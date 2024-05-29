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Правительство одобрит график встреч по подготовке новых нацпроектов - РИА Новости, 29.05.2024
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18:30 29.05.2024
https://ria.ru/20240529/mishustin-1949196486.html
Правительство одобрит график встреч по подготовке новых нацпроектов
Правительство одобрит график встреч по подготовке новых нацпроектов - РИА Новости, 29.05.2024
Правительство одобрит график встреч по подготовке новых нацпроектов
Правительство РФ до 30 мая одобрит график проведения стратегических сессий по подготовке новых национальных проектов, сообщил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T18:30
2024-05-29T18:30
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Правительство РФ до 30 мая одобрит график проведения стратегических сессий по подготовке новых национальных проектов, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "До 30 мая мы одобрим график проведения наших стратегических сессий по подготовке национальных проектов. Пользуясь случаем, хочу пригласить всех участников Государственного совета на эти стратсессии", - сказал Мишустин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета по социально-экономическому развитию.
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россия, михаил мишустин
Россия, Михаил Мишустин
Правительство одобрит график встреч по подготовке новых нацпроектов

Мишустин: график встреч по подготовке новых нацпроектов одобрят до 30 мая

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Правительство РФ до 30 мая одобрит график проведения стратегических сессий по подготовке новых национальных проектов, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"До 30 мая мы одобрим график проведения наших стратегических сессий по подготовке национальных проектов. Пользуясь случаем, хочу пригласить всех участников Государственного совета на эти стратсессии", - сказал Мишустин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета по социально-экономическому развитию.
Президент России Владимир Путин проводит расширенное заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета РФ - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
Путин поручил до 1 сентября согласовать нацпроекты с регионами и комиссиями
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