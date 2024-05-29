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Посол России в Китае наградил секретаря парткома Института русского языка

Посол России в Китае наградил секретаря парткома Института русского языка - РИА Новости, 29.05.2024

Посол России в Китае наградил секретаря парткома Института русского языка

Посол России в Китае Игорь Моргулов в среду вручил медаль Пушкина секретарю парткома Института русского языка Пекинского университета иностранных языков Хуан... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T08:46

2024-05-29T08:46

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ПЕКИН, 29 мая – РИА Новости. Посол России в Китае Игорь Моргулов в среду вручил медаль Пушкина секретарю парткома Института русского языка Пекинского университета иностранных языков Хуан Мэй за работу в области популяризации русского языка в КНР, передает корреспондент РИА Новости. Церемония вручения государственных наград в соответствии с указом президента Российской Федерации состоялась в посольстве РФ в Пекине в контексте Годов культуры России и Китая. "Госпожа Хуан Мэй является ярким представителем китайской школы русистики с 30-летним стажем работы в знаменитом университете "Бэйвай" (Пекинский университет иностранных языков). В 2022 году она была отмечена премией министерства образования КНР за лучший учебник "Русский язык. Восток", и сегодня ей вручается медаль Пушкина", - заявил Моргулов. Он добавил, что Хуан Мэй является организатором многочисленных языковых и страноведческих конкурсов, фестивалей русского языка и культуры, конференций по методике преподавания русского языка как иностранного, мероприятий, посвященных памятным датам в истории и культуре России, в том числе ежегодного поэтического семинара "Я помню чудное мгновение", приуроченного ко дню рождения Александра Пушкина. "Мы признательны профессору Хуан Мэй за содействие продвижению в Китае образовательных программ МГИМО МИД России и других отечественных вузов и за помощь в организации студенческих обменов. Благодаря её неустанным усилиям, научно-педагогическому и организаторскому таланту, русский язык получает в Китае всё большее распространение", - добавил дипломат.

https://ria.ru/20240510/orden-1945081612.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, китай, пекин, игорь моргулов, александр пушкин, мгимо, в мире