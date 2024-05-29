https://ria.ru/20240529/natsproekty-1949195594.html

Нацпроекты должны быть профинансированы до декабря, заявил Мишустин

Нацпроекты должны быть профинансированы до декабря, заявил Мишустин - РИА Новости, 29.05.2024

Нацпроекты должны быть профинансированы до декабря, заявил Мишустин

Все нацпроекты должны быть утверждены и профинансированы до декабря, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T18:28

2024-05-29T18:28

2024-05-29T18:44

михаил мишустин

нацпроекты

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/18/1948151352_0:27:3134:1790_1920x0_80_0_0_45cc4dc7c0d6eab287e491d170d8a808.jpg

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Все нацпроекты должны быть утверждены и профинансированы до декабря, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."До декабря все национальные проекты должны быть утверждены и, главное, профинансированы", - сказал он журналистам по итогам расширенного заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета.

https://ria.ru/20240529/putin-1949197258.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

михаил мишустин, нацпроекты, россия