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В ВСУ заявили, что у Украины не хватит людей для второй волны мобилизации - РИА Новости, 29.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:24 29.05.2024
https://ria.ru/20240529/mobilizatsiya-1949180521.html
В ВСУ заявили, что у Украины не хватит людей для второй волны мобилизации
В ВСУ заявили, что у Украины не хватит людей для второй волны мобилизации - РИА Новости, 29.05.2024
В ВСУ заявили, что у Украины не хватит людей для второй волны мобилизации
Командир роты ударных беспилотников ВСУ Юрий Федоренко заявил в статье для американской газеты Washington Post, что у Украины не хватит людей для второй волны... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T17:24
2024-05-29T17:24
в мире
украина
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Командир роты ударных беспилотников ВСУ Юрий Федоренко заявил в статье для американской газеты Washington Post, что у Украины не хватит людей для второй волны мобилизации. "У Украины не хватит людей для второй волны мобилизации", - написал Федоренко.Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года.
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в мире, украина, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
В ВСУ заявили, что у Украины не хватит людей для второй волны мобилизации

WP: командир ВСУ считает, что Украине не хватит людей для 2-й волны мобилизации

© AP Photo / Ben BirchallОбучение украинских военных
Обучение украинских военных - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© AP Photo / Ben Birchall
Обучение украинских военных. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Командир роты ударных беспилотников ВСУ Юрий Федоренко заявил в статье для американской газеты Washington Post, что у Украины не хватит людей для второй волны мобилизации.
"У Украины не хватит людей для второй волны мобилизации", - написал Федоренко.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
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19 мая, 12:48
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года.
Мобилизация на Украине
26 декабря 2023, 12:00
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Мобилизация на УкраинеПосмотреть
 
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