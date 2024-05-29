https://ria.ru/20240529/kupanie-1949677429.html
Комплекс городского хозяйства призвал москвичей не купаться в фонтанах
Комплекс городского хозяйства призвал москвичей не купаться в фонтанах - РИА Новости, 31.05.2024
Комплекс городского хозяйства призвал москвичей не купаться в фонтанах
Купаться в столичных фонтанах негигиенично, поскольку в воду попадают атмосферные осадки и пыль, в ней купаются птицы, а жара способствует размножению бактерий, РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-29T19:28
2024-05-29T19:28
2024-05-31T14:21
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Купаться в столичных фонтанах негигиенично, поскольку в воду попадают атмосферные осадки и пыль, в ней купаются птицы, а жара способствует размножению бактерий, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "В жаркую погоду так и хочется освежиться прохладными брызгами фонтана. Но делать это крайне нежелательно… Несмотря на то, что сооружения регулярно – минимум раз в месяц – промывают, а воду меняют, купаться в фонтанах негигиенично. В воду попадают атмосферные осадки и пыль, в ней купаются птицы, а жара способствует размножению бактерий", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что внутри фонтанных чаш находится сложное техническое оборудование – струйные насадки, светильники, датчики уровня воды, из-за которых можно получить травму.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, городское хозяйство москвы, экология в россии, погода
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Экология в России, Погода