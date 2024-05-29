Рейтинг@Mail.ru
КНДР при конфликте с Сеулом удержит США от вмешательства, заявил Ким Чен Ын - РИА Новости, 29.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:15 29.05.2024 (обновлено: 05:41 29.05.2024)
https://ria.ru/20240529/kndr-1949038150.html
КНДР при конфликте с Сеулом удержит США от вмешательства, заявил Ким Чен Ын
КНДР при конфликте с Сеулом удержит США от вмешательства, заявил Ким Чен Ын - РИА Новости, 29.05.2024
КНДР при конфликте с Сеулом удержит США от вмешательства, заявил Ким Чен Ын
Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что его страна обладает достаточной военной мощью, чтобы удержать США от военного вмешательства в случае кризиса на Корейском... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T05:15
2024-05-29T05:41
в мире
сша
корейский полуостров
южная корея
ким чен ын
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155303/11/1553031102_0:288:2616:1760_1920x0_80_0_0_71ba273c8c193d06354cbeb831ad0b53.jpg
СЕУЛ, 29 мая – РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что его страна обладает достаточной военной мощью, чтобы удержать США от военного вмешательства в случае кризиса на Корейском полуострове и на начальном этапе конфликта разрушить основные наступательные силы, инфраструктуру и командные системы Южной Кореи, передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК). Ким Чен Ын заявил об этом в ходе визита 28 мая в Академию национальной обороны КНДР, которая отмечает 60-летие своего основания. Его сопровождали член президиума политбюро Центрального комитета (ЦК) Трудовой партии Кореи (ТПК) Ли Бён Чхоль, зампред центрального военного комитета ТПК и секретарь ЦК партии Пак Чон Чхон, начальник Главного управления ракетостроения КНДР Чан Чхан Ха и другие. Лидеру КНДР преподнесли букеты цветов, и он выступил с речью. "Наши вооруженные силы обладают реальной военной мощью, способной удержать США от военного вмешательства в случае кризиса на Корейском полуострове, а также имеют подавляющую силу, способную на начальном этапе операции разрушить основные наступательные силы, инфраструктуру и командные системы южнокорейской марионеточной армии", - заявил Ким Чен Ын. От отметил "серьезную обстановку" в плане безопасности государства и на пути "коренной" модернизации оборонной промышленности, проанализировал и оценил опасность и "безрассудность" военно-политической "провокационной истерики" США и их союзников. Ким Чен Ын призвал "без колебаний, максимально" повышать мощность вооруженных сил страны, заметив, что конечной целью является обладание "самой могущественной в мире стратегической мощью и беспрецедентной силой" ради надежной защиты достоинства и суверенитета северокорейского государства. "Он сказал, что нынешняя ситуация требует и далее всесторонне укреплять подавляющую силу сдерживания войны, непрерывно наращивать мощь вооруженных сил КНДР", - пишет ЦТАК. Ким Чен Ын также поздравил ученых, техников, рабочих и руководящих работников академии, что внесли вклад во "всестороннее укрепление мощи и достоинства" КНДР и стали "надежной основой" боеспособности северокорейской армии. Лидер КНДР также осмотрел выставку достижений академии.
https://ria.ru/20231013/kndr-1902421765.html
https://ria.ru/20240513/kim_chen_yn-1945487284.html
сша
корейский полуостров
южная корея
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155303/11/1553031102_0:43:2616:2005_1920x0_80_0_0_e5a461154ee8f674e7a516f606168c41.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, корейский полуостров, южная корея, ким чен ын
В мире, США, Корейский полуостров, Южная Корея, Ким Чен Ын
КНДР при конфликте с Сеулом удержит США от вмешательства, заявил Ким Чен Ын

Ким Чен Ын заявил, что КНДР при конфликте с Сеулом удержит США от вмешательства

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкЛидер КНДР Ким Чен Ын
Лидер КНДР Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Лидер КНДР Ким Чен Ын. Архивное фото
Читать ria.ru в
СЕУЛ, 29 мая – РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что его страна обладает достаточной военной мощью, чтобы удержать США от военного вмешательства в случае кризиса на Корейском полуострове и на начальном этапе конфликта разрушить основные наступательные силы, инфраструктуру и командные системы Южной Кореи, передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).
Ким Чен Ын заявил об этом в ходе визита 28 мая в Академию национальной обороны КНДР, которая отмечает 60-летие своего основания. Его сопровождали член президиума политбюро Центрального комитета (ЦК) Трудовой партии Кореи (ТПК) Ли Бён Чхоль, зампред центрального военного комитета ТПК и секретарь ЦК партии Пак Чон Чхон, начальник Главного управления ракетостроения КНДР Чан Чхан Ха и другие. Лидеру КНДР преподнесли букеты цветов, и он выступил с речью.
Авианосец ВМС США USS Ronald Reagan прибывает на южнокорейскую военно-морскую базу в городе Пусан - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
В КНДР пригрозили ответом на любую провокацию при визите авианосца в Пусан
13 октября 2023, 07:30
"Наши вооруженные силы обладают реальной военной мощью, способной удержать США от военного вмешательства в случае кризиса на Корейском полуострове, а также имеют подавляющую силу, способную на начальном этапе операции разрушить основные наступательные силы, инфраструктуру и командные системы южнокорейской марионеточной армии", - заявил Ким Чен Ын.
От отметил "серьезную обстановку" в плане безопасности государства и на пути "коренной" модернизации оборонной промышленности, проанализировал и оценил опасность и "безрассудность" военно-политической "провокационной истерики" США и их союзников.
Ким Чен Ын призвал "без колебаний, максимально" повышать мощность вооруженных сил страны, заметив, что конечной целью является обладание "самой могущественной в мире стратегической мощью и беспрецедентной силой" ради надежной защиты достоинства и суверенитета северокорейского государства.
"Он сказал, что нынешняя ситуация требует и далее всесторонне укреплять подавляющую силу сдерживания войны, непрерывно наращивать мощь вооруженных сил КНДР", - пишет ЦТАК.
Ким Чен Ын также поздравил ученых, техников, рабочих и руководящих работников академии, что внесли вклад во "всестороннее укрепление мощи и достоинства" КНДР и стали "надежной основой" боеспособности северокорейской армии. Лидер КНДР также осмотрел выставку достижений академии.
Председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
Ким Чен Ын посетил ведущие оборонные предприятия КНДР
13 мая, 04:29
 
В миреСШАКорейский полуостровЮжная КореяКим Чен Ын
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала