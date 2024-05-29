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Вступили в силу ограничения Норвегии по въезду в страну российских туристов - РИА Новости, 29.05.2024
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00:21 29.05.2024
https://ria.ru/20240529/norvegiya-1949026838.html
Вступили в силу ограничения Норвегии по въезду в страну российских туристов
Вступили в силу ограничения Норвегии по въезду в страну российских туристов - РИА Новости, 29.05.2024
Вступили в силу ограничения Норвегии по въезду в страну российских туристов
Введенные Норвегией ограничения на въезд россиян, прибывающих в страну в туристических целях, вступают в силу в среду, в России такой шаг ранее назвали... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T00:21
2024-05-29T00:21
норвегия
россия
москва
мария захарова
дмитрий песков
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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Введенные Норвегией ограничения на въезд россиян, прибывающих в страну в туристических целях, вступают в силу в среду, в России такой шаг ранее назвали недружественным и политически мотивированным. Правительство Норвегии 23 мая приняло решение ввести дополнительные ограничения на въезд россиян, прибывающих в страну в туристических и других целях "не первостепенной важности". Полиция может отказать во въезде тем гражданам, на которых распространяется действие инструкции, сообщали власти. Королевство ограничило выдачу виз россиянам еще весной 2022 года. С того момента туристические визы практически не выдаются, сообщала Ассоциация туроператоров России (АТОР). Новые ограничения коснутся тех, кому виза была выдана до этого периода, а также владельцев визы других стран Шенгена. Согласно заявлению правительства, Норвегия может сделать исключение для граждан РФ, приезжающих в гости к проживающим в стране близким родственникам, а также для прибывающих с целью работы или учёбы в Норвегии или других странах Шенгенского соглашения. В сентябре 2023 года Норвегия также запретила въезд в страну автомобилей с российскими регистрационными номерами. Это произошло после того, как Еврокомиссия приравняла въезд личного автотранспорта граждан РФ с российскими номерами к запрещенному импорту. Норвегия не входит в ЕС, но соблюдает большинство санкций, введенных Евросоюзом против России. Посольство РФ в Норвегии заявило РИА Новости, что расценивает решение норвежских властей как недружественный и политически мотивированный шаг. Новые дискриминационные ограничения затронут интересы простых россиян, отметили в дипмиссии. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль сожалеет о том, что Норвегия с введением ограничений в отношении российских туристов избрала путь ухудшения отношений. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что эти ограничения носят дискриминационный характер и направлены на окончательное разрушение любых связей между народами России и Норвегии. Москва разработает ответные меры, исходя из своих интересов, отметила Захарова.
https://ria.ru/20240523/mid-1947862291.html
https://ria.ru/20240522/turtsiya-1947561186.html
https://ria.ru/20240429/turizm-1943005744.html
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норвегия, россия, москва, мария захарова, дмитрий песков
Норвегия, Россия, Москва, Мария Захарова, Дмитрий Песков
Вступили в силу ограничения Норвегии по въезду в страну российских туристов

Норвегия 29 мая ограничивает въезд в страну для туристов из России

© Fotolia / mmuenzlФлаг на норвежской границе
Флаг на норвежской границе - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© Fotolia / mmuenzl
Флаг на норвежской границе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Введенные Норвегией ограничения на въезд россиян, прибывающих в страну в туристических целях, вступают в силу в среду, в России такой шаг ранее назвали недружественным и политически мотивированным.
Правительство Норвегии 23 мая приняло решение ввести дополнительные ограничения на въезд россиян, прибывающих в страну в туристических и других целях "не первостепенной важности". Полиция может отказать во въезде тем гражданам, на которых распространяется действие инструкции, сообщали власти.
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
МИД пригрозил Норвегии ответом на ужесточение правил въезда для россиян
23 мая, 12:36
Королевство ограничило выдачу виз россиянам еще весной 2022 года. С того момента туристические визы практически не выдаются, сообщала Ассоциация туроператоров России (АТОР). Новые ограничения коснутся тех, кому виза была выдана до этого периода, а также владельцев визы других стран Шенгена.
Согласно заявлению правительства, Норвегия может сделать исключение для граждан РФ, приезжающих в гости к проживающим в стране близким родственникам, а также для прибывающих с целью работы или учёбы в Норвегии или других странах Шенгенского соглашения.
В сентябре 2023 года Норвегия также запретила въезд в страну автомобилей с российскими регистрационными номерами. Это произошло после того, как Еврокомиссия приравняла въезд личного автотранспорта граждан РФ с российскими номерами к запрещенному импорту. Норвегия не входит в ЕС, но соблюдает большинство санкций, введенных Евросоюзом против России.
Турецкий флаг на фоне мечетей и минаретов Босфора в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
СМИ: польские туристы заполнили отели в Турции, освобожденные украинцами
22 мая, 05:35
Посольство РФ в Норвегии заявило РИА Новости, что расценивает решение норвежских властей как недружественный и политически мотивированный шаг. Новые дискриминационные ограничения затронут интересы простых россиян, отметили в дипмиссии.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль сожалеет о том, что Норвегия с введением ограничений в отношении российских туристов избрала путь ухудшения отношений. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что эти ограничения носят дискриминационный характер и направлены на окончательное разрушение любых связей между народами России и Норвегии. Москва разработает ответные меры, исходя из своих интересов, отметила Захарова.
Чемодан туриста - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
Российским туристам дали совет, как обезопасить себя от мошенников
29 апреля, 10:52
 
НорвегияРоссияМоскваМария ЗахароваДмитрий Песков
 
 
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