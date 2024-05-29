https://ria.ru/20240529/oblomki-1949175587.html

Обломки уничтоженного над Армавиром беспилотника упали в поле

Обломки уничтоженного над Армавиром беспилотника упали в поле - РИА Новости, 29.05.2024

Обломки уничтоженного над Армавиром беспилотника упали в поле

Обломки беспилотника, в среду утром уничтоженного над Армавиром, упали в поле, пострадавших и разрушений нет, сообщили РИА Новости в экстренных службах... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T17:01

2024-05-29T17:01

2024-05-29T17:01

специальная военная операция на украине

происшествия

краснодарский край

армавир

вениамин кондратьев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1945779121_0:197:3072:1925_1920x0_80_0_0_7253750581533eefad60ae494a1615bf.jpg

КРАСНОДАР, 29 мая - РИА Новости. Обломки беспилотника, в среду утром уничтоженного над Армавиром, упали в поле, пострадавших и разрушений нет, сообщили РИА Новости в экстренных службах Краснодарского края. "Никаких повреждений и пострадавших нет, обломки найдены в поле", - сказал собеседник.Ранее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что утром была пресечена попытка киевского режима совершить теракт на территории Краснодарского края. По его словам, над Армавиром силами ПВО уничтожен беспилотный летательный аппарат. Предварительно, пострадавших и разрушений нет, ведутся поиски места падения БПЛА.

https://ria.ru/20240405/bespilotnik-1938031638.html

краснодарский край

армавир

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, краснодарский край, армавир, вениамин кондратьев