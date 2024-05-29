https://ria.ru/20240529/novosibirsk-1949046273.html

В Новосибирске устраняют последствия сильного ливня с ветром

В Новосибирске устраняют последствия сильного ливня с ветром - РИА Новости, 29.05.2024

В Новосибирске устраняют последствия сильного ливня с ветром

Городские службы в Новосибирске устраняют последствия прошедшего утром в среду сильного ливня с ветром, в городе упали 14 деревьев, есть обрывы проводов,... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T07:51

2024-05-29T07:51

2024-05-29T07:56

новосибирск

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 29 мая – РИА Новости. Городские службы в Новосибирске устраняют последствия прошедшего утром в среду сильного ливня с ветром, в городе упали 14 деревьев, есть обрывы проводов, сообщает горадминистрация. "Городские службы устраняют последствия сильных дождя и ветра, обрушившихся на Новосибирск сегодня утром. Пострадавших людей нет", - говорится в сообщении мэрии в Telegram-канале. Новосибирцы уже сообщили в ЕДДС об обрыве кабеля на улице Гусинобродской, 33 и электроповода на улице Черносельской, 31а, а также о 14 упавших деревьях. "Информация передана в администрации районов, устранять неполадки выехали специалисты служб городского хозяйства. На улице Кавалерийской, 1 тополь, упавший на дорогу, уже распилили и убрали", - сообщили в администрации. По данным Западно-Сибирского УГМС, метеостанция Обская в левобережье Новосибирска рано утром зафиксировала силу ветра 20 метров в секунду.

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новосибирск

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новосибирск, происшествия