https://ria.ru/20240529/klimanov-1949143782.html
Эксперт оценил вероятность массового ухода доходов в тень
Эксперт оценил вероятность массового ухода доходов в тень - РИА Новости, 29.05.2024
Эксперт оценил вероятность массового ухода доходов в тень
Массового увода доходов в тень для оптимизации ставок налогообложения после расширения прогрессивной шкалы НДФЛ в России не произойдёт, заявил РИА Новости... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T15:06
2024-05-29T15:06
2024-05-29T15:21
экономика
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
налоговые изменения в россии
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Массового увода доходов в тень для оптимизации ставок налогообложения после расширения прогрессивной шкалы НДФЛ в России не произойдёт, заявил РИА Новости директор Центра региональной политики Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Владимир Климанов. "Сейчас при новом уровне цифровизации вряд ли такое возможно массово. К тому же мы понимаем, что есть ограниченность на вывод капитала за границу, на использование каких-то операций с иностранными государствами. И в этой связи ожидать массового ухода в тень для оптимизации ставок налогообложения, конечно, нельзя", - сказал Климанов, отвечая на вопрос о возможном уходе в "тень" доходов россиян после принятия налоговых изменений. Минфин во вторник предложил ряд изменений в налоговой системе России, среди которых - расширенная прогрессия НДФЛ и налога на прибыль. Существующая базовая ставка НДФЛ в 13% сохранится для годового дохода до 2,4 миллиона рублей в год, затем она будет плавно повышаться до 15% на доход до 5 миллионов, 18% - на доход до 20 миллионов, 20% - на доход до 50 миллионов, а доходы сверх этой величины предлагается облагать по самой высокой ставке 22%. "Дополнительное налоговое бремя в первую очередь легло на наиболее высокооплачиваемых работников и наиболее преуспевающие компании", - прокомментировал Климанов. Он напомнил, что прогрессивная шкала подоходного налога в России в 1990-е годы была более глубокой. "Тогда при высокой ставке НДФЛ существовала возможность ее легально или, чаще, нелегально избежать как раз за счет ухода в теневые сектора экономики, различного рода изменений формы платежей", - напомнил эксперт. По его словам, за 20 лет ситуация очень сильно изменилась. "Поскольку это в большей степени коснется очень ограниченного круга высокообеспеченных граждан, то мы склонны ожидать восприятия таких налоговых преобразований с пониманием от граждан", - добавил он.
https://ria.ru/20240529/simonyan-1949028698.html
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экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии), налоговые изменения в россии
Экономика, Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России), Налоговые изменения в России
Эксперт оценил вероятность массового ухода доходов в тень
Климанов: массового ухода в тень для оптимизации ставок НДФЛ не будет
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Массового увода доходов в тень для оптимизации ставок налогообложения после расширения прогрессивной шкалы НДФЛ в России не произойдёт, заявил РИА Новости директор Центра региональной политики Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Владимир Климанов.
«
"Сейчас при новом уровне цифровизации вряд ли такое возможно массово. К тому же мы понимаем, что есть ограниченность на вывод капитала за границу, на использование каких-то операций с иностранными государствами. И в этой связи ожидать массового ухода в тень для оптимизации ставок налогообложения, конечно, нельзя", - сказал Климанов, отвечая на вопрос о возможном уходе в "тень" доходов россиян после принятия налоговых изменений.
Минфин во вторник предложил ряд изменений в налоговой системе России, среди которых - расширенная прогрессия НДФЛ и налога на прибыль. Существующая базовая ставка НДФЛ в 13% сохранится для годового дохода до 2,4 миллиона рублей в год, затем она будет плавно повышаться до 15% на доход до 5 миллионов, 18% - на доход до 20 миллионов, 20% - на доход до 50 миллионов, а доходы сверх этой величины предлагается облагать по самой высокой ставке 22%.
"Дополнительное налоговое бремя в первую очередь легло на наиболее высокооплачиваемых работников и наиболее преуспевающие компании", - прокомментировал Климанов. Он напомнил, что прогрессивная шкала подоходного налога в России в 1990-е годы была более глубокой. "Тогда при высокой ставке НДФЛ существовала возможность ее легально или, чаще, нелегально избежать как раз за счет ухода в теневые сектора экономики, различного рода изменений формы платежей", - напомнил эксперт.
По его словам, за 20 лет ситуация очень сильно изменилась. "Поскольку это в большей степени коснется очень ограниченного круга высокообеспеченных граждан, то мы склонны ожидать восприятия таких налоговых преобразований с пониманием от граждан", - добавил он.