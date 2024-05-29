https://ria.ru/20240529/nalogooblozhenie-1949210825.html

Фракции СРЗП и ЛДПР в Госдуме изучат предложения Минфина по налогам

Фракции СРЗП и ЛДПР в Госдуме изучат предложения Минфина по налогам - РИА Новости, 29.05.2024

Фракции СРЗП и ЛДПР в Госдуме изучат предложения Минфина по налогам

Фракции "Справедливая Россия – За правду" (СРЗП) и ЛДПР изучат предложения Минфина РФ по совершенствованию системы налогообложения в России, сообщили их... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T19:18

2024-05-29T19:18

2024-05-29T19:18

экономика

оксана дмитриева

сергей миронов

ярослав нилов

налоговые изменения в россии

лдпр

партия "справедливая россия - за правду"

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Фракции "Справедливая Россия – За правду" (СРЗП) и ЛДПР изучат предложения Минфина РФ по совершенствованию системы налогообложения в России, сообщили их представители. "Наконец-то мы узнали параметры реальной шкалы прогрессии подоходного налога. Конечно, мы будем обсуждать отдельно на фракции. В целом, я считаю, что это очень похоже на наши предложения. Но мы бы, конечно, все-таки ставку даже в 15% немножко побольше бы взяли", - сказал журналистам лидер СРЗП Сергей Миронов. При этом он считает, что представлено очень хорошее предложение по малому и среднему бизнесу, по налогу на прибыль, по НДС. "В целом считаю, что довольно взвешенное предложение и продуманное от Минфина", - заявил Миронов. "Не берусь высказывать позицию фракции, пока мы не обсудили коллективно", - добавил он. "Мы внимательно все рассмотрим, комплексно рассмотрим на фракции, коллегиально примем решение, с учетом позиции наших депутатов и сенаторов, которые представляют разные регионы Российской Федерации. Мы посмотрим какое количество наших граждан – получателей доходов затрагивают предлагаемые изменения и примем консолидированное решение по голосованию", - сообщил, в свою очередь, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР). При этом во фракции ЛДПР, по его словам, надеются, что все те изменения, которые предлагаются, будут социально ориентированы, и не только социально ориентированы и справедливы, а семейно ориентированы. При этом Нилов отметил, что, говоря про прогрессивную шкалу, ЛДПР ранее всегда подчеркивала, что необходимо не только повышать для тех, кто получает много, но и снижать для тех, кто получает мало. "На уровне полтора МРОТа, кто получает, надо освобождать от налога", - полагает он. "Что касается кешбэка - хорошая практика, но почему сразу не сделать так, чтобы не кешбэк возвращался, а сразу бы не удерживался и сразу бы деньги возвращались налогоплательщику", - заметил глава комитета. В то же время член комитета Госдумы по бюджету и налогам Оксана Дмитриева, которая не входит ни в одну из думских фракций, сказала РИА Новости, что ее "не удовлетворяет представленная прогрессивная шкала налогообложения, поскольку реального прогрессивного налогообложения сверхдоходов сверхбогатых нет". "Налогообложение по доходам для сверхбогатых свыше 50 миллионов рублей в год по ставке 22% - оно очень мягкое. Для них ставка должна быть существенно больше", - считает она. Также Дмитриева полагает, что и ставка НДФЛ на доходы от 20 миллионов до 50 миллионов рублей тоже должна быть выше, чем предложенная в шкале (20%). Одновременно она обратила внимание на, как она полагает, увеличение налогового пресса на средний класс. "Потому что введение прогрессивной шкалы с доходов от 2,4 миллиона до 5 миллиона рублей в год по ставке 15% – это, конечно, обложение среднего класса", - считает парламентарий. Дмитриева допускает, что для среднего класса ставка в 15% могла бы начинаться с 5 миллионов рублей. А увеличение налога на прибыль организаций с 20% до 25% должно сопровождаться восстановлением инвестиционной льготы по этому налогу, считает она. "Почему дивиденды идут по ставке 15%, тоже большой вопрос", - сказала депутат.

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https://ria.ru/20240523/nalogi-1947914619.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, оксана дмитриева, сергей миронов, ярослав нилов, налоговые изменения в россии, лдпр, партия "справедливая россия - за правду"