https://ria.ru/20240529/obstrel-1949091669.html

ВСУ ведут массированный обстрел Энергодара и Каменки-Днепровской

ВСУ ведут массированный обстрел Энергодара и Каменки-Днепровской - РИА Новости, 29.05.2024

ВСУ ведут массированный обстрел Энергодара и Каменки-Днепровской

Украинские войска предприняли массированный обстрел Энергодара и Каменки-Днепровской, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram-канале. РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T12:04

2024-05-29T12:04

2024-05-29T12:15

специальная военная операция на украине

энергодар

вооруженные силы украины

россия

запорожская область

евгений балицкий

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости. Украинские войска предприняли массированный обстрел Энергодара и Каменки-Днепровской, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram-канале."Идет массированный террористический обстрел Энергодара и Каменки-Днепровской со стороны ВСУ", - написал Балицкий.Губернатор призвал местных жителей сохранять спокойствие и переместиться в укрытия, не выходить на улицу до полной стабилизации обстановки."Также прошу автомобилистов, следующих до Энергодара, воздержаться от поездок до полной стабилизации обстановки. Над автомобильной дорогой зафиксировано движение БПЛА противника", - подчеркнул губернатор.

https://ria.ru/20240528/vstrecha-1948970545.html

энергодар

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энергодар, вооруженные силы украины, россия, запорожская область, евгений балицкий, украина