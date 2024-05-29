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Минздрав одобрил клинические исследования препарата от рака "Трабедерсен"
Минздрав одобрил клинические исследования препарата от рака "Трабедерсен" - РИА Новости, 29.05.2024
Минздрав одобрил клинические исследования препарата от рака "Трабедерсен"
Минздрав России одобрил проведение клинических исследований американского препарата "Трабедерсен" для пациентов с метастатическим раком поджелудочной железы,... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T19:01
2024-05-29T19:01
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Минздрав России одобрил проведение клинических исследований американского препарата "Трабедерсен" для пациентов с метастатическим раком поджелудочной железы, соответствующая информация опубликована в государственном реестре лекарственных средств. "Цель клинического исследования: часть 1 (Вводный период для оценки безопасности, переносимости и фармакокинетики): определить максимальную переносимую дозу (МПД) препарата OT-101, применяемого в комбинации с режимом mFOLFIRINOX, у пациентов с распространенным и нерезектабельным или метастатическим раком поджелудочной железы", - говорится в реестре. Планируется, что в исследовании примут участие 24 пациента в девяти медицинских организациях, завершить его планируется 31 декабря 2026 года. Препарат Трабедерсен (ОТ-101) разработан в США, уточняется в реестре.
https://ria.ru/20240528/rak-1948920449.html
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россия, сша, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), здравоохранение, онкология
Россия, США, Здоровье - Общество, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России), Здравоохранение, Онкология
Минздрав одобрил клинические исследования препарата от рака "Трабедерсен"
Минздрав одобрил клинические исследования препарата от рака "Трабедерсен" из США
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Минздрав России одобрил проведение клинических исследований американского препарата "Трабедерсен" для пациентов с метастатическим раком поджелудочной железы, соответствующая информация опубликована в государственном реестре лекарственных средств.
"Цель клинического исследования: часть 1 (Вводный период для оценки безопасности, переносимости и фармакокинетики): определить максимальную переносимую дозу (МПД) препарата OT-101, применяемого в комбинации с режимом mFOLFIRINOX, у пациентов с распространенным и нерезектабельным или метастатическим раком поджелудочной железы", - говорится в реестре.
Планируется, что в исследовании примут участие 24 пациента в девяти медицинских организациях, завершить его планируется 31 декабря 2026 года.
Препарат Трабедерсен (ОТ-101) разработан в США
, уточняется в реестре.