаемом "влиянии России", сообщило в среду немецкое издание Spiegel.
"Следователи в Бельгии и Франции с утра обыскивают офисы Европейского парламента в Брюсселе и Страсбурге. Рейды, очевидно, связаны с делом вокруг пророссийского новостного портала Voice of Europe, который, как утверждается, находится в центре российской операции влияния", - пишет Spiegel.
Баннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
НАТО установила две красные линии для вмешательства на Украине, пишут СМИ
5 мая, 11:12
Сообщается, в частности, об обыске в офисе сотрудника нидерландского парламентария Марселя де Граафа, Гийома П., который ранее работал также с депутатом от немецкой "Альтернативы для Германии" (АдГ) Максимилианом Кра.
Ранее чешские СМИ опубликовали материал, в котором утверждали, что ряд европейских политиков якобы получали деньги от портала Voice of Europe для распространения пророссийских нарративов, в том числе о конфликте на Украине. Единственным названным в нем стало имя немецкого депутата от АдГ Петра Быстрона. Утверждалось, что у чешских спецслужб есть даже аудиозапись, якобы подтверждающая получение им денег. Позднее Voice of Europe был включен в список подсанкционных СМИ, которым запрещено вещание в Европе.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
В ЕС заблокировали семь решений о помощи Украине
27 мая, 18:41
 
В миреБрюссельСтрасбургБельгияПетр БыстронЕвропарламент
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала