https://ria.ru/20240529/minoborony-1949088605.html

Российские военные уничтожили два украинских морских дрона в Черном море

Российские военные уничтожили два украинских морских дрона в Черном море - РИА Новости, 29.05.2024

Российские военные уничтожили два украинских морских дрона в Черном море

Российская авиация ликвидировала в Черном море два украинских безэкипажных катера, приближавшихся к Крыму, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T11:48

2024-05-29T11:48

2024-05-29T13:09

россия

специальная военная операция на украине

черное море

военно-морские силы украины

севастополь

херсонская область

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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Российская авиация ликвидировала в Черном море два украинских безэкипажных катера, приближавшихся к Крыму, сообщили в Минобороны."Около 11:00 мск морской авиацией Черноморского флота в северо-западной части акватории Черного моря были обнаружены и уничтожены следовавшие в направлении Крымского полуострова два безэкипажных катера ВМС Украины", — говорится в публикации.Украинская армия регулярно пытается атаковать Крым при помощи беспилотных катеров. В прошлый раз Минобороны рассказало об успешном отражении атаки на прошлой неделе. Тогда три морских дрона уничтожили из штатного вооружения авиации ЧФ.Кроме того, накануне вечером российские военные сбили над Херсонской областью противокорабельную ракету "Нептун", летевшую в сторону полуострова.В Севастополе и Крыму действует желтый уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20240506/kater-1944130643.html

https://ria.ru/20240516/minoborony-1946405787.html

россия

черное море

севастополь

херсонская область

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россия, черное море, военно-морские силы украины, севастополь, херсонская область