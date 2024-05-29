https://ria.ru/20240529/maduro-1949038661.html

Мадуро заявил, что двери БРИКС открыты для Венесуэлы

Мадуро заявил, что двери БРИКС открыты для Венесуэлы - РИА Новости, 29.05.2024

Мадуро заявил, что двери БРИКС открыты для Венесуэлы

Венесуэла связана со странами БРИКС, для нее открыты двери в этом "новом мире технологического и экономического развития", сообщил президент страны Николас... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T05:25

2024-05-29T05:25

2024-05-29T05:59

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КАРАКАС, 29 мая - РИА Новости. Венесуэла связана со странами БРИКС, для нее открыты двери в этом "новом мире технологического и экономического развития", сообщил президент страны Николас Мадуро. "К счастью, Венесуэла имеет превосходные отношения с новым миром, новый мир уже возник, когда мы говорим о БРИКС, мы говорим о новом мире великого технологического, научного, экономического и финансового развития", - отметил президент. Его заявление транслировал гостелеканал VTV. По словам Мадуро, между Венесуэлой и странами БРИКС "открыты двери". "Мы говорим о БРИКС+, о наших друзьях со всего мира - Бразилии, России, Индии, Китае, Южной Африке, Объединенных Арабских Эмиратах, Иране, в этом мире у нас открыты двери, в этом мире нет санкций, нет империй, это новый мир, и Венесуэла связана с этим новым миром", - сказал президент. Венесуэла заявила о желании стать полноправным членом БРИКС в 2023 году. Мадуро сообщал, что страна рассчитывает вступить в организацию на саммите в России в 2024 году.

https://ria.ru/20240528/moldaviya-1948987580.html

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в мире, венесуэла, россия, бразилия, николас мадуро, брикс