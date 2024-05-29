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Российские военные уничтожили два украинских морских дрона в Черном море - РИА Новости, 29.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:48 29.05.2024 (обновлено: 13:09 29.05.2024)
https://ria.ru/20240529/minoborony-1949088605.html
Российские военные уничтожили два украинских морских дрона в Черном море
Российские военные уничтожили два украинских морских дрона в Черном море - РИА Новости, 29.05.2024
Российские военные уничтожили два украинских морских дрона в Черном море
Российская авиация ликвидировала в Черном море два украинских безэкипажных катера, приближавшихся к Крыму, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T11:48
2024-05-29T13:09
россия
специальная военная операция на украине
черное море
военно-морские силы украины
севастополь
херсонская область
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Российская авиация ликвидировала в Черном море два украинских безэкипажных катера, приближавшихся к Крыму, сообщили в Минобороны."Около 11:00 мск морской авиацией Черноморского флота в северо-западной части акватории Черного моря были обнаружены и уничтожены следовавшие в направлении Крымского полуострова два безэкипажных катера ВМС Украины", — говорится в публикации.Украинская армия регулярно пытается атаковать Крым при помощи беспилотных катеров. В прошлый раз Минобороны рассказало об успешном отражении атаки на прошлой неделе. Тогда три морских дрона уничтожили из штатного вооружения авиации ЧФ.Кроме того, накануне вечером российские военные сбили над Херсонской областью противокорабельную ракету "Нептун", летевшую в сторону полуострова.В Севастополе и Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20240506/kater-1944130643.html
https://ria.ru/20240516/minoborony-1946405787.html
россия
черное море
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россия, черное море, военно-морские силы украины, севастополь, херсонская область
Россия, Специальная военная операция на Украине, Черное море, Военно-морские силы Украины, Севастополь, Херсонская область
Российские военные уничтожили два украинских морских дрона в Черном море

Минобороны: авиация уничтожила приближавшиеся к Крыму безэкипажные катера ВСУ

© Фото : Минобороны РоссииМногофункциональные истребители Су-30СМ морской авиации Черноморского флота
Многофункциональные истребители Су-30СМ морской авиации Черноморского флота - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© Фото : Минобороны России
Многофункциональные истребители Су-30СМ морской авиации Черноморского флота. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Российская авиация ликвидировала в Черном море два украинских безэкипажных катера, приближавшихся к Крыму, сообщили в Минобороны.
"Около 11:00 мск морской авиацией Черноморского флота в северо-западной части акватории Черного моря были обнаружены и уничтожены следовавшие в направлении Крымского полуострова два безэкипажных катера ВМС Украины", — говорится в публикации.
Уничтожение безэкипажных катеров ВСУ у побережья Крымского полуострова
Минобороны показало уничтожение безэкипажного катера ВСУ в Черном море
6 мая, 13:47
Украинская армия регулярно пытается атаковать Крым при помощи беспилотных катеров. В прошлый раз Минобороны рассказало об успешном отражении атаки на прошлой неделе. Тогда три морских дрона уничтожили из штатного вооружения авиации ЧФ.
Кроме того, накануне вечером российские военные сбили над Херсонской областью противокорабельную ракету "Нептун", летевшую в сторону полуострова.
В Севастополе и Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияЧерное мореВоенно-морские силы УкраиныСевастопольХерсонская область
 
 
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