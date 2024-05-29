https://ria.ru/20240529/kndr-1949038150.html

КНДР при конфликте с Сеулом удержит США от вмешательства, заявил Ким Чен Ын

КНДР при конфликте с Сеулом удержит США от вмешательства, заявил Ким Чен Ын - РИА Новости, 29.05.2024

КНДР при конфликте с Сеулом удержит США от вмешательства, заявил Ким Чен Ын

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что его страна обладает достаточной военной мощью, чтобы удержать США от военного вмешательства в случае кризиса на Корейском... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T05:15

2024-05-29T05:15

2024-05-29T05:41

в мире

сша

корейский полуостров

южная корея

ким чен ын

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СЕУЛ, 29 мая – РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что его страна обладает достаточной военной мощью, чтобы удержать США от военного вмешательства в случае кризиса на Корейском полуострове и на начальном этапе конфликта разрушить основные наступательные силы, инфраструктуру и командные системы Южной Кореи, передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК). Ким Чен Ын заявил об этом в ходе визита 28 мая в Академию национальной обороны КНДР, которая отмечает 60-летие своего основания. Его сопровождали член президиума политбюро Центрального комитета (ЦК) Трудовой партии Кореи (ТПК) Ли Бён Чхоль, зампред центрального военного комитета ТПК и секретарь ЦК партии Пак Чон Чхон, начальник Главного управления ракетостроения КНДР Чан Чхан Ха и другие. Лидеру КНДР преподнесли букеты цветов, и он выступил с речью. "Наши вооруженные силы обладают реальной военной мощью, способной удержать США от военного вмешательства в случае кризиса на Корейском полуострове, а также имеют подавляющую силу, способную на начальном этапе операции разрушить основные наступательные силы, инфраструктуру и командные системы южнокорейской марионеточной армии", - заявил Ким Чен Ын. От отметил "серьезную обстановку" в плане безопасности государства и на пути "коренной" модернизации оборонной промышленности, проанализировал и оценил опасность и "безрассудность" военно-политической "провокационной истерики" США и их союзников. Ким Чен Ын призвал "без колебаний, максимально" повышать мощность вооруженных сил страны, заметив, что конечной целью является обладание "самой могущественной в мире стратегической мощью и беспрецедентной силой" ради надежной защиты достоинства и суверенитета северокорейского государства. "Он сказал, что нынешняя ситуация требует и далее всесторонне укреплять подавляющую силу сдерживания войны, непрерывно наращивать мощь вооруженных сил КНДР", - пишет ЦТАК. Ким Чен Ын также поздравил ученых, техников, рабочих и руководящих работников академии, что внесли вклад во "всестороннее укрепление мощи и достоинства" КНДР и стали "надежной основой" боеспособности северокорейской армии. Лидер КНДР также осмотрел выставку достижений академии.

https://ria.ru/20231013/kndr-1902421765.html

https://ria.ru/20240513/kim_chen_yn-1945487284.html

сша

корейский полуостров

южная корея

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в мире, сша, корейский полуостров, южная корея, ким чен ын