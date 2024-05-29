https://ria.ru/20240529/kurs-valyut-1949210259.html

Курс доллара на Московской бирже вырос до 89,51 рубля

Курс доллара на Московской бирже вырос до 89,51 рубля - РИА Новости, 29.05.2024

Курс доллара на Московской бирже вырос до 89,51 рубля

Курс рубля по итогам торгов среды скорректировался вниз к доллару, юаню и евро: американская валюта выросла до 89,51 рубля, китайская – до 12,3 рубля,... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T19:14

2024-05-29T19:14

2024-05-29T19:14

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

цены на нефть

московская биржа

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости/Прайм. Курс рубля по итогам торгов среды скорректировался вниз к доллару, юаню и евро: американская валюта выросла до 89,51 рубля, китайская – до 12,3 рубля, европейская - до 96,93 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день вырос на 94 копейки, до 89,51 рубля, юаня – на 11 копеек, до 12,3 рубля, евро - на 49 копеек, до 96,93 рубля.

https://ria.ru/20240529/siluanov-1949162281.html

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экономика, цены на нефть, московская биржа