https://ria.ru/20240529/nikitin-1949204208.html

Губернатор Новгородской области оценил проект по повышению рождаемости

Губернатор Новгородской области оценил проект по повышению рождаемости - РИА Новости, 29.05.2024

Губернатор Новгородской области оценил проект по повышению рождаемости

В малых городах Новгородской области, где стартовал проект по повышению рождаемости, уже наблюдаются его результаты, сообщил председатель комиссии Госсовета по... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T18:55

2024-05-29T18:55

2024-05-29T19:57

общество

новгородская область

валдай

боровичи

андрей никитин (политик)

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 29 мая - РИА Новости. В малых городах Новгородской области, где стартовал проект по повышению рождаемости, уже наблюдаются его результаты, сообщил председатель комиссии Госсовета по соцполитике, губернатор региона Андрей Никитин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета по социально-экономическому развитию. Никитин напомнил, что Новгородская область, наряду с Пензенской и Тамбовской, по поручению президента стала пилотным регионом по поддержке рождаемости в малых городах. В трех малых городах Новгородской области – Валдае, Боровичах и Старой Руссе – был проведен анализ проблем репродуктивных установок. Выявлено, что решение создать семью и родить ребенка связано не только с социальной политикой. Были определены приоритетные запросы жителей: новое жилье, развитая инфраструктура и благоустроенная территория, а также высокое качество медицинской помощи и наличие современного медоборудования. "Средства, которые мы получили в рамках пилота, мы направили на обновление коммунальной, транспортной инфраструктуры, на ремонт молодежного центра, строительство семейных МФЦ и уличных спортивно-игровых площадок. Мы привлекли застройщиков для строительства многоквартирных домов. Это было непросто, потому что застройщикам, конечно, выгодно застраивать большие города и большие площадки. И сегодня, хотя пилот начался с января, уже видим хоть и небольшой, но рост рождаемости, рост постановки женщин на учет", - рассказал Никитин. Он напомнил, что стратегический приоритет России – повышение суммарного коэффициента рождаемости до 1,6 к 2030 году, сегодня удалось достичь роста этого показателя по третьим и последующим детям. Главный резерв, по словам Никитина, – в малых городах, именно там должна формироваться комфортная среда для жизни.

https://ria.ru/20240529/rozhdaemost-1949193586.html

https://ria.ru/20240529/golikova-1949193366.html

новгородская область

валдай

боровичи

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общество, новгородская область, валдай, боровичи, андрей никитин (политик)