https://ria.ru/20240529/mishustin-1949183444.html

Мишустин рассказал, как проводится аудит планов нацразвития

Мишустин рассказал, как проводится аудит планов нацразвития - РИА Новости, 29.05.2024

Мишустин рассказал, как проводится аудит планов нацразвития

Кабмин системно занимается аудитом планов национального развития, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишутин в ходе заседания Совета по стратегическому РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T17:36

2024-05-29T17:36

2024-05-29T17:48

россия

владимир путин

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Кабмин системно занимается аудитом планов национального развития, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишутин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета по социально-экономическому развитию. "По задачам, связанным с проведением аудита, на сегодняшний день мы системно им занимаемся... Аудит мы проводим на наших стратегических сессиях", - доложил Мишустин президенту РФ Владимиру Путину.

https://ria.ru/20240529/putin-1949173046.html

россия

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россия, владимир путин