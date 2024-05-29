https://ria.ru/20240529/koronavirus-1949076090.html

В Москве в мае не выявили случаев штамма коронавируса FLiRT

В Москве в мае не выявили случаев штамма коронавируса FLiRT - РИА Новости, 29.05.2024

В Москве в мае не выявили случаев штамма коронавируса FLiRT

Случаев инфицирования новым штаммом коронавируса "Флирт" в мае среди жителей столицы не обнаружено, в марте и апреле он не доминировал, был минимальным - всего... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T11:06

2024-05-29T11:06

2024-05-29T11:06

общество

москва

анастасия ракова

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Случаев инфицирования новым штаммом коронавируса "Флирт" в мае среди жителей столицы не обнаружено, в марте и апреле он не доминировал, был минимальным - всего 9 случаев, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам, в Москве постоянно проводится мониторинг циркулирующих вирусов – специалисты определяют, к каким штаммам они относятся, какими характеристиками обладают и какую тяжесть заболевания вызывают. "Стоит отметить, что данный подштамм внесен в международную базу PANGO недавно — 21 мая. В связи с этим мы провели ретроспективный анализ нашей базы данных выявленных вирусов и увидели "Флирт" в предыдущих постановках в марте и апреле. Но он был минимальным - всего 9 случаев. Он не доминирировал. Майский мониторинг показал, что среди москвичей новый штамм коронавируса не обнаружен", — сообщила вице-мэр. Ракова добавила, что перед началом эпидсезона проводится анализ всех заболевших для тотального изучения структуры заболеваемости в городе. А для понимания генетической изменчивости возбудителя проводится полногеномное секвенирование всей линейки ОРВИ.

https://ria.ru/20240522/koronavirus-1947666932.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, москва, анастасия ракова , коронавирус covid-19