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Повышение налога на прибыль коснется только его федеральной части
Повышение налога на прибыль коснется только его федеральной части - РИА Новости, 29.05.2024
Повышение налога на прибыль коснется только его федеральной части
Повышение налога на прибыль в РФ коснется только его федеральной части, говорится в разработанных Минфином РФ поправках в Налоговый кодекс РФ, с которыми... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T17:14
2024-05-29T17:14
2024-05-29T17:20
экономика
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
налоговые изменения в россии
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Повышение налога на прибыль в РФ коснется только его федеральной части, говорится в разработанных Минфином РФ поправках в Налоговый кодекс РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости. Минфин предложил ряд налоговых изменений в России, среди которых – повышение ставки налога на прибыль организаций с нынешних 20% до 25%. При этом в законопроекте указано, что сумма налога, исчисленная по налоговой ставке в 8% будет зачисляться в федеральный бюджет. Сейчас федеральный бюджет получает платежи налога на прибыль по ставке 3%, а остальные доходы - по ставке 17% зачисляются в бюджеты регионов. По расчетам Минфина, приведенным в финансово-экономическом обосновании к поправкам, от увеличения ставки налога на прибыль дополнительные доходы бюджета ожидаются в сумме 1,6 триллиона рублей в 2025 году, при том, что общая сумма дополнительных доходов от всех налоговых изменений ожидается Минфином в сумме 2,6 триллиона рублей в следующем году. Одновременно Минфин предложил увеличить инвестиционные вычеты для компаний, которые направляют прибыль на обновление и развитие. Авторы законопроекта подчеркивали, что федеральный инвестиционный вычет будет предоставляться только за счет федеральной части налога на прибыль, как и просил бизнес.
https://ria.ru/20240528/ndfl-1949009489.html
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экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии), налоговые изменения в россии
Экономика, Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России), Налоговые изменения в России
Повышение налога на прибыль коснется только его федеральной части
Минфин: повышение налога на прибыль коснется только его федеральной части
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Повышение налога на прибыль в РФ коснется только его федеральной части, говорится в разработанных Минфином РФ поправках в Налоговый кодекс РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Минфин предложил ряд налоговых изменений в России, среди которых – повышение ставки налога на прибыль организаций с нынешних 20% до 25%.
При этом в законопроекте указано, что сумма налога, исчисленная по налоговой ставке в 8% будет зачисляться в федеральный бюджет. Сейчас федеральный бюджет получает платежи налога на прибыль по ставке 3%, а остальные доходы - по ставке 17% зачисляются в бюджеты регионов.
По расчетам Минфина, приведенным в финансово-экономическом обосновании к поправкам, от увеличения ставки налога на прибыль дополнительные доходы бюджета ожидаются в сумме 1,6 триллиона рублей в 2025 году, при том, что общая сумма дополнительных доходов от всех налоговых изменений ожидается Минфином в сумме 2,6 триллиона рублей в следующем году.
Одновременно Минфин предложил увеличить инвестиционные вычеты для компаний, которые направляют прибыль на обновление и развитие. Авторы законопроекта подчеркивали, что федеральный инвестиционный вычет будет предоставляться только за счет федеральной части налога на прибыль, как и просил бизнес.