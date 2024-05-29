https://ria.ru/20240529/mnogodetnye-1949185313.html

Голикова призвала укреплять тенденцию к увеличению многодетных семей

Голикова призвала укреплять тенденцию к увеличению многодетных семей - РИА Новости, 29.05.2024

Голикова призвала укреплять тенденцию к увеличению многодетных семей

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в России есть тенденция к увеличению многодетных семей, но ее нужно укреплять. РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T17:45

2024-05-29T17:45

2024-05-29T17:46

россия

общество

татьяна голикова

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в России есть тенденция к увеличению многодетных семей, но ее нужно укреплять."Мы имеем тенденцию к увеличению многодетных семей, но пока эта тенденция незначительная, и нам ее нужно укреплять", - сказала Голикова в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета по социально-экономическому развитию.

https://ria.ru/20240529/pensiya-1949033310.html

россия

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

россия, общество, татьяна голикова