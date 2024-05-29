https://ria.ru/20240529/nalog-1949115770.html
Компании IT-сектора будут платить налог на прибыль по ставке пять процентов
Компании IT-сектора будут платить налог на прибыль по ставке пять процентов - РИА Новости, 29.05.2024
Компании IT-сектора будут платить налог на прибыль по ставке пять процентов
Компании IT-сектора в 2025-2027 годах будут платить налог на прибыль по ставке 5% вместо нынешних 0%, соответствующая поправка содержится подготовленном... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T13:51
2024-05-29T13:51
2024-05-29T15:21
экономика
налоговые изменения в россии
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Компании IT-сектора в 2025-2027 годах будут платить налог на прибыль по ставке 5% вместо нынешних 0%, соответствующая поправка содержится подготовленном Минфином законопроекте, с которым ознакомилось РИА Новости. В законопроекте предлагается на период 2025-2027 годы установить для ставку налога на прибыль для организаций IT-сектора в размере 5%, а полученные средства зачислять в федеральный бюджет. Сейчас IT-компании пользуются налоговой льготой: для них с 2022 по 2024 годы ставка налога на прибыль обнулена. Льгота предоставляется, если разработки компании содержатся в перечне отечественного ПО, при этом компания получает не менее 70% выручки от деятельности, непосредственно связанной с разработкой IT-решений. Эта мера изначально вводилась как временная, но власти обсуждали, в каком формате она может быть продлена после 2024 года.
https://ria.ru/20240529/ndfl-1949115210.html
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экономика, налоговые изменения в россии
Экономика, Налоговые изменения в России
Компании IT-сектора будут платить налог на прибыль по ставке пять процентов
IT-компании будут платить налог на прибыль по ставке 5% вместо нынешних 0%
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Компании IT-сектора в 2025-2027 годах будут платить налог на прибыль по ставке 5% вместо нынешних 0%, соответствующая поправка содержится подготовленном Минфином законопроекте, с которым ознакомилось РИА Новости.
В законопроекте предлагается на период 2025-2027 годы установить для ставку налога на прибыль для организаций IT-сектора в размере 5%, а полученные средства зачислять в федеральный бюджет.
Сейчас IT-компании пользуются налоговой льготой: для них с 2022 по 2024 годы ставка налога на прибыль обнулена. Льгота предоставляется, если разработки компании содержатся в перечне отечественного ПО, при этом компания получает не менее 70% выручки от деятельности, непосредственно связанной с разработкой IT-решений.
Эта мера изначально вводилась как временная, но власти обсуждали, в каком формате она может быть продлена после 2024 года.