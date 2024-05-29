https://ria.ru/20240529/moskva-1949079636.html

Более чем в 2,6 раза выросло производство продуктов в Москве

Более чем в 2,6 раза выросло производство продуктов в Москве - РИА Новости, 29.05.2024

Более чем в 2,6 раза выросло производство продуктов в Москве

За первые три месяца текущего года московские производители в 2,6 раза нарастили объем выпуска продуктов питания, если сравнивать с таким же периодом прошлого... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T11:30

2024-05-29T11:30

2024-05-29T11:30

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

максим ликсутов

владислав овчинский

сергей собянин

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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. За первые три месяца текущего года московские производители в 2,6 раза нарастили объем выпуска продуктов питания, если сравнивать с таким же периодом прошлого года, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов."По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в столице действует широкий перечень мер поддержки для бизнеса, которыми могут воспользоваться, в том числе, производители продуктов питания. Сегодня продовольственные товары в городе выпускают свыше 290 предприятий. По итогам первого квартала 2024-го они изготовили на 155 процентов больше продукции, чем за тот же период прошлого года", – цитирует пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Ликсутова.Наибольший рост показали предприятия, занимающиеся мясопереработкой. Эти компании в 6,4 раза увеличили производство продуктов. Каждая девятая тонна колбасы в России была произведена в столице – заводы выпустили 66,8 тысячи тонн колбасных изделий.Кроме того, примерно в 1,2 раза выросло производство на молочных комбинатах, эти предприятия произвели более 10,5 тысячи тонн сыра и творожных продуктов. На территории столицы ведут свою деятельность 24 предприятия отрасли, в их числе "Царицынский" и "Лианозовский" молочные заводы, а также работает производитель плавленных сыров "Карат".Росту производства способствует поддержка столичного правительства. Так, 24 московских производителя продуктов питания получают налоговые льготы благодаря статусу промкомплекса, а вырученные деньги направляют на развитие."Производителям доступны финансовые инструменты. В 2023 году предприятию "Элитгрупп инвест" одобрили инвестиционный кредит – полученные средства компания направит в строительство второй очереди мясоперерабатывающего завода. Землю под его возведение город предоставил в рамках масштабного инвестиционного проекта", - цитирует пресс-служба ДИПП министра правительства столицы, главу департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского.Он добавил, что в настоящий момент в новой Москве формируется масштабный пищевой кластер, который объединит несколько промпредприятий по выпуску мясной, молочной, хлебобулочной и другой продукции."Кроме того, там планируют создать вертикальные фермы для выращивания зелени и овощей", – добавил глава департамента.Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин рассказал, что в поселении Щаповское около поселка Спортбазы формируется крупный строительный кластер. С помощью компактного размещения организации смогут работать в кооперации, а значит — ускорить и удешевить производственные процессы, при этом увеличив объемы выпуска железобетонных, строительных конструкций.

https://ria.ru/20240528/stazhirovka-1948788215.html

https://ria.ru/20240527/rudnevo-1948546839.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, максим ликсутов , владислав овчинский, сергей собянин