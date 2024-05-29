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В Роспотребнадзоре заявили о снижении заболеваемости коклюшем

В Роспотребнадзоре заявили о снижении заболеваемости коклюшем - РИА Новости, 29.05.2024

В Роспотребнадзоре заявили о снижении заболеваемости коклюшем

Тенденция к снижению заболеваемости коклюшем наметилась в настоящее время в России, регистрируются преимущественно единичные случаи, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T14:49

2024-05-29T14:49

2024-05-29T14:49

общество

здоровье - общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Тенденция к снижению заболеваемости коклюшем наметилась в настоящее время в России, регистрируются преимущественно единичные случаи, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора. Ранее издание "Медвестник" сообщило о максимальной заболеваемости в России коклюшем за 30 лет. "В настоящее время наметилась тенденция к снижению заболеваемости коклюшем, регистрируются преимущественно единичные случаи заболевания, без дальнейшего распространения инфекции", - говорится в сообщении. В России в 2023 году был повсеместно внедрен в практику быстрый, высокочувствительный тест на коклюш, разработанный Центральным научно-исследовательским институтом эпидемиологии, уточнили в пресс-службе. В первый год массового использования ПЦР-диагностики по всей стране проведено более 140 тысяч тестов, что позволило активно выявлять пациентов с легкой формой заболевания и со стертым течением инфекции, пояснили в ведомстве. В результате такой работы более половины от всех выявленных случаев коклюша составляют легкие и стертые формы инфекции, при этом тяжелые и среднетяжелые клинические формы не превышают среднемноголетние уровни, подчеркнули в Роспотребнадзоре. Коклюш – острое инфекционное заболевание дыхательных путей с воздушно-капельным механизмом передачи, приступообразным кашлем и циклическим затяжным течением; особо опасно для детей первого года жизни. Особенностью этой инфекции является постепенное снижение иммунитета с возрастом, как у переболевших, так и у привитых лиц.

https://ria.ru/20240516/zdorove-1946356876.html

https://ria.ru/20240528/vaktsina-1948978152.html

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общество, здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), год семьи