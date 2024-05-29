https://ria.ru/20240529/lavrov-1949076306.html

Круглый стол по теме Украины с участием Лаврова. Трансляция

Круглый стол по теме Украины с участием Лаврова. Трансляция - РИА Новости, 29.05.2024

Круглый стол по теме Украины с участием Лаврова. Трансляция

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит встречу по Украине с главами дипмиссий в формате круглого стола. РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T11:08

2024-05-29T11:08

2024-05-29T11:08

сергей лавров

украина

россия

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит встречу по Украине с главами дипмиссий в формате круглого стола.

украина

россия

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2024

Максим Зубков

Максим Зубков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

LIVE: Лавров на встрече с главами дипмиссий в формате "круглого стола" LIVE: Лавров на встрече с главами дипмиссий в формате "круглого стола" 2024-05-29T11:08 true PT37M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

сергей лавров, украина, россия, видео