https://ria.ru/20240529/kupanie-1949677429.html

Комплекс городского хозяйства призвал москвичей не купаться в фонтанах

Комплекс городского хозяйства призвал москвичей не купаться в фонтанах - РИА Новости, 31.05.2024

Комплекс городского хозяйства призвал москвичей не купаться в фонтанах

Купаться в столичных фонтанах негигиенично, поскольку в воду попадают атмосферные осадки и пыль, в ней купаются птицы, а жара способствует размножению бактерий, РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-29T19:28

2024-05-29T19:28

2024-05-31T14:21

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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Купаться в столичных фонтанах негигиенично, поскольку в воду попадают атмосферные осадки и пыль, в ней купаются птицы, а жара способствует размножению бактерий, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "В жаркую погоду так и хочется освежиться прохладными брызгами фонтана. Но делать это крайне нежелательно… Несмотря на то, что сооружения регулярно – минимум раз в месяц – промывают, а воду меняют, купаться в фонтанах негигиенично. В воду попадают атмосферные осадки и пыль, в ней купаются птицы, а жара способствует размножению бактерий", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что внутри фонтанных чаш находится сложное техническое оборудование – струйные насадки, светильники, датчики уровня воды, из-за которых можно получить травму.

https://ria.ru/20231004/fontany-1900533953.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, городское хозяйство москвы, экология в россии, погода