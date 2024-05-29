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ВСУ ведут массированный обстрел Энергодара и Каменки-Днепровской
ВСУ ведут массированный обстрел Энергодара и Каменки-Днепровской - РИА Новости, 29.05.2024
ВСУ ведут массированный обстрел Энергодара и Каменки-Днепровской
Украинские войска предприняли массированный обстрел Энергодара и Каменки-Днепровской, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram-канале. РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T12:04
2024-05-29T12:04
2024-05-29T12:15
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энергодар
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евгений балицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости. Украинские войска предприняли массированный обстрел Энергодара и Каменки-Днепровской, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram-канале."Идет массированный террористический обстрел Энергодара и Каменки-Днепровской со стороны ВСУ", - написал Балицкий.Губернатор призвал местных жителей сохранять спокойствие и переместиться в укрытия, не выходить на улицу до полной стабилизации обстановки."Также прошу автомобилистов, следующих до Энергодара, воздержаться от поездок до полной стабилизации обстановки. Над автомобильной дорогой зафиксировано движение БПЛА противника", - подчеркнул губернатор.
https://ria.ru/20240528/vstrecha-1948970545.html
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Специальная военная операция на Украине, Энергодар, Вооруженные силы Украины, Россия, Запорожская область, Евгений Балицкий, Украина
ВСУ ведут массированный обстрел Энергодара и Каменки-Днепровской
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