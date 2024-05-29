https://ria.ru/20240529/novosibirsk-1949046273.html
В Новосибирске устраняют последствия сильного ливня с ветром
В Новосибирске устраняют последствия сильного ливня с ветром - РИА Новости, 29.05.2024
В Новосибирске устраняют последствия сильного ливня с ветром
Городские службы в Новосибирске устраняют последствия прошедшего утром в среду сильного ливня с ветром, в городе упали 14 деревьев, есть обрывы проводов,... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T07:51
2024-05-29T07:51
2024-05-29T07:56
новосибирск
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40832/14/408321472_0:123:3240:1946_1920x0_80_0_0_4d5a5ab3c058082a110d9b8d9294aad8.jpg
НОВОСИБИРСК, 29 мая – РИА Новости. Городские службы в Новосибирске устраняют последствия прошедшего утром в среду сильного ливня с ветром, в городе упали 14 деревьев, есть обрывы проводов, сообщает горадминистрация. "Городские службы устраняют последствия сильных дождя и ветра, обрушившихся на Новосибирск сегодня утром. Пострадавших людей нет", - говорится в сообщении мэрии в Telegram-канале. Новосибирцы уже сообщили в ЕДДС об обрыве кабеля на улице Гусинобродской, 33 и электроповода на улице Черносельской, 31а, а также о 14 упавших деревьях. "Информация передана в администрации районов, устранять неполадки выехали специалисты служб городского хозяйства. На улице Кавалерийской, 1 тополь, упавший на дорогу, уже распилили и убрали", - сообщили в администрации. По данным Западно-Сибирского УГМС, метеостанция Обская в левобережье Новосибирска рано утром зафиксировала силу ветра 20 метров в секунду.
https://ria.ru/20240517/italiya-1946707669.html
https://ria.ru/20240507/kurske-1944291471.html
новосибирск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40832/14/408321472_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_380b69add62c99bfe1a52ff7b28dbf4f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новосибирск, происшествия
Новосибирск, Происшествия
В Новосибирске устраняют последствия сильного ливня с ветром
В Новосибирске ветер повалил 14 деревьев, есть обрывы проводов
НОВОСИБИРСК, 29 мая – РИА Новости.
Городские службы в Новосибирске устраняют последствия прошедшего утром в среду сильного ливня с ветром, в городе упали 14 деревьев, есть обрывы проводов, сообщает
горадминистрация.
"Городские службы устраняют последствия сильных дождя и ветра, обрушившихся на Новосибирск сегодня утром. Пострадавших людей нет", - говорится в сообщении мэрии в Telegram-канале.
Новосибирцы уже сообщили в ЕДДС об обрыве кабеля на улице Гусинобродской, 33 и электроповода на улице Черносельской, 31а, а также о 14 упавших деревьях.
"Информация передана в администрации районов, устранять неполадки выехали специалисты служб городского хозяйства. На улице Кавалерийской, 1 тополь, упавший на дорогу, уже распилили и убрали", - сообщили в администрации.
По данным Западно-Сибирского УГМС, метеостанция Обская в левобережье Новосибирска рано утром зафиксировала силу ветра 20 метров в секунду.