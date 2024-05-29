https://ria.ru/20240529/kuzbass-1949159367.html

Жительниц Кузбасса обвинили в организации незаконной миграции

Жительниц Кузбасса обвинили в организации незаконной миграции - РИА Новости, 29.05.2024

Жительниц Кузбасса обвинили в организации незаконной миграции

Две жительницы Кузбасса обвиняются в организации незаконной миграции, они задержаны и арестованы, сообщила пресс-служба СУСК РФ по Кемеровской области. РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T15:55

2024-05-29T15:55

2024-05-29T15:55

происшествия

россия

кемеровская область

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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КЕМЕРОВО, 29 мая – РИА Новости. Две жительницы Кузбасса обвиняются в организации незаконной миграции, они задержаны и арестованы, сообщила пресс-служба СУСК РФ по Кемеровской области. "Предварительно установлено, что… с ноября по декабрь 2023 года индивидуальный предприниматель, действуя совместно с сотрудницей, нанятой по гражданско-правовому договору, организовали незаконное пребывание в Российской Федерации иностранных граждан или лиц без гражданства путем фиктивного приема комплексного экзамена у иностранных граждан на знание и владение русским языком, истории России и основ законодательства Российской Федерации, у которых отсутствует минимальный уровень знаний, необходимый для сдачи указанного экзамена. После… обеспечили… получение иностранными гражданами сертификатов, на основании которых управлением по вопросам миграции ГУМВД России по Кемеровской области… выдавались патенты, позволяющие иностранным гражданам длительное время на формально законных основаниях, а фактически незаконно находиться на территории Российской Федерации", – сообщает ведомство. В результате следственно-оперативных мероприятий, проведенных следователями СК с оперативными сотрудниками УФСБ по Кемеровской области при силовой поддержке СОБР Росгвардии установлены и задержаны двое фигурантов, проведены обыски в их квартирах и по месту работы, в ходе которых обнаружена и изъята документация, указывающая на их причастность к данному преступлению. В отношении женщин следователи Следственного комитета по Кемеровской области возбудили уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции, группой лиц по предварительному сговору). "Следователем СК фигурантам предъявлено обвинение, судом в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240528/gumvd-1948842799.html

https://ria.ru/20240329/migranty-1936747421.html

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происшествия, россия, кемеровская область, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)