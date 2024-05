https://ria.ru/20240529/obyski-1949099180.html

СМИ: в Европарламенте проходят обыски по делу о "влиянии России"

СМИ: в Европарламенте проходят обыски по делу о "влиянии России"

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. В зданиях Европейского парламента в Брюсселе и французском Страсбурге проходят обыски по делу о предполагаемом "влиянии России", сообщило в среду немецкое издание Spiegel. "Следователи в Бельгии и Франции с утра обыскивают офисы Европейского парламента в Брюсселе и Страсбурге. Рейды, очевидно, связаны с делом вокруг пророссийского новостного портала Voice of Europe, который, как утверждается, находится в центре российской операции влияния", - пишет Spiegel. Сообщается, в частности, об обыске в офисе сотрудника нидерландского парламентария Марселя де Граафа, Гийома П., который ранее работал также с депутатом от немецкой "Альтернативы для Германии" (АдГ) Максимилианом Кра. Ранее чешские СМИ опубликовали материал, в котором утверждали, что ряд европейских политиков якобы получали деньги от портала Voice of Europe для распространения пророссийских нарративов, в том числе о конфликте на Украине. Единственным названным в нем стало имя немецкого депутата от АдГ Петра Быстрона. Утверждалось, что у чешских спецслужб есть даже аудиозапись, якобы подтверждающая получение им денег. Позднее Voice of Europe был включен в список подсанкционных СМИ, которым запрещено вещание в Европе.

