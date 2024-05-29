Рейтинг@Mail.ru
Москалькова сообщила об обмене списками без вести пропавших с Украиной - РИА Новости, 29.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:09 29.05.2024
https://ria.ru/20240529/moskalkova-1949093362.html
Москалькова сообщила об обмене списками без вести пропавших с Украиной
Москалькова сообщила об обмене списками без вести пропавших с Украиной - РИА Новости, 29.05.2024
Москалькова сообщила об обмене списками без вести пропавших с Украиной
Омбудсмен РФ Татьяна Москалькова сообщила, что продолжаются обмены списками без вести пропавших с украинской стороной. РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T12:09
2024-05-29T12:09
специальная военная операция на украине
россия
украина
татьяна москалькова
госдума рф
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603784438_0:0:3010:1694_1920x0_80_0_0_e20582baa71a7a6c5571d6ae63596bae.jpg
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Омбудсмен РФ Татьяна Москалькова сообщила, что продолжаются обмены списками без вести пропавших с украинской стороной. "Установили коммуникации с Агентством розыска при Международном Комитете Красного Креста, работаем с уполномоченным по правам человека Украины. Благодаря этим коммуникациям более 100 человек нам удалось найти в плену или их судьба была иная. Очень важно, что мы продолжаем обмены списками, чтобы определить судьбу человека", - сообщила Москалькова, отвечая на вопросы депутатов на совместном заседании комитетов Госдумы в Доме прав человека. Она рассказала, что также оказана помощь украинской стороне в нахождении лиц, которые числились без вести пропавшими. "Будем работать в этом направлении и дальше", - сказала Москалькова.
https://ria.ru/20240529/plennye-1949067852.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603784438_84:0:2815:2048_1920x0_80_0_0_fcbbcfd6a0dec0d546683978c79c4ac7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, татьяна москалькова, госдума рф, общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Татьяна Москалькова, Госдума РФ, Общество
Москалькова сообщила об обмене списками без вести пропавших с Украиной

Москалькова: обмены списками без вести пропавших с Украиной продолжаются

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкТатьяна Москалькова
Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
Татьяна Москалькова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Омбудсмен РФ Татьяна Москалькова сообщила, что продолжаются обмены списками без вести пропавших с украинской стороной.
"Установили коммуникации с Агентством розыска при Международном Комитете Красного Креста, работаем с уполномоченным по правам человека Украины. Благодаря этим коммуникациям более 100 человек нам удалось найти в плену или их судьба была иная. Очень важно, что мы продолжаем обмены списками, чтобы определить судьбу человека", - сообщила Москалькова, отвечая на вопросы депутатов на совместном заседании комитетов Госдумы в Доме прав человека.
Она рассказала, что также оказана помощь украинской стороне в нахождении лиц, которые числились без вести пропавшими.
"Будем работать в этом направлении и дальше", - сказала Москалькова.
Представители российской стороны во время обмена пленными
Москалькова назвала причину приостановки работы по возвращению пленных
10:31
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаТатьяна МоскальковаГосдума РФОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала