https://ria.ru/20240529/lavrov-1949076306.html
Круглый стол по теме Украины с участием Лаврова. Трансляция
Круглый стол по теме Украины с участием Лаврова. Трансляция - РИА Новости, 29.05.2024
Круглый стол по теме Украины с участием Лаврова. Трансляция
Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит встречу по Украине с главами дипмиссий в формате круглого стола. РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T11:08
2024-05-29T11:08
2024-05-29T11:08
сергей лавров
украина
россия
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит встречу по Украине с главами дипмиссий в формате круглого стола.
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: Лавров на встрече с главами дипмиссий в формате "круглого стола"
LIVE: Лавров на встрече с главами дипмиссий в формате "круглого стола"
2024-05-29T11:08
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PT37M39S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лавров, украина, россия, видео
Сергей Лавров, Украина, Россия
Круглый стол по теме Украины с участием Лаврова. Трансляция
Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит встречу по Украине с главами дипмиссий в формате круглого стола.
2024-05-29T11:08
true
PT37M39S
Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит встречу по Украине с главами дипмиссий в формате круглого стола.