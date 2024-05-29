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Губернатор Новгородской области оценил проект по повышению рождаемости - РИА Новости, 29.05.2024
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18:55 29.05.2024 (обновлено: 19:57 29.05.2024)
https://ria.ru/20240529/nikitin-1949204208.html
Губернатор Новгородской области оценил проект по повышению рождаемости
Губернатор Новгородской области оценил проект по повышению рождаемости - РИА Новости, 29.05.2024
Губернатор Новгородской области оценил проект по повышению рождаемости
В малых городах Новгородской области, где стартовал проект по повышению рождаемости, уже наблюдаются его результаты, сообщил председатель комиссии Госсовета по... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T18:55
2024-05-29T19:57
общество
новгородская область
валдай
боровичи
андрей никитин (политик)
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 29 мая - РИА Новости. В малых городах Новгородской области, где стартовал проект по повышению рождаемости, уже наблюдаются его результаты, сообщил председатель комиссии Госсовета по соцполитике, губернатор региона Андрей Никитин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета по социально-экономическому развитию. Никитин напомнил, что Новгородская область, наряду с Пензенской и Тамбовской, по поручению президента стала пилотным регионом по поддержке рождаемости в малых городах. В трех малых городах Новгородской области – Валдае, Боровичах и Старой Руссе – был проведен анализ проблем репродуктивных установок. Выявлено, что решение создать семью и родить ребенка связано не только с социальной политикой. Были определены приоритетные запросы жителей: новое жилье, развитая инфраструктура и благоустроенная территория, а также высокое качество медицинской помощи и наличие современного медоборудования. "Средства, которые мы получили в рамках пилота, мы направили на обновление коммунальной, транспортной инфраструктуры, на ремонт молодежного центра, строительство семейных МФЦ и уличных спортивно-игровых площадок. Мы привлекли застройщиков для строительства многоквартирных домов. Это было непросто, потому что застройщикам, конечно, выгодно застраивать большие города и большие площадки. И сегодня, хотя пилот начался с января, уже видим хоть и небольшой, но рост рождаемости, рост постановки женщин на учет", - рассказал Никитин. Он напомнил, что стратегический приоритет России – повышение суммарного коэффициента рождаемости до 1,6 к 2030 году, сегодня удалось достичь роста этого показателя по третьим и последующим детям. Главный резерв, по словам Никитина, – в малых городах, именно там должна формироваться комфортная среда для жизни.
https://ria.ru/20240529/rozhdaemost-1949193586.html
https://ria.ru/20240529/golikova-1949193366.html
новгородская область
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общество, новгородская область, валдай, боровичи, андрей никитин (политик)
Общество, Новгородская область, Валдай, Боровичи, Андрей Никитин (политик)
Губернатор Новгородской области оценил проект по повышению рождаемости

Никитин: в малых городах Новгородской области наблюдается рост рождаемости

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета по социально-экономическому развитию
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета по социально-экономическому развитию
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета по социально-экономическому развитию
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 29 мая - РИА Новости. В малых городах Новгородской области, где стартовал проект по повышению рождаемости, уже наблюдаются его результаты, сообщил председатель комиссии Госсовета по соцполитике, губернатор региона Андрей Никитин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета по социально-экономическому развитию.
Никитин напомнил, что Новгородская область, наряду с Пензенской и Тамбовской, по поручению президента стала пилотным регионом по поддержке рождаемости в малых городах. В трех малых городах Новгородской области – Валдае, Боровичах и Старой Руссе – был проведен анализ проблем репродуктивных установок. Выявлено, что решение создать семью и родить ребенка связано не только с социальной политикой. Были определены приоритетные запросы жителей: новое жилье, развитая инфраструктура и благоустроенная территория, а также высокое качество медицинской помощи и наличие современного медоборудования.
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"Средства, которые мы получили в рамках пилота, мы направили на обновление коммунальной, транспортной инфраструктуры, на ремонт молодежного центра, строительство семейных МФЦ и уличных спортивно-игровых площадок. Мы привлекли застройщиков для строительства многоквартирных домов. Это было непросто, потому что застройщикам, конечно, выгодно застраивать большие города и большие площадки. И сегодня, хотя пилот начался с января, уже видим хоть и небольшой, но рост рождаемости, рост постановки женщин на учет", - рассказал Никитин.
Он напомнил, что стратегический приоритет России – повышение суммарного коэффициента рождаемости до 1,6 к 2030 году, сегодня удалось достичь роста этого показателя по третьим и последующим детям. Главный резерв, по словам Никитина, – в малых городах, именно там должна формироваться комфортная среда для жизни.
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