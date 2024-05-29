https://ria.ru/20240529/nalog-1949178363.html

Повышение налога на прибыль коснется только его федеральной части

Повышение налога на прибыль коснется только его федеральной части - РИА Новости, 29.05.2024

Повышение налога на прибыль коснется только его федеральной части

Повышение налога на прибыль в РФ коснется только его федеральной части, говорится в разработанных Минфином РФ поправках в Налоговый кодекс РФ, с которыми... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T17:14

2024-05-29T17:14

2024-05-29T17:20

экономика

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

налоговые изменения в россии

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Повышение налога на прибыль в РФ коснется только его федеральной части, говорится в разработанных Минфином РФ поправках в Налоговый кодекс РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости. Минфин предложил ряд налоговых изменений в России, среди которых – повышение ставки налога на прибыль организаций с нынешних 20% до 25%. При этом в законопроекте указано, что сумма налога, исчисленная по налоговой ставке в 8% будет зачисляться в федеральный бюджет. Сейчас федеральный бюджет получает платежи налога на прибыль по ставке 3%, а остальные доходы - по ставке 17% зачисляются в бюджеты регионов. По расчетам Минфина, приведенным в финансово-экономическом обосновании к поправкам, от увеличения ставки налога на прибыль дополнительные доходы бюджета ожидаются в сумме 1,6 триллиона рублей в 2025 году, при том, что общая сумма дополнительных доходов от всех налоговых изменений ожидается Минфином в сумме 2,6 триллиона рублей в следующем году. Одновременно Минфин предложил увеличить инвестиционные вычеты для компаний, которые направляют прибыль на обновление и развитие. Авторы законопроекта подчеркивали, что федеральный инвестиционный вычет будет предоставляться только за счет федеральной части налога на прибыль, как и просил бизнес.

https://ria.ru/20240528/ndfl-1949009489.html

https://ria.ru/20240529/siluanov-1949162281.html

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экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии), налоговые изменения в россии