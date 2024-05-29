https://ria.ru/20240529/mnogodetnye-1949185313.html
Голикова призвала укреплять тенденцию к увеличению многодетных семей
Голикова призвала укреплять тенденцию к увеличению многодетных семей - РИА Новости, 29.05.2024
Голикова призвала укреплять тенденцию к увеличению многодетных семей
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в России есть тенденция к увеличению многодетных семей, но ее нужно укреплять. РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T17:45
2024-05-29T17:45
2024-05-29T17:46
россия
общество
татьяна голикова
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в России есть тенденция к увеличению многодетных семей, но ее нужно укреплять."Мы имеем тенденцию к увеличению многодетных семей, но пока эта тенденция незначительная, и нам ее нужно укреплять", - сказала Голикова в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета по социально-экономическому развитию.
https://ria.ru/20240529/pensiya-1949033310.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, татьяна голикова
Россия, Общество, Татьяна Голикова
Голикова призвала укреплять тенденцию к увеличению многодетных семей
Голикова: в РФ есть тенденция к укреплению многодетных семей, ее нужно укреплять