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В Москве в мае не выявили случаев штамма коронавируса FLiRT - РИА Новости, 29.05.2024
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11:06 29.05.2024
https://ria.ru/20240529/koronavirus-1949076090.html
В Москве в мае не выявили случаев штамма коронавируса FLiRT
В Москве в мае не выявили случаев штамма коронавируса FLiRT - РИА Новости, 29.05.2024
В Москве в мае не выявили случаев штамма коронавируса FLiRT
Случаев инфицирования новым штаммом коронавируса "Флирт" в мае среди жителей столицы не обнаружено, в марте и апреле он не доминировал, был минимальным - всего... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T11:06
2024-05-29T11:06
общество
москва
анастасия ракова
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Случаев инфицирования новым штаммом коронавируса "Флирт" в мае среди жителей столицы не обнаружено, в марте и апреле он не доминировал, был минимальным - всего 9 случаев, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам, в Москве постоянно проводится мониторинг циркулирующих вирусов – специалисты определяют, к каким штаммам они относятся, какими характеристиками обладают и какую тяжесть заболевания вызывают. "Стоит отметить, что данный подштамм внесен в международную базу PANGO недавно — 21 мая. В связи с этим мы провели ретроспективный анализ нашей базы данных выявленных вирусов и увидели "Флирт" в предыдущих постановках в марте и апреле. Но он был минимальным - всего 9 случаев. Он не доминирировал. Майский мониторинг показал, что среди москвичей новый штамм коронавируса не обнаружен", — сообщила вице-мэр. Ракова добавила, что перед началом эпидсезона проводится анализ всех заболевших для тотального изучения структуры заболеваемости в городе. А для понимания генетической изменчивости возбудителя проводится полногеномное секвенирование всей линейки ОРВИ.
https://ria.ru/20240522/koronavirus-1947666932.html
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общество, москва, анастасия ракова , коронавирус covid-19
Общество, Москва, Анастасия Ракова , Коронавирус COVID-19
В Москве в мае не выявили случаев штамма коронавируса FLiRT

Ракова: в Москве в мае не фиксировали случаев нового штамма коронавируса FLiRT

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкМедицинский сотрудник в защитном костюме берет тест на CoVID-19
Медицинский сотрудник в защитном костюме берет тест на CoVID-19 - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Медицинский сотрудник в защитном костюме берет тест на CoVID-19. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Случаев инфицирования новым штаммом коронавируса "Флирт" в мае среди жителей столицы не обнаружено, в марте и апреле он не доминировал, был минимальным - всего 9 случаев, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По ее словам, в Москве постоянно проводится мониторинг циркулирующих вирусов – специалисты определяют, к каким штаммам они относятся, какими характеристиками обладают и какую тяжесть заболевания вызывают.
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"Стоит отметить, что данный подштамм внесен в международную базу PANGO недавно — 21 мая. В связи с этим мы провели ретроспективный анализ нашей базы данных выявленных вирусов и увидели "Флирт" в предыдущих постановках в марте и апреле. Но он был минимальным - всего 9 случаев. Он не доминирировал. Майский мониторинг показал, что среди москвичей новый штамм коронавируса не обнаружен", — сообщила вице-мэр.
Ракова добавила, что перед началом эпидсезона проводится анализ всех заболевших для тотального изучения структуры заболеваемости в городе. А для понимания генетической изменчивости возбудителя проводится полногеномное секвенирование всей линейки ОРВИ.
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