https://ria.ru/20240529/minzdrav-1949205553.html

Минздрав одобрил клинические исследования препарата от рака "Трабедерсен"

Минздрав одобрил клинические исследования препарата от рака "Трабедерсен" - РИА Новости, 29.05.2024

Минздрав одобрил клинические исследования препарата от рака "Трабедерсен"

Минздрав России одобрил проведение клинических исследований американского препарата "Трабедерсен" для пациентов с метастатическим раком поджелудочной железы,... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T19:01

2024-05-29T19:01

2024-05-29T19:01

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Минздрав России одобрил проведение клинических исследований американского препарата "Трабедерсен" для пациентов с метастатическим раком поджелудочной железы, соответствующая информация опубликована в государственном реестре лекарственных средств. "Цель клинического исследования: часть 1 (Вводный период для оценки безопасности, переносимости и фармакокинетики): определить максимальную переносимую дозу (МПД) препарата OT-101, применяемого в комбинации с режимом mFOLFIRINOX, у пациентов с распространенным и нерезектабельным или метастатическим раком поджелудочной железы", - говорится в реестре. Планируется, что в исследовании примут участие 24 пациента в девяти медицинских организациях, завершить его планируется 31 декабря 2026 года. Препарат Трабедерсен (ОТ-101) разработан в США, уточняется в реестре.

https://ria.ru/20240528/rak-1948920449.html

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россия, сша, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), здравоохранение, онкология