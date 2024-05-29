https://ria.ru/20240529/lantratova-1949143388.html

Лантратова потребует строгого наказания для причастных к досмотру перед ЕГЭ

Лантратова потребует строгого наказания для причастных к досмотру перед ЕГЭ - РИА Новости, 29.05.2024

Лантратова потребует строгого наказания для причастных к досмотру перед ЕГЭ

Первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова заявила РИА Новости, что в случае, если детали досмотра детей перед ЕГЭ в Воронеже подтвердятся, она... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T15:05

2024-05-29T15:05

2024-05-29T16:53

скандал с досмотром перед егэ в воронеже

яна лантратова

воронеж

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова заявила РИА Новости, что в случае, если детали досмотра детей перед ЕГЭ в Воронеже подтвердятся, она будет настаивать на строгом наказании."Если все подтвердится, а детали у этой истории просто омерзительные, считаю - и буду настаивать - на строгом наказании. У детей сейчас огромный стресс, мы должны помогать снять его, а не усиливать", - сказала Лантратова.

https://ria.ru/20240529/ege-1949147610.html

воронеж

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скандал с досмотром перед егэ в воронеже, яна лантратова, воронеж