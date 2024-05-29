https://ria.ru/20240529/koronavirus-1949076090.html
В Москве в мае не выявили случаев штамма коронавируса FLiRT
В Москве в мае не выявили случаев штамма коронавируса FLiRT - РИА Новости, 29.05.2024
В Москве в мае не выявили случаев штамма коронавируса FLiRT
Случаев инфицирования новым штаммом коронавируса "Флирт" в мае среди жителей столицы не обнаружено, в марте и апреле он не доминировал, был минимальным - всего... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T11:06
2024-05-29T11:06
2024-05-29T11:06
общество
москва
анастасия ракова
коронавирус covid-19
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774027802_0:97:3071:1824_1920x0_80_0_0_da96e9db71a19db9d3a845b0f8791bd0.jpg
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Случаев инфицирования новым штаммом коронавируса "Флирт" в мае среди жителей столицы не обнаружено, в марте и апреле он не доминировал, был минимальным - всего 9 случаев, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам, в Москве постоянно проводится мониторинг циркулирующих вирусов – специалисты определяют, к каким штаммам они относятся, какими характеристиками обладают и какую тяжесть заболевания вызывают. "Стоит отметить, что данный подштамм внесен в международную базу PANGO недавно — 21 мая. В связи с этим мы провели ретроспективный анализ нашей базы данных выявленных вирусов и увидели "Флирт" в предыдущих постановках в марте и апреле. Но он был минимальным - всего 9 случаев. Он не доминирировал. Майский мониторинг показал, что среди москвичей новый штамм коронавируса не обнаружен", — сообщила вице-мэр. Ракова добавила, что перед началом эпидсезона проводится анализ всех заболевших для тотального изучения структуры заболеваемости в городе. А для понимания генетической изменчивости возбудителя проводится полногеномное секвенирование всей линейки ОРВИ.
https://ria.ru/20240522/koronavirus-1947666932.html
https://ria.ru/20240116/koronavirus-1921604450.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774027802_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_1cf41e379393d8347eb97e1c51d87f66.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, анастасия ракова , коронавирус covid-19
Общество, Москва, Анастасия Ракова , Коронавирус COVID-19
В Москве в мае не выявили случаев штамма коронавируса FLiRT
Ракова: в Москве в мае не фиксировали случаев нового штамма коронавируса FLiRT
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Случаев инфицирования новым штаммом коронавируса "Флирт" в мае среди жителей столицы не обнаружено, в марте и апреле он не доминировал, был минимальным - всего 9 случаев, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По ее словам, в Москве
постоянно проводится мониторинг циркулирующих вирусов – специалисты определяют, к каким штаммам они относятся, какими характеристиками обладают и какую тяжесть заболевания вызывают.
"Стоит отметить, что данный подштамм внесен в международную базу PANGO недавно — 21 мая. В связи с этим мы провели ретроспективный анализ нашей базы данных выявленных вирусов и увидели "Флирт" в предыдущих постановках в марте и апреле. Но он был минимальным - всего 9 случаев. Он не доминирировал. Майский мониторинг показал, что среди москвичей новый штамм коронавируса не обнаружен", — сообщила вице-мэр.
Ракова добавила, что перед началом эпидсезона проводится анализ всех заболевших для тотального изучения структуры заболеваемости в городе. А для понимания генетической изменчивости возбудителя проводится полногеномное секвенирование всей линейки ОРВИ.