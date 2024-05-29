Рейтинг@Mail.ru
Обломки уничтоженного над Армавиром беспилотника упали в поле - РИА Новости, 29.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:01 29.05.2024
https://ria.ru/20240529/oblomki-1949175587.html
Обломки уничтоженного над Армавиром беспилотника упали в поле
Обломки уничтоженного над Армавиром беспилотника упали в поле - РИА Новости, 29.05.2024
Обломки уничтоженного над Армавиром беспилотника упали в поле
Обломки беспилотника, в среду утром уничтоженного над Армавиром, упали в поле, пострадавших и разрушений нет, сообщили РИА Новости в экстренных службах... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T17:01
2024-05-29T17:01
специальная военная операция на украине
происшествия
краснодарский край
армавир
вениамин кондратьев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1945779121_0:197:3072:1925_1920x0_80_0_0_7253750581533eefad60ae494a1615bf.jpg
КРАСНОДАР, 29 мая - РИА Новости. Обломки беспилотника, в среду утром уничтоженного над Армавиром, упали в поле, пострадавших и разрушений нет, сообщили РИА Новости в экстренных службах Краснодарского края. "Никаких повреждений и пострадавших нет, обломки найдены в поле", - сказал собеседник.Ранее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что утром была пресечена попытка киевского режима совершить теракт на территории Краснодарского края. По его словам, над Армавиром силами ПВО уничтожен беспилотный летательный аппарат. Предварительно, пострадавших и разрушений нет, ведутся поиски места падения БПЛА.
https://ria.ru/20240405/bespilotnik-1938031638.html
краснодарский край
армавир
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1945779121_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_d2489c6f1b9468082e13e58d08414f37.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, краснодарский край, армавир, вениамин кондратьев
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Краснодарский край, Армавир, Вениамин Кондратьев
Обломки уничтоженного над Армавиром беспилотника упали в поле

Обломки уничтоженного над Армавиром БПЛА упали в поле, пострадавших нет

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкРабота ПВО
Работа ПВО - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Работа ПВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 29 мая - РИА Новости. Обломки беспилотника, в среду утром уничтоженного над Армавиром, упали в поле, пострадавших и разрушений нет, сообщили РИА Новости в экстренных службах Краснодарского края.
«
"Никаких повреждений и пострадавших нет, обломки найдены в поле", - сказал собеседник.
Ранее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что утром была пресечена попытка киевского режима совершить теракт на территории Краснодарского края. По его словам, над Армавиром силами ПВО уничтожен беспилотный летательный аппарат. Предварительно, пострадавших и разрушений нет, ведутся поиски места падения БПЛА.
Сотрудник криминалистического подразделения Следственного комитета России проводит следственные действия - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
Восемь человек пострадали при детонации упавшего дрона в Ростовской области
5 апреля, 13:24
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКраснодарский крайАрмавирВениамин Кондратьев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала