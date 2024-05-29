https://ria.ru/20240529/norvegiya-1949026838.html

Вступили в силу ограничения Норвегии по въезду в страну российских туристов

Вступили в силу ограничения Норвегии по въезду в страну российских туристов - РИА Новости, 29.05.2024

Вступили в силу ограничения Норвегии по въезду в страну российских туристов

Введенные Норвегией ограничения на въезд россиян, прибывающих в страну в туристических целях, вступают в силу в среду, в России такой шаг ранее назвали... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T00:21

2024-05-29T00:21

2024-05-29T00:21

норвегия

россия

москва

мария захарова

дмитрий песков

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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Введенные Норвегией ограничения на въезд россиян, прибывающих в страну в туристических целях, вступают в силу в среду, в России такой шаг ранее назвали недружественным и политически мотивированным. Правительство Норвегии 23 мая приняло решение ввести дополнительные ограничения на въезд россиян, прибывающих в страну в туристических и других целях "не первостепенной важности". Полиция может отказать во въезде тем гражданам, на которых распространяется действие инструкции, сообщали власти. Королевство ограничило выдачу виз россиянам еще весной 2022 года. С того момента туристические визы практически не выдаются, сообщала Ассоциация туроператоров России (АТОР). Новые ограничения коснутся тех, кому виза была выдана до этого периода, а также владельцев визы других стран Шенгена. Согласно заявлению правительства, Норвегия может сделать исключение для граждан РФ, приезжающих в гости к проживающим в стране близким родственникам, а также для прибывающих с целью работы или учёбы в Норвегии или других странах Шенгенского соглашения. В сентябре 2023 года Норвегия также запретила въезд в страну автомобилей с российскими регистрационными номерами. Это произошло после того, как Еврокомиссия приравняла въезд личного автотранспорта граждан РФ с российскими номерами к запрещенному импорту. Норвегия не входит в ЕС, но соблюдает большинство санкций, введенных Евросоюзом против России. Посольство РФ в Норвегии заявило РИА Новости, что расценивает решение норвежских властей как недружественный и политически мотивированный шаг. Новые дискриминационные ограничения затронут интересы простых россиян, отметили в дипмиссии. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль сожалеет о том, что Норвегия с введением ограничений в отношении российских туристов избрала путь ухудшения отношений. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что эти ограничения носят дискриминационный характер и направлены на окончательное разрушение любых связей между народами России и Норвегии. Москва разработает ответные меры, исходя из своих интересов, отметила Захарова.

https://ria.ru/20240523/mid-1947862291.html

https://ria.ru/20240522/turtsiya-1947561186.html

https://ria.ru/20240429/turizm-1943005744.html

норвегия

россия

москва

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норвегия, россия, москва, мария захарова, дмитрий песков