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Лантратова потребует строгого наказания для причастных к досмотру перед ЕГЭ - РИА Новости, 29.05.2024
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15:05 29.05.2024 (обновлено: 16:53 29.05.2024)
https://ria.ru/20240529/lantratova-1949143388.html
Лантратова потребует строгого наказания для причастных к досмотру перед ЕГЭ
Лантратова потребует строгого наказания для причастных к досмотру перед ЕГЭ - РИА Новости, 29.05.2024
Лантратова потребует строгого наказания для причастных к досмотру перед ЕГЭ
Первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова заявила РИА Новости, что в случае, если детали досмотра детей перед ЕГЭ в Воронеже подтвердятся, она... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T15:05
2024-05-29T16:53
скандал с досмотром перед егэ в воронеже
яна лантратова
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова заявила РИА Новости, что в случае, если детали досмотра детей перед ЕГЭ в Воронеже подтвердятся, она будет настаивать на строгом наказании."Если все подтвердится, а детали у этой истории просто омерзительные, считаю - и буду настаивать - на строгом наказании. У детей сейчас огромный стресс, мы должны помогать снять его, а не усиливать", - сказала Лантратова.
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скандал с досмотром перед егэ в воронеже, яна лантратова, воронеж
Скандал с досмотром перед ЕГЭ в Воронеже, Яна Лантратова, Воронеж
Лантратова потребует строгого наказания для причастных к досмотру перед ЕГЭ

Лантратова: если детали досмотра перед ЕГЭ подтвердятся, будет строгое наказание

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЯна Лантратова
Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Яна Лантратова. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова заявила РИА Новости, что в случае, если детали досмотра детей перед ЕГЭ в Воронеже подтвердятся, она будет настаивать на строгом наказании.
"Если все подтвердится, а детали у этой истории просто омерзительные, считаю - и буду настаивать - на строгом наказании. У детей сейчас огромный стресс, мы должны помогать снять его, а не усиливать", - сказала Лантратова.
Анзор Музаев - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
Музаев выступит в комитете ГД по просвещению по теме ситуации с ЕГЭ
15:19
 
Скандал с досмотром перед ЕГЭ в ВоронежеЯна ЛантратоваВоронеж
 
 
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