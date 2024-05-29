Рейтинг@Mail.ru
Число МСП Забайкальского края выросло на 40% в 2023 году - РИА Новости, 29.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Твой бизнес
Твой бизнес
 
15:09 29.05.2024
https://ria.ru/20240529/msp-1949144583.html
Число МСП Забайкальского края выросло на 40% в 2023 году
Число МСП Забайкальского края выросло на 40% в 2023 году - РИА Новости, 29.05.2024
Число МСП Забайкальского края выросло на 40% в 2023 году
Количество созданных субъектов малого и среднего предпринимательства Забайкальского края увеличилось на 40% в 2023 году, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T15:09
2024-05-29T15:09
твой бизнес
забайкальский край
твой бизнес – новости
малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/16/1928965239_0:200:3072:1928_1920x0_80_0_0_048eee1eddef642f9901ac1cc4e2df5f.jpg
МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Количество созданных субъектов малого и среднего предпринимательства Забайкальского края увеличилось на 40% в 2023 году, сообщает пресс-служба правительства региона.Министр экономического развития Забайкалья Жаргалма Баджапова в рамках ежегодного форума "Мой бизнес ЭКСПО 2024" представила годовой отчет министерства экономики региона.По ее словам, в экономику края в 2023 году привлечены средства федеральных институтов развития в размере 6,4 миллиарда рублей, что в 1,4 раза больше уровня 2022 года.Правительством Забайкальского края уделялось значительное внимание развитию бизнеса в крае, отметила Баджапова. За пять лет на поддержку направлено почти 2 миллиарда рублей в виде микрозаймов и поручительств, восстановлен сектор МСП до доковидного уровня.Сектор малого и среднего предпринимательства Забайкальского края в 2023 году демонстрировал высокие темпы развития. По темпам роста количества вновь созданных субъектов МСП Забайкальский край вышел в топ лидеров, увеличив их количество на 40%.
https://ria.ru/20240513/magazin-1945569917.html
забайкальский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/16/1928965239_454:84:3072:2048_1920x0_80_0_0_e358caf7f95d5b84fddfefd53dd30c71.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
забайкальский край, твой бизнес – новости, малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб)
Твой бизнес, Забайкальский край, Твой бизнес – новости, Малое и среднее предпринимательство — МСП (Малый и средний бизнес — МСБ)

Число МСП Забайкальского края выросло на 40% в 2023 году

© iStock.com / gece33Девушка-предприниматель считает на калькуляторе
Девушка-предприниматель считает на калькуляторе - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© iStock.com / gece33
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Количество созданных субъектов малого и среднего предпринимательства Забайкальского края увеличилось на 40% в 2023 году, сообщает пресс-служба правительства региона.
Министр экономического развития Забайкалья Жаргалма Баджапова в рамках ежегодного форума "Мой бизнес ЭКСПО 2024" представила годовой отчет министерства экономики региона.
По ее словам, в экономику края в 2023 году привлечены средства федеральных институтов развития в размере 6,4 миллиарда рублей, что в 1,4 раза больше уровня 2022 года.
Правительством Забайкальского края уделялось значительное внимание развитию бизнеса в крае, отметила Баджапова. За пять лет на поддержку направлено почти 2 миллиарда рублей в виде микрозаймов и поручительств, восстановлен сектор МСП до доковидного уровня.
Сектор малого и среднего предпринимательства Забайкальского края в 2023 году демонстрировал высокие темпы развития. По темпам роста количества вновь созданных субъектов МСП Забайкальский край вышел в топ лидеров, увеличив их количество на 40%.
Программа Дальневосточный гектар - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
Амурский бизнесмен откроет 2-й магазин по проекту "Дальневосточный гектар"
13 мая, 13:40
 
Твой бизнесЗабайкальский крайТвой бизнес – новостиМалое и среднее предпринимательство — МСП (Малый и средний бизнес — МСБ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала