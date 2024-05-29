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Литва утвердила список запрещенных к импорту товаров из России и Белоруссии - РИА Новости, 29.05.2024
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15:29 29.05.2024 (обновлено: 15:48 29.05.2024)
https://ria.ru/20240529/litva-1949150398.html
Литва утвердила список запрещенных к импорту товаров из России и Белоруссии
Литва утвердила список запрещенных к импорту товаров из России и Белоруссии - РИА Новости, 29.05.2024
Литва утвердила список запрещенных к импорту товаров из России и Белоруссии
Правительство Литвы утвердило список 2,8 тысячи сельхозтоваров и кормов из России и Белоруссии, запрещенных к импорту с 3 июня по предложению минсельхоза... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T15:29
2024-05-29T15:48
экономика
литва
россия
белоруссия
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Правительство Литвы утвердило список 2,8 тысячи сельхозтоваров и кормов из России и Белоруссии, запрещенных к импорту с 3 июня по предложению минсельхоза республики, говорится в сообщении на сайте литовского кабмина."Правительство утвердило подготовленный министерством сельского хозяйства список сельскохозяйственной продукции и кормов российского и белорусского происхождения, запрещенных к ввозу в Литву, который включает более 2,8 тысячи различных продуктов", - говорится в сообщении.Отмечается, что в список включены 24 группы продуктов, в том числе мясо, рыба, яйца, мед, овощи, молочные продукты и другие изделия.Некоторые продукты, по оценкам специалистов, "не имеющие альтернативных источников импорта", к которым относятся некоторые виды грибов, ягод и кормов для животных, в список включены не были.Ранее парламент Литвы на заседании в конце апреля принял законопроект о запрете импорта сельхозпродукции и кормов из России и Белоруссии с 3 июня 2024 года сроком на год.
https://ria.ru/20240529/evropa-1948945836.html
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экономика, литва, россия, белоруссия
Экономика, Литва, Россия, Белоруссия
Литва утвердила список запрещенных к импорту товаров из России и Белоруссии

Власти Литвы утвердили список из 2,8 тысяч товаров, запрещенных к импорту

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкВильнюс
Вильнюс - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Вильнюс. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Правительство Литвы утвердило список 2,8 тысячи сельхозтоваров и кормов из России и Белоруссии, запрещенных к импорту с 3 июня по предложению минсельхоза республики, говорится в сообщении на сайте литовского кабмина.
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"Правительство утвердило подготовленный министерством сельского хозяйства список сельскохозяйственной продукции и кормов российского и белорусского происхождения, запрещенных к ввозу в Литву, который включает более 2,8 тысячи различных продуктов", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в список включены 24 группы продуктов, в том числе мясо, рыба, яйца, мед, овощи, молочные продукты и другие изделия.
Некоторые продукты, по оценкам специалистов, "не имеющие альтернативных источников импорта", к которым относятся некоторые виды грибов, ягод и кормов для животных, в список включены не были.
Ранее парламент Литвы на заседании в конце апреля принял законопроект о запрете импорта сельхозпродукции и кормов из России и Белоруссии с 3 июня 2024 года сроком на год.
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