https://ria.ru/20240529/maduro-1949038661.html
Мадуро заявил, что двери БРИКС открыты для Венесуэлы
Мадуро заявил, что двери БРИКС открыты для Венесуэлы - РИА Новости, 29.05.2024
Мадуро заявил, что двери БРИКС открыты для Венесуэлы
Венесуэла связана со странами БРИКС, для нее открыты двери в этом "новом мире технологического и экономического развития", сообщил президент страны Николас... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T05:25
2024-05-29T05:25
2024-05-29T05:59
в мире
венесуэла
россия
бразилия
николас мадуро
брикс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/16/1891476985_0:217:3082:1951_1920x0_80_0_0_fe5a34462f66440361dbd58606bbb7c1.jpg
КАРАКАС, 29 мая - РИА Новости. Венесуэла связана со странами БРИКС, для нее открыты двери в этом "новом мире технологического и экономического развития", сообщил президент страны Николас Мадуро. "К счастью, Венесуэла имеет превосходные отношения с новым миром, новый мир уже возник, когда мы говорим о БРИКС, мы говорим о новом мире великого технологического, научного, экономического и финансового развития", - отметил президент. Его заявление транслировал гостелеканал VTV. По словам Мадуро, между Венесуэлой и странами БРИКС "открыты двери". "Мы говорим о БРИКС+, о наших друзьях со всего мира - Бразилии, России, Индии, Китае, Южной Африке, Объединенных Арабских Эмиратах, Иране, в этом мире у нас открыты двери, в этом мире нет санкций, нет империй, это новый мир, и Венесуэла связана с этим новым миром", - сказал президент. Венесуэла заявила о желании стать полноправным членом БРИКС в 2023 году. Мадуро сообщал, что страна рассчитывает вступить в организацию на саммите в России в 2024 году.
https://ria.ru/20240528/moldaviya-1948987580.html
https://ria.ru/20240523/venesuela-1947787639.html
венесуэла
россия
бразилия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/16/1891476985_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_e49d6f4ae502493ac08b0e8e8ec1c76a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венесуэла, россия, бразилия, николас мадуро, брикс
В мире, Венесуэла, Россия, Бразилия, Николас Мадуро, БРИКС
Мадуро заявил, что двери БРИКС открыты для Венесуэлы
Мадуро: для Венесуэлы открыты двери БРИКС