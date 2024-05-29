https://ria.ru/20240529/natsproekty-1949199151.html

Путин призвал довести до регионов бюджетные лимиты для нацпроектов

Путин призвал довести до регионов бюджетные лимиты для нацпроектов - РИА Новости, 29.05.2024

Путин призвал довести до регионов бюджетные лимиты для нацпроектов

Необходимо в ближайшее время до регионов довести бюджетные лимиты для реализации нацпроектов, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T18:37

2024-05-29T18:37

2024-05-29T18:37

экономика

россия

владимир путин

нацпроекты

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Необходимо в ближайшее время до регионов довести бюджетные лимиты для реализации нацпроектов, заявил президент России Владимир Путин. "Нужно в ближайшее время довести до регионов бюджетные лимиты, которые они получат по нацпроектам и бюджетным кредитам", - сказал Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета по социально-экономическому развитию. "Это важно, безусловно, мы все это понимаем, чтобы субъекты федерации смогли как можно раньше запустить свой бюджетный цикл", - заключил президент.

https://ria.ru/20240529/putin-1949173046.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, владимир путин, нацпроекты