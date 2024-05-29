https://ria.ru/20240529/natsproekty-1949195594.html
Нацпроекты должны быть профинансированы до декабря, заявил Мишустин
Нацпроекты должны быть профинансированы до декабря, заявил Мишустин - РИА Новости, 29.05.2024
Нацпроекты должны быть профинансированы до декабря, заявил Мишустин
Все нацпроекты должны быть утверждены и профинансированы до декабря, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T18:28
2024-05-29T18:28
2024-05-29T18:44
михаил мишустин
нацпроекты
россия
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Все нацпроекты должны быть утверждены и профинансированы до декабря, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."До декабря все национальные проекты должны быть утверждены и, главное, профинансированы", - сказал он журналистам по итогам расширенного заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета.
https://ria.ru/20240529/putin-1949197258.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мишустин, нацпроекты, россия
Михаил Мишустин, Нацпроекты, Россия
Нацпроекты должны быть профинансированы до декабря, заявил Мишустин
Мишустин: все нацпроекты должны быть утверждены и профинансированы до декабря