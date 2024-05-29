https://ria.ru/20240529/moldaviya-1949108336.html

Молдавская оппозиция потребовала от Блинкена уехать из Кишинева

Молдавская оппозиция потребовала от Блинкена уехать из Кишинева - РИА Новости, 29.05.2024

Молдавская оппозиция потребовала от Блинкена уехать из Кишинева

Активисты оппозиционной партии "Возрождение" в день приезда госсекретаря США Энтони Блинкена провели акцию протеста у американского посольства в Кишиневе и... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T13:21

2024-05-29T13:21

2024-05-29T15:51

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КИШИНЕВ, 29 мая — РИА Новости. Активисты оппозиционной партии "Возрождение" в день приезда госсекретаря США Энтони Блинкена провели акцию протеста у американского посольства в Кишиневе и призвали его покинуть Молдавию, сообщил депутат парламента республики Александр Нестеровский в Telegram-канале."Сегодня в Молдавию прибыл государственный секретарь США Энтони Блинкен. В связи с этим событием, молодые активисты собрались у посольства США, чтобы выразить протест против действий Америки и НАТО, направленных на дестабилизацию ситуации в нашей стране. Молдавия является нейтральной страной, приверженной дипломатии и мирному разрешению конфликтов", — говорится в публикации.Несколько десятков молодых людей выстроились перед зданием дипмиссии с плакатами, призывающими Вашингтон не вмешиваться в дела Молдавии, а Блинкена — возвращаться на родину."В последнее время в Молдавию неоднократно поступает оружие и проводятся учения с военным блоком НАТО, что вызывает серьезную обеспокоенность. Блок "Победа" и партия "Возрождение" выступают против войны, против НАТО и против визита американских представителей к нынешним властям. Мы призываем к сохранению мира и нейтралитета, осуждая любые попытки вмешательства извне", — подчеркнул Нестеровский. Протест проходил мирно, но в какой-то момент, полицейские оттеснили манифестантов, вывели из толпы советника главы Гагаузии Михаила Влаха и затолкали его в машину. Затем представители правоохранительных органов выхватили еще нескольких активистов. Во время разгона манифестантов пострадала женщина с ребенком, из-за действий полиции они упали на асфальт, протестующая получила травму ноги. Молдавская полиция сообщила, что задержала организаторов протеста, которые пытались блокировать проезжую часть на бульваре Дачия.Разгон мирной манифестации раскритиковал представитель Гагаузии в парламенте Молдавии Александр Суходольский. Он возложил ответственность за действия полиции на президента страны Майю Санду и партию "Действие и справедливость".Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, но с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в Молдавии стали проводить учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии.

https://ria.ru/20240528/moldaviya-1948987580.html

https://ria.ru/20240524/moldaviya-1948264997.html

https://ria.ru/20240528/pridnestrove-1948949166.html

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сша

кишинев

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в мире, молдавия, сша, кишинев, энтони блинкен, майя санду, нато, возрождение