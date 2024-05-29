https://ria.ru/20240529/obstrel-1949060558.html

В Белгородской области при атаке дронов повреждена школа

В Белгородской области при атаке дронов повреждена школа - РИА Новости, 29.05.2024

В Белгородской области при атаке дронов повреждена школа

Здание школы и объект связи повреждены при сбросе боеприпасов с украинских дронов в селе Пороз Грайворонского округа, пострадавших нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T10:00

2024-05-29T10:00

2024-05-29T10:00

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1b/1880662995_0:262:3173:2047_1920x0_80_0_0_2a029b99fdee69c12263fdb78662d5b1.jpg

БЕЛГОРОД, 29 мая - РИА Новости. Здание школы и объект связи повреждены при сбросе боеприпасов с украинских дронов в селе Пороз Грайворонского округа, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "В селе Пороз Грайворонского городского округа в результате сброса взрывного устройства есть повреждения на инфраструктурном объекте связи. Еще одно взрывное устройство было сброшено на территорию школы - в нескольких кабинетах выбиты окна. Пострадавших нет", - написал Гладков. Губернатор уточнил, что занятия в школе проходят в дистанционном формате обучения. Также, по словам главы региона, еще один FPV-дрон ВСУ атаковал село Муром Шебекинского округа. В результате взрыва повреждено частное домовладение. Никто из мирных жителей не пострадал. На местах работают оперативные службы, добавил Гладков.

https://ria.ru/20240313/bespilotnik-1932659935.html

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины