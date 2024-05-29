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Курс доллара на Московской бирже вырос до 89,51 рубля
Курс доллара на Московской бирже вырос до 89,51 рубля - РИА Новости, 29.05.2024
Курс доллара на Московской бирже вырос до 89,51 рубля
Курс рубля по итогам торгов среды скорректировался вниз к доллару, юаню и евро: американская валюта выросла до 89,51 рубля, китайская – до 12,3 рубля,... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T19:14
2024-05-29T19:14
2024-05-29T19:14
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости/Прайм. Курс рубля по итогам торгов среды скорректировался вниз к доллару, юаню и евро: американская валюта выросла до 89,51 рубля, китайская – до 12,3 рубля, европейская - до 96,93 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день вырос на 94 копейки, до 89,51 рубля, юаня – на 11 копеек, до 12,3 рубля, евро - на 49 копеек, до 96,93 рубля.
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экономика, цены на нефть, московская биржа
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Цены на нефть, Московская биржа
Курс доллара на Московской бирже вырос до 89,51 рубля
Курс доллара на Мосбирже вырос до 89,51 рубля, евро — до 96,93, юаня — до 12,3