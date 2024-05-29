https://ria.ru/20240529/merkuris-1949239619.html

На Западе рассказали об ударе России по США на Ближнем Востоке

На Западе рассказали об ударе России по США на Ближнем Востоке - РИА Новости, 29.05.2024

На Западе рассказали об ударе России по США на Ближнем Востоке

Дружественный визит короля Бахрейна в Москву, а также заявление, что Россия станет первой страной, к которой обратится Бахрейн с просьбой поддержать проведение... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T23:21

2024-05-29T23:21

2024-05-29T23:21

в мире

бахрейн

россия

москва

владимир путин

лига арабских государств

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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Дружественный визит короля Бахрейна в Москву, а также заявление, что Россия станет первой страной, к которой обратится Бахрейн с просьбой поддержать проведение мирной конференции по ближневосточной проблеме, знаменуют масштабные перемены, которые ослабят влияние США в регионе, заявил британский эксперт Александр Меркурис в интервью YouTube-каналу The Duran."США не хотят мирной конференции на Ближнем Востоке. Они полностью монополизировали дипломатию в арабо-израильском вопросе. Но запланированная мирная конференция в Бахрейне разрушит монополию США и отодвинет их на второй план в этой сфере", — предположил аналитик.По мнению Меркуриса, арабские государства пришли к выводу, что США не справились с палестино-израильским кризисом, а ключевые решения на Ближнем Востоке должны принимать другие лица.На 33-м саммите входящих в Лигу арабских государств стран под председательством Бахрейна арабские лидеры поддержали идею проведения мирной ближневосточной конференции для обсуждения вопроса о создании палестинского государства, чтобы прекратить конфликт.Король Бахрейна на прошлой неделе приехал в Москву с официальным визитом, который стал его первым посещением России за восемь лет. В столице его принял Владимир Путин. Главы государств обсудили широкий спектр вопросов: от двусторонних отношений до региональной ситуации с учетом председательства Бахрейна в Лиге арабских государств (ЛАГ). Арабские страны высоко ценят роль Москвы в "справедливом разрешении" региональных проблем, подчеркнул король.

https://ria.ru/20240529/bouz-1949159238.html

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бахрейн

россия

москва

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в мире, бахрейн, россия, москва, владимир путин, лига арабских государств