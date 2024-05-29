https://ria.ru/20240529/moskalkova-1949093362.html

Москалькова сообщила об обмене списками без вести пропавших с Украиной

Москалькова сообщила об обмене списками без вести пропавших с Украиной - РИА Новости, 29.05.2024

Москалькова сообщила об обмене списками без вести пропавших с Украиной

Омбудсмен РФ Татьяна Москалькова сообщила, что продолжаются обмены списками без вести пропавших с украинской стороной. РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T12:09

2024-05-29T12:09

2024-05-29T12:09

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Омбудсмен РФ Татьяна Москалькова сообщила, что продолжаются обмены списками без вести пропавших с украинской стороной. "Установили коммуникации с Агентством розыска при Международном Комитете Красного Креста, работаем с уполномоченным по правам человека Украины. Благодаря этим коммуникациям более 100 человек нам удалось найти в плену или их судьба была иная. Очень важно, что мы продолжаем обмены списками, чтобы определить судьбу человека", - сообщила Москалькова, отвечая на вопросы депутатов на совместном заседании комитетов Госдумы в Доме прав человека. Она рассказала, что также оказана помощь украинской стороне в нахождении лиц, которые числились без вести пропавшими. "Будем работать в этом направлении и дальше", - сказала Москалькова.

https://ria.ru/20240529/plennye-1949067852.html

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россия, украина, татьяна москалькова, госдума рф, общество