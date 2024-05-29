https://ria.ru/20240529/natsproekty-1949199151.html
Путин призвал довести до регионов бюджетные лимиты для нацпроектов
Путин призвал довести до регионов бюджетные лимиты для нацпроектов - РИА Новости, 29.05.2024
Путин призвал довести до регионов бюджетные лимиты для нацпроектов
Необходимо в ближайшее время до регионов довести бюджетные лимиты для реализации нацпроектов, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T18:37
2024-05-29T18:37
2024-05-29T18:37
экономика
россия
владимир путин
нацпроекты
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1d/1949171677_0:0:3124:1757_1920x0_80_0_0_dd9f0163a22d39075d28371e9b80447c.jpg
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Необходимо в ближайшее время до регионов довести бюджетные лимиты для реализации нацпроектов, заявил президент России Владимир Путин. "Нужно в ближайшее время довести до регионов бюджетные лимиты, которые они получат по нацпроектам и бюджетным кредитам", - сказал Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета по социально-экономическому развитию. "Это важно, безусловно, мы все это понимаем, чтобы субъекты федерации смогли как можно раньше запустить свой бюджетный цикл", - заключил президент.
https://ria.ru/20240529/putin-1949173046.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1d/1949171677_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_47c0ec571dd95afe95e4b3bd916a27d4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин, нацпроекты
Экономика, Россия, Владимир Путин, Нацпроекты
Путин призвал довести до регионов бюджетные лимиты для нацпроектов
Путин: до регионов надо в ближайшее время довести лимиты бюджета для нацпроектов