https://ria.ru/20240529/kreml-1949170646.html

Путин примет участие в церемонии вручения государственных наград в Кремле

Путин примет участие в церемонии вручения государственных наград в Кремле - РИА Новости, 29.05.2024

Путин примет участие в церемонии вручения государственных наград в Кремле

Президент России Владимир Путин в четверг в Кремле примет участие в церемонии вручения высших государственных наград РФ, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T16:41

2024-05-29T16:41

2024-05-29T16:42

россия

владимир путин

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг в Кремле примет участие в церемонии вручения высших государственных наград РФ, сообщает пресс-служба Кремля."В Екатерининском зале Кремля состоится церемония вручения президентом высших государственных наград Российской Федерации", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что среди более тридцати награждённых орденами, медалями и почётными званиями – военные, летчики-космонавты, представители общественных организаций и государственные деятели, известные артисты, деятели культуры и искусства, спортсмены, журналисты, многодетные матери, работники здравоохранения и промышленности.

https://ria.ru/20240529/putin-1949170554.html

россия

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россия, владимир путин