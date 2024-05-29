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В Белгородской области при атаке дронов повреждена школа
В Белгородской области при атаке дронов повреждена школа - РИА Новости, 29.05.2024
В Белгородской области при атаке дронов повреждена школа
Здание школы и объект связи повреждены при сбросе боеприпасов с украинских дронов в селе Пороз Грайворонского округа, пострадавших нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T10:00
2024-05-29T10:00
2024-05-29T10:00
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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БЕЛГОРОД, 29 мая - РИА Новости. Здание школы и объект связи повреждены при сбросе боеприпасов с украинских дронов в селе Пороз Грайворонского округа, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "В селе Пороз Грайворонского городского округа в результате сброса взрывного устройства есть повреждения на инфраструктурном объекте связи. Еще одно взрывное устройство было сброшено на территорию школы - в нескольких кабинетах выбиты окна. Пострадавших нет", - написал Гладков. Губернатор уточнил, что занятия в школе проходят в дистанционном формате обучения. Также, по словам главы региона, еще один FPV-дрон ВСУ атаковал село Муром Шебекинского округа. В результате взрыва повреждено частное домовладение. Никто из мирных жителей не пострадал. На местах работают оперативные службы, добавил Гладков.
https://ria.ru/20240313/bespilotnik-1932659935.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
В Белгородской области при атаке дронов повреждена школа
В Белгородской области при атаке дронов повреждены школа и объект связи