В России предложили создавать необычный шелк

МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Шелк, устойчивый к влаге и солнечному излучению, позволит создавать технология, разработанная специалистами СКФУ. По их словам, введение различных наночастиц в волокно позволит не только повысить качество текстильной продукции, но и улучшить материалы для текстильной промышленности, рассказали в пресс-службе вуза.Шелк получают из коконов насекомых – тутовых шелкопрядов. Волокно этих коконов в основном представляет собой сочетание двух белков – серицина и фиброина, которые в свою очередь являются каркасом для других молекул и обуславливают эластичность получаемых нитей, пояснили специалисты Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ).Шелковые нити и изделия из них обладают рядом несовершенств: например, они очень восприимчивы к ультрафиолетовому излучению. Так, при прямом воздействии солнечных лучей в течение 200 часов прочность материала уменьшается вдвое, отметили эксперты.Чтобы противостоять естественным недостаткам шелка и придать ему новые свойства, коллектив ученых СКФУ разработал способ модификации нитей наночастицами металлов и их оксидов. В качестве добавок в фиброин они предложили использовать наночастицы серебра, оксиды меди, железа, кобальта, титана и кремния."Мы разрабатываем наночастицы с заданными свойствами, например, с антибактериальными, супергидрофобными или со способностью поглощать УФ-излучение. Затем мы внедряем подобранные наночастицы в шелковую нить и получаем полифункциональный шелковый материал с заданными свойствами", – пояснил руководитель проекта, заведующий кафедрой физики и технологии наноструктур СКФУ Андрей Блинов.Например, добавил он, введение в шелк диоксида титана не только придаст ткани водоотталкивающие свойства, но и придаст устойчивость к УФ-излучению, что позволит сохранять текстильным изделиям прочность и товарный вид, поскольку наночастицы будут поглощать ультрафиолетовый спектр солнечного излучения, а также не дадут влаге впитываться в материал."Наночастицы не могут существовать в чистом виде, им необходимы стабилизаторы, которые будут препятствовать их слипанию между собой, в противном случае наночастицы слипнутся и потеряют свою "наноразмерность", а вместе с этим и многие свойства. Поэтому при синтезе наночастиц мы используем различные полимеры, которые образуют защитный слой, а также открывают еще больше возможностей для применения того или иного наноматериала", — объяснил лаборант кафедры физики и технологии наноструктур и материалов СКФУ Марк Вакуленко.В университете считают, что таким же способом можно улучшить свойства хирургических нитей, которые производятся на белковой основе. Такие материалы используют в хирургии, трансплантологии и тканевой инженерии.Ученые предлагают два способа модификации волокна наночастицами: кормление ими тутовых шелкопрядов, или же внесение добавок в момент обработки нитей или готового изделия.Второй способ наиболее предпочтителен, он предполагает использование суспензий наночастиц, в которые можно помещать и отдельную нить, и готовое изделие, и на них осядут необходимые частицы. К тому же его легче стандартизировать и применять в производстве, чтобы получить качественный продукт, уточнил Вакуленко.
МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Шелк, устойчивый к влаге и солнечному излучению, позволит создавать технология, разработанная специалистами СКФУ. По их словам, введение различных наночастиц в волокно позволит не только повысить качество текстильной продукции, но и улучшить материалы для текстильной промышленности, рассказали в пресс-службе вуза.
Шелк получают из коконов насекомых – тутовых шелкопрядов. Волокно этих коконов в основном представляет собой сочетание двух белков – серицина и фиброина, которые в свою очередь являются каркасом для других молекул и обуславливают эластичность получаемых нитей, пояснили специалисты Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ).
Шелковые нити и изделия из них обладают рядом несовершенств: например, они очень восприимчивы к ультрафиолетовому излучению. Так, при прямом воздействии солнечных лучей в течение 200 часов прочность материала уменьшается вдвое, отметили эксперты.
Чтобы противостоять естественным недостаткам шелка и придать ему новые свойства, коллектив ученых СКФУ разработал способ модификации нитей наночастицами металлов и их оксидов. В качестве добавок в фиброин они предложили использовать наночастицы серебра, оксиды меди, железа, кобальта, титана и кремния.
«
"Мы разрабатываем наночастицы с заданными свойствами, например, с антибактериальными, супергидрофобными или со способностью поглощать УФ-излучение. Затем мы внедряем подобранные наночастицы в шелковую нить и получаем полифункциональный шелковый материал с заданными свойствами", – пояснил руководитель проекта, заведующий кафедрой физики и технологии наноструктур СКФУ Андрей Блинов.
Например, добавил он, введение в шелк диоксида титана не только придаст ткани водоотталкивающие свойства, но и придаст устойчивость к УФ-излучению, что позволит сохранять текстильным изделиям прочность и товарный вид, поскольку наночастицы будут поглощать ультрафиолетовый спектр солнечного излучения, а также не дадут влаге впитываться в материал.
"Наночастицы не могут существовать в чистом виде, им необходимы стабилизаторы, которые будут препятствовать их слипанию между собой, в противном случае наночастицы слипнутся и потеряют свою "наноразмерность", а вместе с этим и многие свойства. Поэтому при синтезе наночастиц мы используем различные полимеры, которые образуют защитный слой, а также открывают еще больше возможностей для применения того или иного наноматериала", — объяснил лаборант кафедры физики и технологии наноструктур и материалов СКФУ Марк Вакуленко.
В университете считают, что таким же способом можно улучшить свойства хирургических нитей, которые производятся на белковой основе. Такие материалы используют в хирургии, трансплантологии и тканевой инженерии.
Ученые предлагают два способа модификации волокна наночастицами: кормление ими тутовых шелкопрядов, или же внесение добавок в момент обработки нитей или готового изделия.
Второй способ наиболее предпочтителен, он предполагает использование суспензий наночастиц, в которые можно помещать и отдельную нить, и готовое изделие, и на них осядут необходимые частицы. К тому же его легче стандартизировать и применять в производстве, чтобы получить качественный продукт, уточнил Вакуленко.
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