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Москвичам рекомендовали избегать долгого нахождения на улице до 31 мая - РИА Новости, 29.05.2024
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10:27 29.05.2024
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Москвичам рекомендовали избегать долгого нахождения на улице до 31 мая
Москвичам рекомендовали избегать долгого нахождения на улице до 31 мая - РИА Новости, 29.05.2024
Москвичам рекомендовали избегать долгого нахождения на улице до 31 мая
Москвичам рекомендовали избегать долгого нахождения на улице до 31 мая из-за жары, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T10:27
2024-05-29T10:27
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Москвичам рекомендовали избегать долгого нахождения на улице до 31 мая из-за жары, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "По прогнозам синоптиков, с 29 по 31 мая в столице ожидается сильная жара с температурой до плюс 30 градусов", - говорится в сообщении. Отмечается, что жителям следует избегать длительного пребывания на улице.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Погода

Москвичам рекомендовали избегать долгого нахождения на улице до 31 мая

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Москвичам рекомендовали избегать долгого нахождения на улице до 31 мая из-за жары, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"По прогнозам синоптиков, с 29 по 31 мая в столице ожидается сильная жара с температурой до плюс 30 градусов", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что жителям следует избегать длительного пребывания на улице.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПогода
 
 
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