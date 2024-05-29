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На Западе рассказали об ударе России по США на Ближнем Востоке - РИА Новости, 29.05.2024
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23:21 29.05.2024
https://ria.ru/20240529/merkuris-1949239619.html
На Западе рассказали об ударе России по США на Ближнем Востоке
На Западе рассказали об ударе России по США на Ближнем Востоке - РИА Новости, 29.05.2024
На Западе рассказали об ударе России по США на Ближнем Востоке
Дружественный визит короля Бахрейна в Москву, а также заявление, что Россия станет первой страной, к которой обратится Бахрейн с просьбой поддержать проведение... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T23:21
2024-05-29T23:21
в мире
бахрейн
россия
москва
владимир путин
лига арабских государств
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Дружественный визит короля Бахрейна в Москву, а также заявление, что Россия станет первой страной, к которой обратится Бахрейн с просьбой поддержать проведение мирной конференции по ближневосточной проблеме, знаменуют масштабные перемены, которые ослабят влияние США в регионе, заявил британский эксперт Александр Меркурис в интервью YouTube-каналу The Duran."США не хотят мирной конференции на Ближнем Востоке. Они полностью монополизировали дипломатию в арабо-израильском вопросе. Но запланированная мирная конференция в Бахрейне разрушит монополию США и отодвинет их на второй план в этой сфере", — предположил аналитик.По мнению Меркуриса, арабские государства пришли к выводу, что США не справились с палестино-израильским кризисом, а ключевые решения на Ближнем Востоке должны принимать другие лица.На 33-м саммите входящих в Лигу арабских государств стран под председательством Бахрейна арабские лидеры поддержали идею проведения мирной ближневосточной конференции для обсуждения вопроса о создании палестинского государства, чтобы прекратить конфликт.Король Бахрейна на прошлой неделе приехал в Москву с официальным визитом, который стал его первым посещением России за восемь лет. В столице его принял Владимир Путин. Главы государств обсудили широкий спектр вопросов: от двусторонних отношений до региональной ситуации с учетом председательства Бахрейна в Лиге арабских государств (ЛАГ). Арабские страны высоко ценят роль Москвы в "справедливом разрешении" региональных проблем, подчеркнул король.
https://ria.ru/20240529/bouz-1949159238.html
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в мире, бахрейн, россия, москва, владимир путин, лига арабских государств
В мире, Бахрейн, Россия, Москва, Владимир Путин, Лига арабских государств
На Западе рассказали об ударе России по США на Ближнем Востоке

Меркурис: визит короля Бахрейна в РФ говорит о провале США на Ближнем Востоке

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа на церемонии подписания документов о сотрудничестве между Россией и Бахрейном
Президент РФ Владимир Путин и король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа на церемонии подписания документов о сотрудничестве между Россией и Бахрейном - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа на церемонии подписания документов о сотрудничестве между Россией и Бахрейном
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Дружественный визит короля Бахрейна в Москву, а также заявление, что Россия станет первой страной, к которой обратится Бахрейн с просьбой поддержать проведение мирной конференции по ближневосточной проблеме, знаменуют масштабные перемены, которые ослабят влияние США в регионе, заявил британский эксперт Александр Меркурис в интервью YouTube-каналу The Duran.
"США не хотят мирной конференции на Ближнем Востоке. Они полностью монополизировали дипломатию в арабо-израильском вопросе. Но запланированная мирная конференция в Бахрейне разрушит монополию США и отодвинет их на второй план в этой сфере", — предположил аналитик.
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По мнению Меркуриса, арабские государства пришли к выводу, что США не справились с палестино-израильским кризисом, а ключевые решения на Ближнем Востоке должны принимать другие лица.
На 33-м саммите входящих в Лигу арабских государств стран под председательством Бахрейна арабские лидеры поддержали идею проведения мирной ближневосточной конференции для обсуждения вопроса о создании палестинского государства, чтобы прекратить конфликт.
Король Бахрейна на прошлой неделе приехал в Москву с официальным визитом, который стал его первым посещением России за восемь лет. В столице его принял Владимир Путин. Главы государств обсудили широкий спектр вопросов: от двусторонних отношений до региональной ситуации с учетом председательства Бахрейна в Лиге арабских государств (ЛАГ). Арабские страны высоко ценят роль Москвы в "справедливом разрешении" региональных проблем, подчеркнул король.
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