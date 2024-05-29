Рейтинг@Mail.ru
Мадуро заявил, что двери БРИКС открыты для Венесуэлы - РИА Новости, 29.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:25 29.05.2024 (обновлено: 05:59 29.05.2024)
https://ria.ru/20240529/maduro-1949038661.html
Мадуро заявил, что двери БРИКС открыты для Венесуэлы
Мадуро заявил, что двери БРИКС открыты для Венесуэлы - РИА Новости, 29.05.2024
Мадуро заявил, что двери БРИКС открыты для Венесуэлы
Венесуэла связана со странами БРИКС, для нее открыты двери в этом "новом мире технологического и экономического развития", сообщил президент страны Николас... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T05:25
2024-05-29T05:59
в мире
венесуэла
россия
бразилия
николас мадуро
брикс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/16/1891476985_0:217:3082:1951_1920x0_80_0_0_fe5a34462f66440361dbd58606bbb7c1.jpg
КАРАКАС, 29 мая - РИА Новости. Венесуэла связана со странами БРИКС, для нее открыты двери в этом "новом мире технологического и экономического развития", сообщил президент страны Николас Мадуро. "К счастью, Венесуэла имеет превосходные отношения с новым миром, новый мир уже возник, когда мы говорим о БРИКС, мы говорим о новом мире великого технологического, научного, экономического и финансового развития", - отметил президент. Его заявление транслировал гостелеканал VTV. По словам Мадуро, между Венесуэлой и странами БРИКС "открыты двери". "Мы говорим о БРИКС+, о наших друзьях со всего мира - Бразилии, России, Индии, Китае, Южной Африке, Объединенных Арабских Эмиратах, Иране, в этом мире у нас открыты двери, в этом мире нет санкций, нет империй, это новый мир, и Венесуэла связана с этим новым миром", - сказал президент. Венесуэла заявила о желании стать полноправным членом БРИКС в 2023 году. Мадуро сообщал, что страна рассчитывает вступить в организацию на саммите в России в 2024 году.
https://ria.ru/20240528/moldaviya-1948987580.html
https://ria.ru/20240523/venesuela-1947787639.html
венесуэла
россия
бразилия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/16/1891476985_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_e49d6f4ae502493ac08b0e8e8ec1c76a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, россия, бразилия, николас мадуро, брикс
В мире, Венесуэла, Россия, Бразилия, Николас Мадуро, БРИКС
Мадуро заявил, что двери БРИКС открыты для Венесуэлы

Мадуро: для Венесуэлы открыты двери БРИКС

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЛоготип саммита БРИКС
Логотип саммита БРИКС - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Логотип саммита БРИКС. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАРАКАС, 29 мая - РИА Новости. Венесуэла связана со странами БРИКС, для нее открыты двери в этом "новом мире технологического и экономического развития", сообщил президент страны Николас Мадуро.
"К счастью, Венесуэла имеет превосходные отношения с новым миром, новый мир уже возник, когда мы говорим о БРИКС, мы говорим о новом мире великого технологического, научного, экономического и финансового развития", - отметил президент. Его заявление транслировал гостелеканал VTV.
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
Молдавии выгоднее интегрироваться в БРИКС, чем в ЕС, заявил оппозиционер
Вчера, 19:17
По словам Мадуро, между Венесуэлой и странами БРИКС "открыты двери".
"Мы говорим о БРИКС+, о наших друзьях со всего мира - Бразилии, России, Индии, Китае, Южной Африке, Объединенных Арабских Эмиратах, Иране, в этом мире у нас открыты двери, в этом мире нет санкций, нет империй, это новый мир, и Венесуэла связана с этим новым миром", - сказал президент.
Венесуэла заявила о желании стать полноправным членом БРИКС в 2023 году. Мадуро сообщал, что страна рассчитывает вступить в организацию на саммите в России в 2024 году.
Логотип саммита БРИКС - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
Венесуэла вновь выразила надежду на вступление в БРИКС в 2024 году
23 мая, 04:08
 
В миреВенесуэлаРоссияБразилияНиколас МадуроБРИКС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала