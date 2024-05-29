Рейтинг@Mail.ru
Воробьев призвал предусмотреть льготные кредиты операторам связи - РИА Новости, 29.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
 
20:26 29.05.2024
https://ria.ru/20240529/kredity-1949222532.html
Воробьев призвал предусмотреть льготные кредиты операторам связи
Воробьев призвал предусмотреть льготные кредиты операторам связи - РИА Новости, 29.05.2024
Воробьев призвал предусмотреть льготные кредиты операторам связи
Важно предусмотреть льготные кредиты операторам связи для того, чтобы они обеспечили доступ к качественной связи как в мегаполисах, так и на удаленных... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T20:26
2024-05-29T20:26
новости подмосковья
технологии
россия
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1935026467_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_833f7bcd0b9148ebd7a6d1adda29ea75.jpg
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Важно предусмотреть льготные кредиты операторам связи для того, чтобы они обеспечили доступ к качественной связи как в мегаполисах, так и на удаленных территориях, заявил председатель комиссии Государственного совета РФ по направлению "Коммуникации, связь, цифровая экономика", губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Я уже упомянул, что ряд удаленных территорий и федеральные трассы, как железнодорожные, так и автомобильные, нуждаются в усилении более качественной связи. В мегаполисах важна 5G. Быстрый интернет, быстрая связь, которая позволяет также обеспечивать удобную работу. Для этого важно предусмотреть льготные кредиты операторам связи", - отметил Воробьев на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета по социально-экономическому развитию. Также Воробьев подчеркнул необходимость модернизации и цифровой трансформации в системе почты России. "На первом месте стоит инициатива по модернизации и цифровой трансформации почты России. Это скорее не про ремонт почтовых отделений, а про технологии, которые позволят получать качественные оперативные услуги связи. В частности, все заказные письма, платежки за коммунальные услуги перевести в электронный вид на Госуслугах", - добавил Воробьев.
https://ria.ru/20240520/5g-1947172525.html
россия
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1935026467_182:0:1142:720_1920x0_80_0_0_7fcfd57e82328ebaf96368de3e71f7c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, россия, московская область (подмосковье), андрей воробьев
Новости Подмосковья, Технологии, Россия, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев

Воробьев призвал предусмотреть льготные кредиты операторам связи

CC BY 4.0 / Пресс-служба Губернатора Московской области / Антон Чернов (cropped) / Губернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
CC BY 4.0 / Пресс-служба Губернатора Московской области / Антон Чернов (cropped) /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Важно предусмотреть льготные кредиты операторам связи для того, чтобы они обеспечили доступ к качественной связи как в мегаполисах, так и на удаленных территориях, заявил председатель комиссии Государственного совета РФ по направлению "Коммуникации, связь, цифровая экономика", губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«
"Я уже упомянул, что ряд удаленных территорий и федеральные трассы, как железнодорожные, так и автомобильные, нуждаются в усилении более качественной связи. В мегаполисах важна 5G. Быстрый интернет, быстрая связь, которая позволяет также обеспечивать удобную работу. Для этого важно предусмотреть льготные кредиты операторам связи", - отметил Воробьев на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета по социально-экономическому развитию.
Также Воробьев подчеркнул необходимость модернизации и цифровой трансформации в системе почты России.
"На первом месте стоит инициатива по модернизации и цифровой трансформации почты России. Это скорее не про ремонт почтовых отделений, а про технологии, которые позволят получать качественные оперативные услуги связи. В частности, все заказные письма, платежки за коммунальные услуги перевести в электронный вид на Госуслугах", - добавил Воробьев.
Спутник миссии Рассвет-2 на орбите - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
Россия впервые запустила спутники связи с 5G
20 мая, 12:57
 
Новости ПодмосковьяТехнологииРоссияМосковская область (Подмосковье)Андрей Воробьев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала