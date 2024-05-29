Рейтинг@Mail.ru
Повышение налога на прибыль коснется только его федеральной части - РИА Новости, 29.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:14 29.05.2024 (обновлено: 17:20 29.05.2024)
https://ria.ru/20240529/nalog-1949178363.html
Повышение налога на прибыль коснется только его федеральной части
Повышение налога на прибыль коснется только его федеральной части - РИА Новости, 29.05.2024
Повышение налога на прибыль коснется только его федеральной части
Повышение налога на прибыль в РФ коснется только его федеральной части, говорится в разработанных Минфином РФ поправках в Налоговый кодекс РФ, с которыми... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T17:14
2024-05-29T17:20
экономика
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
налоговые изменения в россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/18/1797868935_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0de247f25d6e8d28c6e5fc1a1a9ec922.jpg
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Повышение налога на прибыль в РФ коснется только его федеральной части, говорится в разработанных Минфином РФ поправках в Налоговый кодекс РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости. Минфин предложил ряд налоговых изменений в России, среди которых – повышение ставки налога на прибыль организаций с нынешних 20% до 25%. При этом в законопроекте указано, что сумма налога, исчисленная по налоговой ставке в 8% будет зачисляться в федеральный бюджет. Сейчас федеральный бюджет получает платежи налога на прибыль по ставке 3%, а остальные доходы - по ставке 17% зачисляются в бюджеты регионов. По расчетам Минфина, приведенным в финансово-экономическом обосновании к поправкам, от увеличения ставки налога на прибыль дополнительные доходы бюджета ожидаются в сумме 1,6 триллиона рублей в 2025 году, при том, что общая сумма дополнительных доходов от всех налоговых изменений ожидается Минфином в сумме 2,6 триллиона рублей в следующем году. Одновременно Минфин предложил увеличить инвестиционные вычеты для компаний, которые направляют прибыль на обновление и развитие. Авторы законопроекта подчеркивали, что федеральный инвестиционный вычет будет предоставляться только за счет федеральной части налога на прибыль, как и просил бизнес.
https://ria.ru/20240528/ndfl-1949009489.html
https://ria.ru/20240529/siluanov-1949162281.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/18/1797868935_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_61a7c4f48ddf17c0f6d31aa7e3a08430.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии), налоговые изменения в россии
Экономика, Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России), Налоговые изменения в России
Повышение налога на прибыль коснется только его федеральной части

Минфин: повышение налога на прибыль коснется только его федеральной части

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкМонеты России и конверты с логотипом ФНС
Монеты России и конверты с логотипом ФНС - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Монеты России и конверты с логотипом ФНС. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Повышение налога на прибыль в РФ коснется только его федеральной части, говорится в разработанных Минфином РФ поправках в Налоговый кодекс РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Минфин предложил ряд налоговых изменений в России, среди которых – повышение ставки налога на прибыль организаций с нынешних 20% до 25%.
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
Силуанов рассказал, кого затронет прогрессивный НДФЛ
28 мая, 22:03
При этом в законопроекте указано, что сумма налога, исчисленная по налоговой ставке в 8% будет зачисляться в федеральный бюджет. Сейчас федеральный бюджет получает платежи налога на прибыль по ставке 3%, а остальные доходы - по ставке 17% зачисляются в бюджеты регионов.
По расчетам Минфина, приведенным в финансово-экономическом обосновании к поправкам, от увеличения ставки налога на прибыль дополнительные доходы бюджета ожидаются в сумме 1,6 триллиона рублей в 2025 году, при том, что общая сумма дополнительных доходов от всех налоговых изменений ожидается Минфином в сумме 2,6 триллиона рублей в следующем году.
Одновременно Минфин предложил увеличить инвестиционные вычеты для компаний, которые направляют прибыль на обновление и развитие. Авторы законопроекта подчеркивали, что федеральный инвестиционный вычет будет предоставляться только за счет федеральной части налога на прибыль, как и просил бизнес.
Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов
Силуанов объяснил идею повышения НДФЛ запросом общества
Вчера, 16:09
 
ЭкономикаРоссияМинистерство финансов РФ (Минфин России)Налоговые изменения в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала