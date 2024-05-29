https://ria.ru/20240529/nauka-1948890864.html

В России предложили создавать необычный шелк

В России предложили создавать необычный шелк - РИА Новости, 29.05.2024

В России предложили создавать необычный шелк

Шелк, устойчивый к влаге и солнечному излучению, позволит создавать технология, разработанная специалистами СКФУ. По их словам, введение различных наночастиц в... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T03:00

2024-05-29T03:00

2024-05-29T03:00

наука

наука

россия

университетская наука

навигатор абитуриента

северо-кавказский федеральный университет

ставрополь

текстиль

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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Шелк, устойчивый к влаге и солнечному излучению, позволит создавать технология, разработанная специалистами СКФУ. По их словам, введение различных наночастиц в волокно позволит не только повысить качество текстильной продукции, но и улучшить материалы для текстильной промышленности, рассказали в пресс-службе вуза.Шелк получают из коконов насекомых – тутовых шелкопрядов. Волокно этих коконов в основном представляет собой сочетание двух белков – серицина и фиброина, которые в свою очередь являются каркасом для других молекул и обуславливают эластичность получаемых нитей, пояснили специалисты Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ).Шелковые нити и изделия из них обладают рядом несовершенств: например, они очень восприимчивы к ультрафиолетовому излучению. Так, при прямом воздействии солнечных лучей в течение 200 часов прочность материала уменьшается вдвое, отметили эксперты.Чтобы противостоять естественным недостаткам шелка и придать ему новые свойства, коллектив ученых СКФУ разработал способ модификации нитей наночастицами металлов и их оксидов. В качестве добавок в фиброин они предложили использовать наночастицы серебра, оксиды меди, железа, кобальта, титана и кремния."Мы разрабатываем наночастицы с заданными свойствами, например, с антибактериальными, супергидрофобными или со способностью поглощать УФ-излучение. Затем мы внедряем подобранные наночастицы в шелковую нить и получаем полифункциональный шелковый материал с заданными свойствами", – пояснил руководитель проекта, заведующий кафедрой физики и технологии наноструктур СКФУ Андрей Блинов.Например, добавил он, введение в шелк диоксида титана не только придаст ткани водоотталкивающие свойства, но и придаст устойчивость к УФ-излучению, что позволит сохранять текстильным изделиям прочность и товарный вид, поскольку наночастицы будут поглощать ультрафиолетовый спектр солнечного излучения, а также не дадут влаге впитываться в материал."Наночастицы не могут существовать в чистом виде, им необходимы стабилизаторы, которые будут препятствовать их слипанию между собой, в противном случае наночастицы слипнутся и потеряют свою "наноразмерность", а вместе с этим и многие свойства. Поэтому при синтезе наночастиц мы используем различные полимеры, которые образуют защитный слой, а также открывают еще больше возможностей для применения того или иного наноматериала", — объяснил лаборант кафедры физики и технологии наноструктур и материалов СКФУ Марк Вакуленко.В университете считают, что таким же способом можно улучшить свойства хирургических нитей, которые производятся на белковой основе. Такие материалы используют в хирургии, трансплантологии и тканевой инженерии.Ученые предлагают два способа модификации волокна наночастицами: кормление ими тутовых шелкопрядов, или же внесение добавок в момент обработки нитей или готового изделия.Второй способ наиболее предпочтителен, он предполагает использование суспензий наночастиц, в которые можно помещать и отдельную нить, и готовое изделие, и на них осядут необходимые частицы. К тому же его легче стандартизировать и применять в производстве, чтобы получить качественный продукт, уточнил Вакуленко.

https://ria.ru/20220317/misis-1778251903.html

https://ria.ru/20230726/nauka-1886188078.html

https://ria.ru/20240206/nauka-1925439400.html

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наука, россия, университетская наука, навигатор абитуриента, северо-кавказский федеральный университет, ставрополь, текстиль