Губернатор Новгородской области оценил проект по повышению рождаемости
Никитин: в малых городах Новгородской области наблюдается рост рождаемости
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета по социально-экономическому развитию
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета по социально-экономическому развитию
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 29 мая - РИА Новости. В малых городах Новгородской области, где стартовал проект по повышению рождаемости, уже наблюдаются его результаты, сообщил председатель комиссии Госсовета по соцполитике, губернатор региона Андрей Никитин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета по социально-экономическому развитию.
Никитин напомнил, что Новгородская область, наряду с Пензенской и Тамбовской, по поручению президента стала пилотным регионом по поддержке рождаемости в малых городах. В трех малых городах Новгородской области – Валдае, Боровичах и Старой Руссе – был проведен анализ проблем репродуктивных установок. Выявлено, что решение создать семью и родить ребенка связано не только с социальной политикой. Были определены приоритетные запросы жителей: новое жилье, развитая инфраструктура и благоустроенная территория, а также высокое качество медицинской помощи и наличие современного медоборудования.
"Средства, которые мы получили в рамках пилота, мы направили на обновление коммунальной, транспортной инфраструктуры, на ремонт молодежного центра, строительство семейных МФЦ и уличных спортивно-игровых площадок. Мы привлекли застройщиков для строительства многоквартирных домов. Это было непросто, потому что застройщикам, конечно, выгодно застраивать большие города и большие площадки. И сегодня, хотя пилот начался с января, уже видим хоть и небольшой, но рост рождаемости, рост постановки женщин на учет", - рассказал Никитин.
Он напомнил, что стратегический приоритет России – повышение суммарного коэффициента рождаемости до 1,6 к 2030 году, сегодня удалось достичь роста этого показателя по третьим и последующим детям. Главный резерв, по словам Никитина, – в малых городах, именно там должна формироваться комфортная среда для жизни.