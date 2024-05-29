https://ria.ru/20240529/kredity-1949222532.html

Воробьев призвал предусмотреть льготные кредиты операторам связи

Воробьев призвал предусмотреть льготные кредиты операторам связи - РИА Новости, 29.05.2024

Воробьев призвал предусмотреть льготные кредиты операторам связи

Важно предусмотреть льготные кредиты операторам связи для того, чтобы они обеспечили доступ к качественной связи как в мегаполисах, так и на удаленных... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T20:26

2024-05-29T20:26

2024-05-29T20:26

новости подмосковья

технологии

россия

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Важно предусмотреть льготные кредиты операторам связи для того, чтобы они обеспечили доступ к качественной связи как в мегаполисах, так и на удаленных территориях, заявил председатель комиссии Государственного совета РФ по направлению "Коммуникации, связь, цифровая экономика", губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Я уже упомянул, что ряд удаленных территорий и федеральные трассы, как железнодорожные, так и автомобильные, нуждаются в усилении более качественной связи. В мегаполисах важна 5G. Быстрый интернет, быстрая связь, которая позволяет также обеспечивать удобную работу. Для этого важно предусмотреть льготные кредиты операторам связи", - отметил Воробьев на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета по социально-экономическому развитию. Также Воробьев подчеркнул необходимость модернизации и цифровой трансформации в системе почты России. "На первом месте стоит инициатива по модернизации и цифровой трансформации почты России. Это скорее не про ремонт почтовых отделений, а про технологии, которые позволят получать качественные оперативные услуги связи. В частности, все заказные письма, платежки за коммунальные услуги перевести в электронный вид на Госуслугах", - добавил Воробьев.

https://ria.ru/20240520/5g-1947172525.html

россия

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

технологии, россия, московская область (подмосковье), андрей воробьев