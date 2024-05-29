На Западе рассказали об ударе России по США на Ближнем Востоке
Меркурис: визит короля Бахрейна в РФ говорит о провале США на Ближнем Востоке
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа на церемонии подписания документов о сотрудничестве между Россией и Бахрейном
Президент РФ Владимир Путин и король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа на церемонии подписания документов о сотрудничестве между Россией и Бахрейном
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Дружественный визит короля Бахрейна в Москву, а также заявление, что Россия станет первой страной, к которой обратится Бахрейн с просьбой поддержать проведение мирной конференции по ближневосточной проблеме, знаменуют масштабные перемены, которые ослабят влияние США в регионе, заявил британский эксперт Александр Меркурис в интервью YouTube-каналу The Duran.
"США не хотят мирной конференции на Ближнем Востоке. Они полностью монополизировали дипломатию в арабо-израильском вопросе. Но запланированная мирная конференция в Бахрейне разрушит монополию США и отодвинет их на второй план в этой сфере", — предположил аналитик.
По мнению Меркуриса, арабские государства пришли к выводу, что США не справились с палестино-израильским кризисом, а ключевые решения на Ближнем Востоке должны принимать другие лица.
На 33-м саммите входящих в Лигу арабских государств стран под председательством Бахрейна арабские лидеры поддержали идею проведения мирной ближневосточной конференции для обсуждения вопроса о создании палестинского государства, чтобы прекратить конфликт.
Король Бахрейна на прошлой неделе приехал в Москву с официальным визитом, который стал его первым посещением России за восемь лет. В столице его принял Владимир Путин. Главы государств обсудили широкий спектр вопросов: от двусторонних отношений до региональной ситуации с учетом председательства Бахрейна в Лиге арабских государств (ЛАГ). Арабские страны высоко ценят роль Москвы в "справедливом разрешении" региональных проблем, подчеркнул король.