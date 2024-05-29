https://ria.ru/20240529/medspravki--1949159537.html

Жители Подмосковья оформили почти 110 тысяч медсправок онлайн с начала года

Жители Подмосковья оформили почти 110 тысяч медсправок онлайн с начала года - РИА Новости, 29.05.2024

Жители Подмосковья оформили почти 110 тысяч медсправок онлайн с начала года

Благодаря реализации проекта "Онлайн-поликлиника" жители Московской области могут получать необходимые медицинские справки дистанционно. С начала года их... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T15:56

2024-05-29T15:56

2024-05-29T15:56

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149734/46/1497344615_0:209:2900:1840_1920x0_80_0_0_d5fac2b411b501749ef4d10ecc6f49cb.jpg

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Благодаря реализации проекта "Онлайн-поликлиника" жители Московской области могут получать необходимые медицинские справки дистанционно. С начала года их оформили почти 110 тысяч раз, сообщил 360.ru.По словам министра здравоохранения региона Алексея Сапанюка, всего можно заказать девять видов медицинских справок онлайн. Это документы об отсутствии контактов с инфекционными больными, сертификат о профилактических прививках, справки в санатории и другие.Отмечается, что получить выписки можно на региональном портале госуслуг.

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)