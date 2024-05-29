Посол России в Китае наградил секретаря парткома Института русского языка
Посол Моргулов вручил медаль Пушкина секретарю парткома Института русского языка
Игорь Моргулов. Архивное фото
ПЕКИН, 29 мая – РИА Новости. Посол России в Китае Игорь Моргулов в среду вручил медаль Пушкина секретарю парткома Института русского языка Пекинского университета иностранных языков Хуан Мэй за работу в области популяризации русского языка в КНР, передает корреспондент РИА Новости.
"Госпожа Хуан Мэй является ярким представителем китайской школы русистики с 30-летним стажем работы в знаменитом университете "Бэйвай" (Пекинский университет иностранных языков). В 2022 году она была отмечена премией министерства образования КНР за лучший учебник "Русский язык. Восток", и сегодня ей вручается медаль Пушкина", - заявил Моргулов.
Он добавил, что Хуан Мэй является организатором многочисленных языковых и страноведческих конкурсов, фестивалей русского языка и культуры, конференций по методике преподавания русского языка как иностранного, мероприятий, посвященных памятным датам в истории и культуре России, в том числе ежегодного поэтического семинара "Я помню чудное мгновение", приуроченного ко дню рождения Александра Пушкина.
"Мы признательны профессору Хуан Мэй за содействие продвижению в Китае образовательных программ МГИМО МИД России и других отечественных вузов и за помощь в организации студенческих обменов. Благодаря её неустанным усилиям, научно-педагогическому и организаторскому таланту, русский язык получает в Китае всё большее распространение", - добавил дипломат.
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