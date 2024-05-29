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Более чем в 2,6 раза выросло производство продуктов в Москве - РИА Новости, 29.05.2024
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
11:30 29.05.2024
https://ria.ru/20240529/moskva-1949079636.html
Более чем в 2,6 раза выросло производство продуктов в Москве
Более чем в 2,6 раза выросло производство продуктов в Москве - РИА Новости, 29.05.2024
Более чем в 2,6 раза выросло производство продуктов в Москве
За первые три месяца текущего года московские производители в 2,6 раза нарастили объем выпуска продуктов питания, если сравнивать с таким же периодом прошлого... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T11:30
2024-05-29T11:30
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
максим ликсутов
владислав овчинский
сергей собянин
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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. За первые три месяца текущего года московские производители в 2,6 раза нарастили объем выпуска продуктов питания, если сравнивать с таким же периодом прошлого года, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов."По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в столице действует широкий перечень мер поддержки для бизнеса, которыми могут воспользоваться, в том числе, производители продуктов питания. Сегодня продовольственные товары в городе выпускают свыше 290 предприятий. По итогам первого квартала 2024-го они изготовили на 155 процентов больше продукции, чем за тот же период прошлого года", – цитирует пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Ликсутова.Наибольший рост показали предприятия, занимающиеся мясопереработкой. Эти компании в 6,4 раза увеличили производство продуктов. Каждая девятая тонна колбасы в России была произведена в столице – заводы выпустили 66,8 тысячи тонн колбасных изделий.Кроме того, примерно в 1,2 раза выросло производство на молочных комбинатах, эти предприятия произвели более 10,5 тысячи тонн сыра и творожных продуктов. На территории столицы ведут свою деятельность 24 предприятия отрасли, в их числе "Царицынский" и "Лианозовский" молочные заводы, а также работает производитель плавленных сыров "Карат".Росту производства способствует поддержка столичного правительства. Так, 24 московских производителя продуктов питания получают налоговые льготы благодаря статусу промкомплекса, а вырученные деньги направляют на развитие."Производителям доступны финансовые инструменты. В 2023 году предприятию "Элитгрупп инвест" одобрили инвестиционный кредит – полученные средства компания направит в строительство второй очереди мясоперерабатывающего завода. Землю под его возведение город предоставил в рамках масштабного инвестиционного проекта", - цитирует пресс-служба ДИПП министра правительства столицы, главу департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского.Он добавил, что в настоящий момент в новой Москве формируется масштабный пищевой кластер, который объединит несколько промпредприятий по выпуску мясной, молочной, хлебобулочной и другой продукции."Кроме того, там планируют создать вертикальные фермы для выращивания зелени и овощей", – добавил глава департамента.Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин рассказал, что в поселении Щаповское около поселка Спортбазы формируется крупный строительный кластер. С помощью компактного размещения организации смогут работать в кооперации, а значит — ускорить и удешевить производственные процессы, при этом увеличив объемы выпуска железобетонных, строительных конструкций.
https://ria.ru/20240528/stazhirovka-1948788215.html
https://ria.ru/20240527/rudnevo-1948546839.html
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москва, максим ликсутов , владислав овчинский, сергей собянин
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Максим Ликсутов , Владислав Овчинский, Сергей Собянин

Более чем в 2,6 раза выросло производство продуктов в Москве

© Фото : Предоставлено ДИППБолее чем в 2,6 раза выросло производство продуктов в Москве
Более чем в 2,6 раза выросло производство продуктов в Москве - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© Фото : Предоставлено ДИПП
Более чем в 2,6 раза выросло производство продуктов в Москве
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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. За первые три месяца текущего года московские производители в 2,6 раза нарастили объем выпуска продуктов питания, если сравнивать с таким же периодом прошлого года, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в столице действует широкий перечень мер поддержки для бизнеса, которыми могут воспользоваться, в том числе, производители продуктов питания. Сегодня продовольственные товары в городе выпускают свыше 290 предприятий. По итогам первого квартала 2024-го они изготовили на 155 процентов больше продукции, чем за тот же период прошлого года", – цитирует пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Ликсутова.
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Наибольший рост показали предприятия, занимающиеся мясопереработкой. Эти компании в 6,4 раза увеличили производство продуктов. Каждая девятая тонна колбасы в России была произведена в столице – заводы выпустили 66,8 тысячи тонн колбасных изделий.
Кроме того, примерно в 1,2 раза выросло производство на молочных комбинатах, эти предприятия произвели более 10,5 тысячи тонн сыра и творожных продуктов. На территории столицы ведут свою деятельность 24 предприятия отрасли, в их числе "Царицынский" и "Лианозовский" молочные заводы, а также работает производитель плавленных сыров "Карат".
Росту производства способствует поддержка столичного правительства. Так, 24 московских производителя продуктов питания получают налоговые льготы благодаря статусу промкомплекса, а вырученные деньги направляют на развитие.
"Производителям доступны финансовые инструменты. В 2023 году предприятию "Элитгрупп инвест" одобрили инвестиционный кредит – полученные средства компания направит в строительство второй очереди мясоперерабатывающего завода. Землю под его возведение город предоставил в рамках масштабного инвестиционного проекта", - цитирует пресс-служба ДИПП министра правительства столицы, главу департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского.
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Он добавил, что в настоящий момент в новой Москве формируется масштабный пищевой кластер, который объединит несколько промпредприятий по выпуску мясной, молочной, хлебобулочной и другой продукции.
"Кроме того, там планируют создать вертикальные фермы для выращивания зелени и овощей", – добавил глава департамента.
Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин рассказал, что в поселении Щаповское около поселка Спортбазы формируется крупный строительный кластер. С помощью компактного размещения организации смогут работать в кооперации, а значит — ускорить и удешевить производственные процессы, при этом увеличив объемы выпуска железобетонных, строительных конструкций.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваМаксим ЛиксутовВладислав ОвчинскийСергей Собянин
 
 
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