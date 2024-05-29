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Лавров призвал страны не участвовать в саммите по Украине в Швейцарии - РИА Новости, 29.05.2024
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17:22 29.05.2024
https://ria.ru/20240529/lavrov-1949180330.html
Лавров призвал страны не участвовать в саммите по Украине в Швейцарии
Лавров призвал страны не участвовать в саммите по Украине в Швейцарии - РИА Новости, 29.05.2024
Лавров призвал страны не участвовать в саммите по Украине в Швейцарии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал страны мирового большинства не поддаваться давлению Запада и не участвовать в "мирной конференции" по... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T17:22
2024-05-29T17:22
в мире
россия
швейцария
украина
сергей лавров
владимир хохлов
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал страны мирового большинства не поддаваться давлению Запада и не участвовать в "мирной конференции" по украинскому конфликту в Швейцарии. "Сергей Лавров также отметил, что противостояние обрело глобальную проекцию, поскольку Запад вовлекает в него страны Мирового большинства, стремясь ограничить их взаимодействие с Россией. Министр призвал не поддаваться давлению США и их сателлитов и отказаться от приглашения принять участие в "саммите мира", который организуется в Швейцарии 15-16 июня", - приводятся заявления Лаврова на "круглом столе" в Дипломатической академии МИД РФ. Лавров акцентировал внимание, что цель "мирной конференции" не рассмотреть возможности урегулирования конфликта, а выработать и предъявить России неприемлемый ультиматум. Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы.
https://ria.ru/20240529/bouz-1949159238.html
https://ria.ru/20240505/lavrov-1944023857.html
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в мире, россия, швейцария, украина, сергей лавров, владимир хохлов
В мире, Россия, Швейцария, Украина, Сергей Лавров, Владимир Хохлов
Лавров призвал страны не участвовать в саммите по Украине в Швейцарии

Лавров призвал страны мирового большинства не участвовать в саммите по Украине

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал страны мирового большинства не поддаваться давлению Запада и не участвовать в "мирной конференции" по украинскому конфликту в Швейцарии.
«
"Сергей Лавров также отметил, что противостояние обрело глобальную проекцию, поскольку Запад вовлекает в него страны Мирового большинства, стремясь ограничить их взаимодействие с Россией. Министр призвал не поддаваться давлению США и их сателлитов и отказаться от приглашения принять участие в "саммите мира", который организуется в Швейцарии 15-16 июня", - приводятся заявления Лаврова на "круглом столе" в Дипломатической академии МИД РФ.
Российские военнослужащие в колонне военной техники - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
"Россия останется". На Западе признали правду о конфликте на Украине
Вчера, 16:01
Лавров акцентировал внимание, что цель "мирной конференции" не рассмотреть возможности урегулирования конфликта, а выработать и предъявить России неприемлемый ультиматум.
Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
Лавров объяснил, зачем некоторые страны участвуют во встрече в Швейцарии
5 мая, 21:40
 
В миреРоссияШвейцарияУкраинаСергей ЛавровВладимир Хохлов
 
 
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