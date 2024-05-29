https://ria.ru/20240529/mishustin-1949203158.html

Мишустин рассказал о лимитах по нацпроектам в новом бюджетном цикле

Мишустин рассказал о лимитах по нацпроектам в новом бюджетном цикле - РИА Новости, 29.05.2024

Мишустин рассказал о лимитах по нацпроектам в новом бюджетном цикле

Все необходимые лимиты бюджетных обязательств по нацпроектам в новом бюджетном цикле будут определены, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T18:50

2024-05-29T18:50

2024-05-29T18:50

экономика

россия

михаил мишустин

нацпроекты

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Все необходимые лимиты бюджетных обязательств по нацпроектам в новом бюджетном цикле будут определены, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссии Госсовета по социально-экономическому развитию. "Уже в бюджетном цикле все необходимые лимиты бюджетных обязательств будут предусмотрены, и в ноябре-декабре мы приведем паспорта проектов в соответствие с федеральным законом о бюджете на очередной финансовый и плановый период и декабрем утвердим финально национальные проекты на заседании Президиума Совета", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20240529/natsproekty-1949195594.html

россия

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Наталья Макарова

экономика, россия, михаил мишустин, нацпроекты