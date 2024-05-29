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Умер актер Богдан Козак
Умер актер Богдан Козак - РИА Новости, 29.05.2024
Умер актер Богдан Козак
Советский и украинский актер театра и кино Богдан Козак умер 84-м году жизни, сообщил в своем Telegram-канале глава Львовской областной администрации Максим... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T03:58
2024-05-29T03:58
2024-05-29T09:04
культура
львов
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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Советский и украинский актер театра и кино Богдан Козак умер 84-м году жизни, сообщил в своем Telegram-канале глава Львовской областной администрации Максим Козицкий.Причина смерти актера не уточняется.Козак родился в 1940 году во Львове, служил в Львовском национальном академическом театре. В 1988 году ему присвоили звание народного артиста Украинской ССР.Фильмография актера насчитывает девять работ, включая картины "До последней минуты" (1973), "Старая крепость" (1973), " Государственная граница. За порогом победы" (1987).
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львов
МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Советский и украинский актер театра и кино Богдан Козак умер 84-м году жизни, сообщил в своем Telegram-канале глава Львовской областной администрации Максим Козицкий.
Причина смерти актера не уточняется.
Козак родился в 1940 году во Львове
, служил в Львовском национальном академическом театре. В 1988 году ему присвоили звание народного артиста Украинской ССР.
Фильмография актера насчитывает девять работ, включая картины "До последней минуты" (1973), "Старая крепость" (1973), " Государственная граница. За порогом победы" (1987).