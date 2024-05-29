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Мишустин рассказал, как проводится аудит планов нацразвития - РИА Новости, 29.05.2024
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17:36 29.05.2024 (обновлено: 17:48 29.05.2024)
https://ria.ru/20240529/mishustin-1949183444.html
Мишустин рассказал, как проводится аудит планов нацразвития
Мишустин рассказал, как проводится аудит планов нацразвития - РИА Новости, 29.05.2024
Мишустин рассказал, как проводится аудит планов нацразвития
Кабмин системно занимается аудитом планов национального развития, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишутин в ходе заседания Совета по стратегическому РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T17:36
2024-05-29T17:48
россия
владимир путин
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Кабмин системно занимается аудитом планов национального развития, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишутин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета по социально-экономическому развитию. "По задачам, связанным с проведением аудита, на сегодняшний день мы системно им занимаемся... Аудит мы проводим на наших стратегических сессиях", - доложил Мишустин президенту РФ Владимиру Путину.
https://ria.ru/20240529/putin-1949173046.html
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россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
Мишустин рассказал, как проводится аудит планов нацразвития

Мишустин: правительство системно занимается аудитом планов нацразвития

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Кабмин системно занимается аудитом планов национального развития, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишутин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета по социально-экономическому развитию.
"По задачам, связанным с проведением аудита, на сегодняшний день мы системно им занимаемся... Аудит мы проводим на наших стратегических сессиях", - доложил Мишустин президенту РФ Владимиру Путину.
Президент РФ Владимир Путин проводит расширенное заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета РФ - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
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