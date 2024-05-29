https://ria.ru/20240529/kozak-1949035776.html

Умер актер Богдан Козак

Умер актер Богдан Козак - РИА Новости, 29.05.2024

Умер актер Богдан Козак

Советский и украинский актер театра и кино Богдан Козак умер 84-м году жизни, сообщил в своем Telegram-канале глава Львовской областной администрации Максим... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T03:58

2024-05-29T03:58

2024-05-29T09:04

культура

львов

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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Советский и украинский актер театра и кино Богдан Козак умер 84-м году жизни, сообщил в своем Telegram-канале глава Львовской областной администрации Максим Козицкий.Причина смерти актера не уточняется.Козак родился в 1940 году во Львове, служил в Львовском национальном академическом театре. В 1988 году ему присвоили звание народного артиста Украинской ССР.Фильмография актера насчитывает девять работ, включая картины "До последней минуты" (1973), "Старая крепость" (1973), " Государственная граница. За порогом победы" (1987).

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львов