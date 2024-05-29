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Комплекс городского хозяйства призвал москвичей не купаться в фонтанах - РИА Новости, 31.05.2024
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19:28 29.05.2024 (обновлено: 14:21 31.05.2024)
https://ria.ru/20240529/kupanie-1949677429.html
Комплекс городского хозяйства призвал москвичей не купаться в фонтанах
Комплекс городского хозяйства призвал москвичей не купаться в фонтанах - РИА Новости, 31.05.2024
Комплекс городского хозяйства призвал москвичей не купаться в фонтанах
Купаться в столичных фонтанах негигиенично, поскольку в воду попадают атмосферные осадки и пыль, в ней купаются птицы, а жара способствует размножению бактерий, РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-29T19:28
2024-05-31T14:21
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общество
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Купаться в столичных фонтанах негигиенично, поскольку в воду попадают атмосферные осадки и пыль, в ней купаются птицы, а жара способствует размножению бактерий, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "В жаркую погоду так и хочется освежиться прохладными брызгами фонтана. Но делать это крайне нежелательно… Несмотря на то, что сооружения регулярно – минимум раз в месяц – промывают, а воду меняют, купаться в фонтанах негигиенично. В воду попадают атмосферные осадки и пыль, в ней купаются птицы, а жара способствует размножению бактерий", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что внутри фонтанных чаш находится сложное техническое оборудование – струйные насадки, светильники, датчики уровня воды, из-за которых можно получить травму.
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общество, городское хозяйство москвы, экология в россии, погода
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Экология в России, Погода

Комплекс городского хозяйства призвал москвичей не купаться в фонтанах

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкДети купаются в фонтане на Манежной площади в Москве в жаркую погоду
Дети купаются в фонтане на Манежной площади в Москве в жаркую погоду - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Купаться в столичных фонтанах негигиенично, поскольку в воду попадают атмосферные осадки и пыль, в ней купаются птицы, а жара способствует размножению бактерий, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
«
"В жаркую погоду так и хочется освежиться прохладными брызгами фонтана. Но делать это крайне нежелательно… Несмотря на то, что сооружения регулярно – минимум раз в месяц – промывают, а воду меняют, купаться в фонтанах негигиенично. В воду попадают атмосферные осадки и пыль, в ней купаются птицы, а жара способствует размножению бактерий", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что внутри фонтанных чаш находится сложное техническое оборудование – струйные насадки, светильники, датчики уровня воды, из-за которых можно получить травму.
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