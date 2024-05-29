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Число МСП Забайкальского края выросло на 40% в 2023 году

Число МСП Забайкальского края выросло на 40% в 2023 году - РИА Новости, 29.05.2024

Число МСП Забайкальского края выросло на 40% в 2023 году

Количество созданных субъектов малого и среднего предпринимательства Забайкальского края увеличилось на 40% в 2023 году, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T15:09

2024-05-29T15:09

2024-05-29T15:09

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твой бизнес – новости

малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб)

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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Количество созданных субъектов малого и среднего предпринимательства Забайкальского края увеличилось на 40% в 2023 году, сообщает пресс-служба правительства региона.Министр экономического развития Забайкалья Жаргалма Баджапова в рамках ежегодного форума "Мой бизнес ЭКСПО 2024" представила годовой отчет министерства экономики региона.По ее словам, в экономику края в 2023 году привлечены средства федеральных институтов развития в размере 6,4 миллиарда рублей, что в 1,4 раза больше уровня 2022 года.Правительством Забайкальского края уделялось значительное внимание развитию бизнеса в крае, отметила Баджапова. За пять лет на поддержку направлено почти 2 миллиарда рублей в виде микрозаймов и поручительств, восстановлен сектор МСП до доковидного уровня.Сектор малого и среднего предпринимательства Забайкальского края в 2023 году демонстрировал высокие темпы развития. По темпам роста количества вновь созданных субъектов МСП Забайкальский край вышел в топ лидеров, увеличив их количество на 40%.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

забайкальский край, твой бизнес – новости, малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб)