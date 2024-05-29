https://ria.ru/20240529/nagrada-1949036525.html

СМИ: Карл III получал награду из рук члена дивизии СС "Галичина"

СМИ: Карл III получал награду из рук члена дивизии СС "Галичина" - РИА Новости, 29.05.2024

СМИ: Карл III получал награду из рук члена дивизии СС "Галичина"

Король Великобритании Карл III в бытность принцем Уэльским в 1983 году получил почетную юридическую степень из рук бывшего члена дивизии СС "Галичина" Питера... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T04:26

2024-05-29T04:26

2024-05-29T11:25

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Король Великобритании Карл III в бытность принцем Уэльским в 1983 году получил почетную юридическую степень из рук бывшего члена дивизии СС "Галичина" Питера Саварина, сообщает британское издание Declassified UK, занимающееся журналистскими расследованиями."Карлу была присвоена почетная юридическая степень в 1983 году на церемонии в Университете Альберты в Эдмонтоне, Канада. В своей речи по случаю вручения Карл восхвалял тех, кто "40 лет назад пожертвовал своими жизнями" в борьбе с Адольфом Гитлером. Однако награду ему вручил нацистский коллаборационист — ректор университета Питер Саварин", — говорится в материале издания. Публикацию иллюстрирует фотография, на которой видно будущего монарха, рядом с ним за трибуной выступает Саварин, одетый в академическую мантию.Как сообщает издание, бывший эсэсовец, перебравшийся в Канаду еще в 1949 году, включил совместное фото с королевской особой в свою украиноязычную автобиографию, опубликованную за десять лет до его смерти в 2007 году. Сам Саварин в 1987 был представлен к королевской награде — Ордену Канады. За это в 2023 году офису генерал-губернатора Канады Мэри Саймон пришлось принести извинения, однако тогда не упоминалось присвоение Карлу почетной степени."Во время королевского визита в 1983 году Его Величество получил почетную степень от Университета Альберты, очень уважаемого канадского учебного заведения. Как и положено, эту награду вручил ректор университета. Поскольку все обычные процедуры проверки были соблюдены принимающей стороной, королю было рекомендовано принять эту честь", — приводит издание цитату представителя Букингемского дворца. При этом, как отмечают авторы статьи, британский МИД, который занимается организацией поездок членов королевской семьи за границу, мог знать о нацистском прошлом Саварина, поскольку ведомство оказывало помощь в переселении в Великобританию и Канаду ветеранам войск СС, чьи имена хранились в секретных списках.

https://ria.ru/20231005/izvineniya-1900578619.html

https://ria.ru/20240311/pamyatnik-1932216621.html

https://ria.ru/20240513/gunko-1945489194.html

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в мире, справки, канада, великобритания, эдмонтон, карл iii, адольф гитлер