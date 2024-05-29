https://ria.ru/20240529/mishustin-1949183444.html
Мишустин рассказал, как проводится аудит планов нацразвития
Мишустин рассказал, как проводится аудит планов нацразвития - РИА Новости, 29.05.2024
Мишустин рассказал, как проводится аудит планов нацразвития
Кабмин системно занимается аудитом планов национального развития, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишутин в ходе заседания Совета по стратегическому РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T17:36
2024-05-29T17:36
2024-05-29T17:48
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888054186_0:0:3228:1816_1920x0_80_0_0_e3b1d7060c9826f5346535c3bcd158c5.jpg
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Кабмин системно занимается аудитом планов национального развития, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишутин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета по социально-экономическому развитию. "По задачам, связанным с проведением аудита, на сегодняшний день мы системно им занимаемся... Аудит мы проводим на наших стратегических сессиях", - доложил Мишустин президенту РФ Владимиру Путину.
https://ria.ru/20240529/putin-1949173046.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888054186_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_9879da683b004bc05be07d5d23cf9d9d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин
Мишустин рассказал, как проводится аудит планов нацразвития
Мишустин: правительство системно занимается аудитом планов нацразвития