Рейтинг@Mail.ru
ВСУ ведут массированный обстрел Энергодара и Каменки-Днепровской - РИА Новости, 29.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:04 29.05.2024 (обновлено: 12:15 29.05.2024)
https://ria.ru/20240529/obstrel-1949091669.html
ВСУ ведут массированный обстрел Энергодара и Каменки-Днепровской
ВСУ ведут массированный обстрел Энергодара и Каменки-Днепровской - РИА Новости, 29.05.2024
ВСУ ведут массированный обстрел Энергодара и Каменки-Днепровской
Украинские войска предприняли массированный обстрел Энергодара и Каменки-Днепровской, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram-канале. РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T12:04
2024-05-29T12:15
специальная военная операция на украине
энергодар
вооруженные силы украины
россия
запорожская область
евгений балицкий
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0c/1902180507_0:317:3075:2047_1920x0_80_0_0_2b765575ba7dc8a15ec9e7dd91ba1fc9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости. Украинские войска предприняли массированный обстрел Энергодара и Каменки-Днепровской, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram-канале."Идет массированный террористический обстрел Энергодара и Каменки-Днепровской со стороны ВСУ", - написал Балицкий.Губернатор призвал местных жителей сохранять спокойствие и переместиться в укрытия, не выходить на улицу до полной стабилизации обстановки."Также прошу автомобилистов, следующих до Энергодара, воздержаться от поездок до полной стабилизации обстановки. Над автомобильной дорогой зафиксировано движение БПЛА противника", - подчеркнул губернатор.
https://ria.ru/20240528/vstrecha-1948970545.html
энергодар
россия
запорожская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0c/1902180507_346:0:3075:2047_1920x0_80_0_0_ab7bb5a270ab602cd10384ae4e330ba4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
энергодар, вооруженные силы украины, россия, запорожская область, евгений балицкий, украина
Специальная военная операция на Украине, Энергодар, Вооруженные силы Украины, Россия, Запорожская область, Евгений Балицкий, Украина
ВСУ ведут массированный обстрел Энергодара и Каменки-Днепровской

ВСУ ведут массированный обстрел в Херсонской области

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЭнергодар
Энергодар - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Энергодар. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости. Украинские войска предприняли массированный обстрел Энергодара и Каменки-Днепровской, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram-канале.
"Идет массированный террористический обстрел Энергодара и Каменки-Днепровской со стороны ВСУ", - написал Балицкий.
Губернатор призвал местных жителей сохранять спокойствие и переместиться в укрытия, не выходить на улицу до полной стабилизации обстановки.
"Также прошу автомобилистов, следующих до Энергодара, воздержаться от поездок до полной стабилизации обстановки. Над автомобильной дорогой зафиксировано движение БПЛА противника", - подчеркнул губернатор.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси общается с прессой после переговоров с генеральным директором госкорпорации Росатом Алексеем Лихачевым в Калининграде - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
Гросси назвал встречу по ЗАЭС своевременной
Вчера, 18:16
 
Специальная военная операция на УкраинеЭнергодарВооруженные силы УкраиныРоссияЗапорожская областьЕвгений БалицкийУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала