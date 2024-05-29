https://ria.ru/20240529/mishustin-1949196486.html

Правительство одобрит график встреч по подготовке новых нацпроектов

Правительство одобрит график встреч по подготовке новых нацпроектов - РИА Новости, 29.05.2024

Правительство одобрит график встреч по подготовке новых нацпроектов

Правительство РФ до 30 мая одобрит график проведения стратегических сессий по подготовке новых национальных проектов, сообщил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T18:30

2024-05-29T18:30

2024-05-29T18:30

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Правительство РФ до 30 мая одобрит график проведения стратегических сессий по подготовке новых национальных проектов, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "До 30 мая мы одобрим график проведения наших стратегических сессий по подготовке национальных проектов. Пользуясь случаем, хочу пригласить всех участников Государственного совета на эти стратсессии", - сказал Мишустин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета по социально-экономическому развитию.

https://ria.ru/20240529/putin-1949196141.html

россия

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россия, михаил мишустин