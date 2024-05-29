Рейтинг@Mail.ru
В России предложили создавать необычный шелк - РИА Новости, 29.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
03:00 29.05.2024
https://ria.ru/20240529/nauka-1948890864.html
В России предложили создавать необычный шелк
В России предложили создавать необычный шелк - РИА Новости, 29.05.2024
В России предложили создавать необычный шелк
Шелк, устойчивый к влаге и солнечному излучению, позволит создавать технология, разработанная специалистами СКФУ. По их словам, введение различных наночастиц в... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T03:00
2024-05-29T03:00
наука
наука
россия
университетская наука
навигатор абитуриента
северо-кавказский федеральный университет
ставрополь
текстиль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1c/1948916688_0:283:3069:2009_1920x0_80_0_0_a0ac105be5acd4d0351e417ea8e7ab27.jpg
МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Шелк, устойчивый к влаге и солнечному излучению, позволит создавать технология, разработанная специалистами СКФУ. По их словам, введение различных наночастиц в волокно позволит не только повысить качество текстильной продукции, но и улучшить материалы для текстильной промышленности, рассказали в пресс-службе вуза.Шелк получают из коконов насекомых – тутовых шелкопрядов. Волокно этих коконов в основном представляет собой сочетание двух белков – серицина и фиброина, которые в свою очередь являются каркасом для других молекул и обуславливают эластичность получаемых нитей, пояснили специалисты Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ).Шелковые нити и изделия из них обладают рядом несовершенств: например, они очень восприимчивы к ультрафиолетовому излучению. Так, при прямом воздействии солнечных лучей в течение 200 часов прочность материала уменьшается вдвое, отметили эксперты.Чтобы противостоять естественным недостаткам шелка и придать ему новые свойства, коллектив ученых СКФУ разработал способ модификации нитей наночастицами металлов и их оксидов. В качестве добавок в фиброин они предложили использовать наночастицы серебра, оксиды меди, железа, кобальта, титана и кремния."Мы разрабатываем наночастицы с заданными свойствами, например, с антибактериальными, супергидрофобными или со способностью поглощать УФ-излучение. Затем мы внедряем подобранные наночастицы в шелковую нить и получаем полифункциональный шелковый материал с заданными свойствами", – пояснил руководитель проекта, заведующий кафедрой физики и технологии наноструктур СКФУ Андрей Блинов.Например, добавил он, введение в шелк диоксида титана не только придаст ткани водоотталкивающие свойства, но и придаст устойчивость к УФ-излучению, что позволит сохранять текстильным изделиям прочность и товарный вид, поскольку наночастицы будут поглощать ультрафиолетовый спектр солнечного излучения, а также не дадут влаге впитываться в материал."Наночастицы не могут существовать в чистом виде, им необходимы стабилизаторы, которые будут препятствовать их слипанию между собой, в противном случае наночастицы слипнутся и потеряют свою "наноразмерность", а вместе с этим и многие свойства. Поэтому при синтезе наночастиц мы используем различные полимеры, которые образуют защитный слой, а также открывают еще больше возможностей для применения того или иного наноматериала", — объяснил лаборант кафедры физики и технологии наноструктур и материалов СКФУ Марк Вакуленко.В университете считают, что таким же способом можно улучшить свойства хирургических нитей, которые производятся на белковой основе. Такие материалы используют в хирургии, трансплантологии и тканевой инженерии.Ученые предлагают два способа модификации волокна наночастицами: кормление ими тутовых шелкопрядов, или же внесение добавок в момент обработки нитей или готового изделия.Второй способ наиболее предпочтителен, он предполагает использование суспензий наночастиц, в которые можно помещать и отдельную нить, и готовое изделие, и на них осядут необходимые частицы. К тому же его легче стандартизировать и применять в производстве, чтобы получить качественный продукт, уточнил Вакуленко.
https://ria.ru/20220317/misis-1778251903.html
https://ria.ru/20230726/nauka-1886188078.html
https://ria.ru/20240206/nauka-1925439400.html
россия
ставрополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1c/1948916688_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_7243b089e444143ac4d069b2875a3fc2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
наука, россия, университетская наука, навигатор абитуриента, северо-кавказский федеральный университет, ставрополь, текстиль
Наука, Наука, Россия, Университетская наука, Навигатор абитуриента, Северо-Кавказский федеральный университет, Ставрополь, Текстиль

