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Жители Подмосковья оформили почти 110 тысяч медсправок онлайн с начала года - РИА Новости, 29.05.2024
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Новости Подмосковья
 
15:56 29.05.2024
https://ria.ru/20240529/medspravki--1949159537.html
Жители Подмосковья оформили почти 110 тысяч медсправок онлайн с начала года
Жители Подмосковья оформили почти 110 тысяч медсправок онлайн с начала года - РИА Новости, 29.05.2024
Жители Подмосковья оформили почти 110 тысяч медсправок онлайн с начала года
Благодаря реализации проекта "Онлайн-поликлиника" жители Московской области могут получать необходимые медицинские справки дистанционно. С начала года их... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T15:56
2024-05-29T15:56
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Благодаря реализации проекта "Онлайн-поликлиника" жители Московской области могут получать необходимые медицинские справки дистанционно. С начала года их оформили почти 110 тысяч раз, сообщил 360.ru.По словам министра здравоохранения региона Алексея Сапанюка, всего можно заказать девять видов медицинских справок онлайн. Это документы об отсутствии контактов с инфекционными больными, сертификат о профилактических прививках, справки в санатории и другие.Отмечается, что получить выписки можно на региональном портале госуслуг.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Жители Подмосковья оформили почти 110 тысяч медсправок онлайн с начала года

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкБольничные листы. Архивное фото
Больничные листы. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Благодаря реализации проекта "Онлайн-поликлиника" жители Московской области могут получать необходимые медицинские справки дистанционно. С начала года их оформили почти 110 тысяч раз, сообщил 360.ru.
По словам министра здравоохранения региона Алексея Сапанюка, всего можно заказать девять видов медицинских справок онлайн. Это документы об отсутствии контактов с инфекционными больными, сертификат о профилактических прививках, справки в санатории и другие.
Отмечается, что получить выписки можно на региональном портале госуслуг.
 
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