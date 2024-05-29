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В Белгородской области при атаке дронов повреждена школа - РИА Новости, 29.05.2024
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В Белгородской области при атаке дронов повреждена школа
В Белгородской области при атаке дронов повреждена школа - РИА Новости, 29.05.2024
В Белгородской области при атаке дронов повреждена школа
Здание школы и объект связи повреждены при сбросе боеприпасов с украинских дронов в селе Пороз Грайворонского округа, пострадавших нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T10:00
2024-05-29T10:00
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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БЕЛГОРОД, 29 мая - РИА Новости. Здание школы и объект связи повреждены при сбросе боеприпасов с украинских дронов в селе Пороз Грайворонского округа, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "В селе Пороз Грайворонского городского округа в результате сброса взрывного устройства есть повреждения на инфраструктурном объекте связи. Еще одно взрывное устройство было сброшено на территорию школы - в нескольких кабинетах выбиты окна. Пострадавших нет", - написал Гладков. Губернатор уточнил, что занятия в школе проходят в дистанционном формате обучения. Также, по словам главы региона, еще один FPV-дрон ВСУ атаковал село Муром Шебекинского округа. В результате взрыва повреждено частное домовладение. Никто из мирных жителей не пострадал. На местах работают оперативные службы, добавил Гладков.
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
В Белгородской области при атаке дронов повреждена школа

В Белгородской области при атаке дронов повреждены школа и объект связи

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкСотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара
Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 29 мая - РИА Новости. Здание школы и объект связи повреждены при сбросе боеприпасов с украинских дронов в селе Пороз Грайворонского округа, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
"В селе Пороз Грайворонского городского округа в результате сброса взрывного устройства есть повреждения на инфраструктурном объекте связи. Еще одно взрывное устройство было сброшено на территорию школы - в нескольких кабинетах выбиты окна. Пострадавших нет", - написал Гладков.
Губернатор уточнил, что занятия в школе проходят в дистанционном формате обучения. Также, по словам главы региона, еще один FPV-дрон ВСУ атаковал село Муром Шебекинского округа. В результате взрыва повреждено частное домовладение. Никто из мирных жителей не пострадал. На местах работают оперативные службы, добавил Гладков.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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