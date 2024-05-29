https://ria.ru/20240529/moskva-1949066152.html

Москвичам рекомендовали избегать долгого нахождения на улице до 31 мая

Москвичам рекомендовали избегать долгого нахождения на улице до 31 мая - РИА Новости, 29.05.2024

Москвичам рекомендовали избегать долгого нахождения на улице до 31 мая

Москвичам рекомендовали избегать долгого нахождения на улице до 31 мая из-за жары, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T10:27

2024-05-29T10:27

2024-05-29T10:27

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

погода

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/05/1888367960_0:245:3071:1972_1920x0_80_0_0_6c3af1f8820048685907db4cae44d118.jpg

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Москвичам рекомендовали избегать долгого нахождения на улице до 31 мая из-за жары, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "По прогнозам синоптиков, с 29 по 31 мая в столице ожидается сильная жара с температурой до плюс 30 градусов", - говорится в сообщении. Отмечается, что жителям следует избегать длительного пребывания на улице.

https://realty.ria.ru/20240527/moskva-1947844275.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, погода