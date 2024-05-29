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Глава Минтруда призвал к обсуждению вопроса о раздаче остатков маткапитала - РИА Новости, 29.05.2024
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05:06 29.05.2024 (обновлено: 05:57 29.05.2024)
https://ria.ru/20240529/matkapital-1949037785.html
Глава Минтруда призвал к обсуждению вопроса о раздаче остатков маткапитала
Глава Минтруда призвал к обсуждению вопроса о раздаче остатков маткапитала - РИА Новости, 29.05.2024
Глава Минтруда призвал к обсуждению вопроса о раздаче остатков маткапитала
Нужно дополнительно обсудить вопрос о раздаче семьям в свободное пользование оставшихся средств маткапитала, которые сейчас нельзя потратить, сообщил РИА... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T05:06
2024-05-29T05:57
антон котяков
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Нужно дополнительно обсудить вопрос о раздаче семьям в свободное пользование оставшихся средств маткапитала, которые сейчас нельзя потратить, сообщил РИА Новости министр труда и социального развития Антон Котяков. "Вполне вероятно, что мы сейчас обсудим с нашими коллегами из правительства, из Минфина, возможность выдачи этих средств, чтобы, во-первых, отдать людям, во-вторых, чтобы нам не заниматься в перспективе администрированием этих остатков по лицевым счетам… У нас есть необходимость этот вопрос дополнительно обсудить с нашими коллегами", - сказал Котяков. В конце апреля на заседании Совета законодателей глава Минтруда заявил, что остатки материнского капитала, которые невозможно потратить на социальные услуги, поскольку средств для этого недостаточно, могут раздать семьям. Это планировалось обсудить в рамках взаимодействия между министерством труда и министерством финансов.
https://ria.ru/20240529/pensiya-1949033310.html
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антон котяков, министерство финансов рф (минфин россии)
Антон Котяков, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Глава Минтруда призвал к обсуждению вопроса о раздаче остатков маткапитала

Котяков: вопрос о раздаче остатков маткапитала нужно дополнительно обсудить

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЖенщины с детьми в Московском зоопарке
Женщины с детьми в Московском зоопарке - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Женщины с детьми в Московском зоопарке. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Нужно дополнительно обсудить вопрос о раздаче семьям в свободное пользование оставшихся средств маткапитала, которые сейчас нельзя потратить, сообщил РИА Новости министр труда и социального развития Антон Котяков.
"Вполне вероятно, что мы сейчас обсудим с нашими коллегами из правительства, из Минфина, возможность выдачи этих средств, чтобы, во-первых, отдать людям, во-вторых, чтобы нам не заниматься в перспективе администрированием этих остатков по лицевым счетам… У нас есть необходимость этот вопрос дополнительно обсудить с нашими коллегами", - сказал Котяков.
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02:25
В конце апреля на заседании Совета законодателей глава Минтруда заявил, что остатки материнского капитала, которые невозможно потратить на социальные услуги, поскольку средств для этого недостаточно, могут раздать семьям. Это планировалось обсудить в рамках взаимодействия между министерством труда и министерством финансов.
 
Антон КотяковМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
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