Рейтинг@Mail.ru
В Новосибирске устраняют последствия сильного ливня с ветром - РИА Новости, 29.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:51 29.05.2024 (обновлено: 07:56 29.05.2024)
https://ria.ru/20240529/novosibirsk-1949046273.html
В Новосибирске устраняют последствия сильного ливня с ветром
В Новосибирске устраняют последствия сильного ливня с ветром - РИА Новости, 29.05.2024
В Новосибирске устраняют последствия сильного ливня с ветром
Городские службы в Новосибирске устраняют последствия прошедшего утром в среду сильного ливня с ветром, в городе упали 14 деревьев, есть обрывы проводов,... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T07:51
2024-05-29T07:56
новосибирск
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40832/14/408321472_0:123:3240:1946_1920x0_80_0_0_4d5a5ab3c058082a110d9b8d9294aad8.jpg
НОВОСИБИРСК, 29 мая – РИА Новости. Городские службы в Новосибирске устраняют последствия прошедшего утром в среду сильного ливня с ветром, в городе упали 14 деревьев, есть обрывы проводов, сообщает горадминистрация. "Городские службы устраняют последствия сильных дождя и ветра, обрушившихся на Новосибирск сегодня утром. Пострадавших людей нет", - говорится в сообщении мэрии в Telegram-канале. Новосибирцы уже сообщили в ЕДДС об обрыве кабеля на улице Гусинобродской, 33 и электроповода на улице Черносельской, 31а, а также о 14 упавших деревьях. "Информация передана в администрации районов, устранять неполадки выехали специалисты служб городского хозяйства. На улице Кавалерийской, 1 тополь, упавший на дорогу, уже распилили и убрали", - сообщили в администрации. По данным Западно-Сибирского УГМС, метеостанция Обская в левобережье Новосибирска рано утром зафиксировала силу ветра 20 метров в секунду.
https://ria.ru/20240517/italiya-1946707669.html
https://ria.ru/20240507/kurske-1944291471.html
новосибирск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40832/14/408321472_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_380b69add62c99bfe1a52ff7b28dbf4f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новосибирск, происшествия
Новосибирск, Происшествия
В Новосибирске устраняют последствия сильного ливня с ветром

В Новосибирске ветер повалил 14 деревьев, есть обрывы проводов

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкГорода России. Новосибирск
Города России. Новосибирск - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Города России. Новосибирск. Архивное фото
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 29 мая – РИА Новости. Городские службы в Новосибирске устраняют последствия прошедшего утром в среду сильного ливня с ветром, в городе упали 14 деревьев, есть обрывы проводов, сообщает горадминистрация.
"Городские службы устраняют последствия сильных дождя и ветра, обрушившихся на Новосибирск сегодня утром. Пострадавших людей нет", - говорится в сообщении мэрии в Telegram-канале.
Последствия сильного ветра в коммуне Борго-Мантовано, Италия - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
На Италию обрушилась непогода, один человек погиб
17 мая, 16:03
Новосибирцы уже сообщили в ЕДДС об обрыве кабеля на улице Гусинобродской, 33 и электроповода на улице Черносельской, 31а, а также о 14 упавших деревьях.
"Информация передана в администрации районов, устранять неполадки выехали специалисты служб городского хозяйства. На улице Кавалерийской, 1 тополь, упавший на дорогу, уже распилили и убрали", - сообщили в администрации.
По данным Западно-Сибирского УГМС, метеостанция Обская в левобережье Новосибирска рано утром зафиксировала силу ветра 20 метров в секунду.
Ремонт линии электропередач - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
В Курской области восстановили электроснабжение после непогоды
7 мая, 08:55
 
НовосибирскПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала