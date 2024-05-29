https://ria.ru/20240529/moskva-1949066152.html
Москвичам рекомендовали избегать долгого нахождения на улице до 31 мая
Москвичам рекомендовали избегать долгого нахождения на улице до 31 мая - РИА Новости, 29.05.2024
Москвичам рекомендовали избегать долгого нахождения на улице до 31 мая
Москвичам рекомендовали избегать долгого нахождения на улице до 31 мая из-за жары, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T10:27
2024-05-29T10:27
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Москвичам рекомендовали избегать долгого нахождения на улице до 31 мая из-за жары, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "По прогнозам синоптиков, с 29 по 31 мая в столице ожидается сильная жара с температурой до плюс 30 градусов", - говорится в сообщении. Отмечается, что жителям следует избегать длительного пребывания на улице.
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РИА Новости
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Погода
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Москвичам рекомендовали избегать долгого нахождения на улице до 31 мая из-за жары, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"По прогнозам синоптиков, с 29 по 31 мая в столице ожидается сильная жара с температурой до плюс 30 градусов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что жителям следует избегать длительного пребывания на улице.