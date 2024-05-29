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Мишустин рассказал о лимитах по нацпроектам в новом бюджетном цикле - РИА Новости, 29.05.2024
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18:50 29.05.2024
https://ria.ru/20240529/mishustin-1949203158.html
Мишустин рассказал о лимитах по нацпроектам в новом бюджетном цикле
Мишустин рассказал о лимитах по нацпроектам в новом бюджетном цикле - РИА Новости, 29.05.2024
Мишустин рассказал о лимитах по нацпроектам в новом бюджетном цикле
Все необходимые лимиты бюджетных обязательств по нацпроектам в новом бюджетном цикле будут определены, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T18:50
2024-05-29T18:50
экономика
россия
михаил мишустин
нацпроекты
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Все необходимые лимиты бюджетных обязательств по нацпроектам в новом бюджетном цикле будут определены, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссии Госсовета по социально-экономическому развитию. "Уже в бюджетном цикле все необходимые лимиты бюджетных обязательств будут предусмотрены, и в ноябре-декабре мы приведем паспорта проектов в соответствие с федеральным законом о бюджете на очередной финансовый и плановый период и декабрем утвердим финально национальные проекты на заседании Президиума Совета", - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20240529/natsproekty-1949195594.html
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экономика, россия, михаил мишустин, нацпроекты
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Нацпроекты
Мишустин рассказал о лимитах по нацпроектам в новом бюджетном цикле

Мишустин: все лимиты бюджетных обязательств по нацпроектам будут определены

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПремьер-министр Михаил Мишустин
Премьер-министр Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Премьер-министр Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Все необходимые лимиты бюджетных обязательств по нацпроектам в новом бюджетном цикле будут определены, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссии Госсовета по социально-экономическому развитию.
"Уже в бюджетном цикле все необходимые лимиты бюджетных обязательств будут предусмотрены, и в ноябре-декабре мы приведем паспорта проектов в соответствие с федеральным законом о бюджете на очередной финансовый и плановый период и декабрем утвердим финально национальные проекты на заседании Президиума Совета", - сказал Мишустин.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
Нацпроекты должны быть профинансированы до декабря, заявил Мишустин
Вчера, 18:28
 
ЭкономикаРоссияМихаил МишустинНацпроекты
 
 
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