В России предложили создавать необычный шелк

© iStock.com / 49paulyКокон тутового шелкопряда
Кокон тутового шелкопряда - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© iStock.com / 49pauly
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Шелк, устойчивый к влаге и солнечному излучению, позволит создавать технология, разработанная специалистами СКФУ. По их словам, введение различных наночастиц в волокно позволит не только повысить качество текстильной продукции, но и улучшить материалы для текстильной промышленности, рассказали в пресс-службе вуза.
Шелк получают из коконов насекомых – тутовых шелкопрядов. Волокно этих коконов в основном представляет собой сочетание двух белков – серицина и фиброина, которые в свою очередь являются каркасом для других молекул и обуславливают эластичность получаемых нитей, пояснили специалисты Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ).
выпускник iPhD Биоматериаловедение НИТУ МИСиС Илья Ларин - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Российские ученые создали антибактериальный текстиль
17 марта 2022, 09:00
Шелковые нити и изделия из них обладают рядом несовершенств: например, они очень восприимчивы к ультрафиолетовому излучению. Так, при прямом воздействии солнечных лучей в течение 200 часов прочность материала уменьшается вдвое, отметили эксперты.
Чтобы противостоять естественным недостаткам шелка и придать ему новые свойства, коллектив ученых СКФУ разработал способ модификации нитей наночастицами металлов и их оксидов. В качестве добавок в фиброин они предложили использовать наночастицы серебра, оксиды меди, железа, кобальта, титана и кремния.
«
"Мы разрабатываем наночастицы с заданными свойствами, например, с антибактериальными, супергидрофобными или со способностью поглощать УФ-излучение. Затем мы внедряем подобранные наночастицы в шелковую нить и получаем полифункциональный шелковый материал с заданными свойствами", – пояснил руководитель проекта, заведующий кафедрой физики и технологии наноструктур СКФУ Андрей Блинов.
© Фото : пресс-служба СКФУПроведение экспериментов с шелком и коконами тутового шелкопряда в лаборатории СКФУ
Проведение экспериментов с шелком и коконами тутового шелкопряда в лаборатории СКФУ
Проведение экспериментов с шелком и коконами тутового шелкопряда в лаборатории СКФУ
© Фото : пресс-служба СКФУ
1 из 3
© Фото : пресс-служба СКФУПроведение экспериментов с шелком и коконами тутового шелкопряда в лаборатории СКФУ
Проведение экспериментов с шелком и коконами тутового шелкопряда в лаборатории СКФУ
Проведение экспериментов с шелком и коконами тутового шелкопряда в лаборатории СКФУ
© Фото : пресс-служба СКФУ
2 из 3
© Фото : пресс-служба СКФУПроведение экспериментов с шелком и коконами тутового шелкопряда в лаборатории СКФУ
Проведение экспериментов с шелком и коконами тутового шелкопряда в лаборатории СКФУ
Проведение экспериментов с шелком и коконами тутового шелкопряда в лаборатории СКФУ
© Фото : пресс-служба СКФУ
3 из 3
Проведение экспериментов с шелком и коконами тутового шелкопряда в лаборатории СКФУ
© Фото : пресс-служба СКФУ
1 из 3
Проведение экспериментов с шелком и коконами тутового шелкопряда в лаборатории СКФУ
© Фото : пресс-служба СКФУ
2 из 3
Проведение экспериментов с шелком и коконами тутового шелкопряда в лаборатории СКФУ
© Фото : пресс-служба СКФУ
3 из 3
Например, добавил он, введение в шелк диоксида титана не только придаст ткани водоотталкивающие свойства, но и придаст устойчивость к УФ-излучению, что позволит сохранять текстильным изделиям прочность и товарный вид, поскольку наночастицы будут поглощать ультрафиолетовый спектр солнечного излучения, а также не дадут влаге впитываться в материал.
"Наночастицы не могут существовать в чистом виде, им необходимы стабилизаторы, которые будут препятствовать их слипанию между собой, в противном случае наночастицы слипнутся и потеряют свою "наноразмерность", а вместе с этим и многие свойства. Поэтому при синтезе наночастиц мы используем различные полимеры, которые образуют защитный слой, а также открывают еще больше возможностей для применения того или иного наноматериала", — объяснил лаборант кафедры физики и технологии наноструктур и материалов СКФУ Марк Вакуленко.
Текстура абразивного синтетического волокна под микроскопом - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
Российские ученые создали электропроводящий текстиль для "умной" одежды
26 июля 2023, 03:00
В университете считают, что таким же способом можно улучшить свойства хирургических нитей, которые производятся на белковой основе. Такие материалы используют в хирургии, трансплантологии и тканевой инженерии.
Ученые предлагают два способа модификации волокна наночастицами: кормление ими тутовых шелкопрядов, или же внесение добавок в момент обработки нитей или готового изделия.
Второй способ наиболее предпочтителен, он предполагает использование суспензий наночастиц, в которые можно помещать и отдельную нить, и готовое изделие, и на них осядут необходимые частицы. К тому же его легче стандартизировать и применять в производстве, чтобы получить качественный продукт, уточнил Вакуленко.
Заведующий лабораторией Новых синтетических методов СКФУ Александр Аксенов - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
Российские ученые упростили процесс получения некоторых антибиотиков
6 февраля, 09:00
 
НаукаНаукаРоссияУниверситетская наукаНавигатор абитуриентаСеверо-Кавказский федеральный университетСтавропольТекстиль
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала