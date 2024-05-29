Воробьев призвал предусмотреть льготные кредиты операторам связи
CC BY 4.0 / Пресс-служба Губернатора Московской области / Антон Чернов (cropped) / Губернатор Московской области Андрей Воробьев
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Важно предусмотреть льготные кредиты операторам связи для того, чтобы они обеспечили доступ к качественной связи как в мегаполисах, так и на удаленных территориях, заявил председатель комиссии Государственного совета РФ по направлению "Коммуникации, связь, цифровая экономика", губернатор Московской области Андрей Воробьев.
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"Я уже упомянул, что ряд удаленных территорий и федеральные трассы, как железнодорожные, так и автомобильные, нуждаются в усилении более качественной связи. В мегаполисах важна 5G. Быстрый интернет, быстрая связь, которая позволяет также обеспечивать удобную работу. Для этого важно предусмотреть льготные кредиты операторам связи", - отметил Воробьев на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета по социально-экономическому развитию.
Также Воробьев подчеркнул необходимость модернизации и цифровой трансформации в системе почты России.
"На первом месте стоит инициатива по модернизации и цифровой трансформации почты России. Это скорее не про ремонт почтовых отделений, а про технологии, которые позволят получать качественные оперативные услуги связи. В частности, все заказные письма, платежки за коммунальные услуги перевести в электронный вид на Госуслугах", - добавил Воробьев.
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20 мая, 12:57