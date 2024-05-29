https://ria.ru/20240529/mobilizatsiya-1949180521.html

В ВСУ заявили, что у Украины не хватит людей для второй волны мобилизации

В ВСУ заявили, что у Украины не хватит людей для второй волны мобилизации - РИА Новости, 29.05.2024

В ВСУ заявили, что у Украины не хватит людей для второй волны мобилизации

Командир роты ударных беспилотников ВСУ Юрий Федоренко заявил в статье для американской газеты Washington Post, что у Украины не хватит людей для второй волны... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T17:24

2024-05-29T17:24

2024-05-29T17:24

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Командир роты ударных беспилотников ВСУ Юрий Федоренко заявил в статье для американской газеты Washington Post, что у Украины не хватит людей для второй волны мобилизации. "У Украины не хватит людей для второй волны мобилизации", - написал Федоренко.Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года.

https://ria.ru/20240519/zakon-1946997750.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, вооруженные силы украины