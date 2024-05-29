Молдавская оппозиция потребовала от Блинкена уехать из Кишинева
Активисты "Возрождения" провели акцию протеста у посольства США в Кишиневе
© SputnikАкция протеста у здания посольства США в Кишиневе
© Sputnik
Акция протеста у здания посольства США в Кишиневе
КИШИНЕВ, 29 мая — РИА Новости. Активисты оппозиционной партии "Возрождение" в день приезда госсекретаря США Энтони Блинкена провели акцию протеста у американского посольства в Кишиневе и призвали его покинуть Молдавию, сообщил депутат парламента республики Александр Нестеровский в Telegram-канале.
"Сегодня в Молдавию прибыл государственный секретарь США Энтони Блинкен. В связи с этим событием, молодые активисты собрались у посольства США, чтобы выразить протест против действий Америки и НАТО, направленных на дестабилизацию ситуации в нашей стране. Молдавия является нейтральной страной, приверженной дипломатии и мирному разрешению конфликтов", — говорится в публикации.
Госдепартамент анонсировал, что с 28 по 31 мая Блинкен совершит официальные визиты в Молдавию и Чехию.
Несколько десятков молодых людей выстроились перед зданием дипмиссии с плакатами, призывающими Вашингтон не вмешиваться в дела Молдавии, а Блинкена — возвращаться на родину.
«
"В последнее время в Молдавию неоднократно поступает оружие и проводятся учения с военным блоком НАТО, что вызывает серьезную обеспокоенность. Блок "Победа" и партия "Возрождение" выступают против войны, против НАТО и против визита американских представителей к нынешним властям. Мы призываем к сохранению мира и нейтралитета, осуждая любые попытки вмешательства извне", — подчеркнул Нестеровский.
Протест проходил мирно, но в какой-то момент, полицейские оттеснили манифестантов, вывели из толпы советника главы Гагаузии Михаила Влаха и затолкали его в машину. Затем представители правоохранительных органов выхватили еще нескольких активистов.
В Молдавии готовятся к репрессиям, заявил депутат
24 мая, 23:42
Во время разгона манифестантов пострадала женщина с ребенком, из-за действий полиции они упали на асфальт, протестующая получила травму ноги. Молдавская полиция сообщила, что задержала организаторов протеста, которые пытались блокировать проезжую часть на бульваре Дачия.
Разгон мирной манифестации раскритиковал представитель Гагаузии в парламенте Молдавии Александр Суходольский. Он возложил ответственность за действия полиции на президента страны Майю Санду и партию "Действие и справедливость".
Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, но с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в Молдавии стали проводить учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии.