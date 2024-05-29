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Обломки уничтоженного над Армавиром беспилотника упали в поле
Обломки уничтоженного над Армавиром беспилотника упали в поле - РИА Новости, 29.05.2024
Обломки уничтоженного над Армавиром беспилотника упали в поле
Обломки беспилотника, в среду утром уничтоженного над Армавиром, упали в поле, пострадавших и разрушений нет, сообщили РИА Новости в экстренных службах... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T17:01
2024-05-29T17:01
2024-05-29T17:01
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происшествия
краснодарский край
армавир
вениамин кондратьев
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КРАСНОДАР, 29 мая - РИА Новости. Обломки беспилотника, в среду утром уничтоженного над Армавиром, упали в поле, пострадавших и разрушений нет, сообщили РИА Новости в экстренных службах Краснодарского края. "Никаких повреждений и пострадавших нет, обломки найдены в поле", - сказал собеседник.Ранее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что утром была пресечена попытка киевского режима совершить теракт на территории Краснодарского края. По его словам, над Армавиром силами ПВО уничтожен беспилотный летательный аппарат. Предварительно, пострадавших и разрушений нет, ведутся поиски места падения БПЛА.
https://ria.ru/20240405/bespilotnik-1938031638.html
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происшествия, краснодарский край, армавир, вениамин кондратьев
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Краснодарский край, Армавир, Вениамин Кондратьев
Обломки уничтоженного над Армавиром беспилотника упали в поле
Обломки уничтоженного над Армавиром БПЛА упали в поле, пострадавших нет