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В Роспотребнадзоре заявили о снижении заболеваемости коклюшем
В Роспотребнадзоре заявили о снижении заболеваемости коклюшем - РИА Новости, 29.05.2024
В Роспотребнадзоре заявили о снижении заболеваемости коклюшем
Тенденция к снижению заболеваемости коклюшем наметилась в настоящее время в России, регистрируются преимущественно единичные случаи, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T14:49
2024-05-29T14:49
2024-05-29T14:49
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Тенденция к снижению заболеваемости коклюшем наметилась в настоящее время в России, регистрируются преимущественно единичные случаи, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора. Ранее издание "Медвестник" сообщило о максимальной заболеваемости в России коклюшем за 30 лет. "В настоящее время наметилась тенденция к снижению заболеваемости коклюшем, регистрируются преимущественно единичные случаи заболевания, без дальнейшего распространения инфекции", - говорится в сообщении. В России в 2023 году был повсеместно внедрен в практику быстрый, высокочувствительный тест на коклюш, разработанный Центральным научно-исследовательским институтом эпидемиологии, уточнили в пресс-службе. В первый год массового использования ПЦР-диагностики по всей стране проведено более 140 тысяч тестов, что позволило активно выявлять пациентов с легкой формой заболевания и со стертым течением инфекции, пояснили в ведомстве. В результате такой работы более половины от всех выявленных случаев коклюша составляют легкие и стертые формы инфекции, при этом тяжелые и среднетяжелые клинические формы не превышают среднемноголетние уровни, подчеркнули в Роспотребнадзоре. Коклюш – острое инфекционное заболевание дыхательных путей с воздушно-капельным механизмом передачи, приступообразным кашлем и циклическим затяжным течением; особо опасно для детей первого года жизни. Особенностью этой инфекции является постепенное снижение иммунитета с возрастом, как у переболевших, так и у привитых лиц.
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общество, здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), год семьи
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Год семьи
В Роспотребнадзоре заявили о снижении заболеваемости коклюшем
Роспотребнадзор: наметилась тенденция к снижению заболеваемости коклюшем
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Тенденция к снижению заболеваемости коклюшем наметилась в настоящее время в России, регистрируются преимущественно единичные случаи, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
Ранее издание "Медвестник" сообщило о максимальной заболеваемости в России коклюшем за 30 лет.
"В настоящее время наметилась тенденция к снижению заболеваемости коклюшем, регистрируются преимущественно единичные случаи заболевания, без дальнейшего распространения инфекции", - говорится в сообщении.
В России в 2023 году был повсеместно внедрен в практику быстрый, высокочувствительный тест на коклюш, разработанный Центральным научно-исследовательским институтом эпидемиологии, уточнили в пресс-службе. В первый год массового использования ПЦР-диагностики по всей стране проведено более 140 тысяч тестов, что позволило активно выявлять пациентов с легкой формой заболевания и со стертым течением инфекции, пояснили в ведомстве.
В результате такой работы более половины от всех выявленных случаев коклюша составляют легкие и стертые формы инфекции, при этом тяжелые и среднетяжелые клинические формы не превышают среднемноголетние уровни, подчеркнули в Роспотребнадзоре.
Коклюш – острое инфекционное заболевание дыхательных путей с воздушно-капельным механизмом передачи, приступообразным кашлем и циклическим затяжным течением; особо опасно для детей первого года жизни. Особенностью этой инфекции является постепенное снижение иммунитета с возрастом, как у переболевших, так и у привитых лиц.