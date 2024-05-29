https://ria.ru/20240529/klimanov-1949143782.html

Эксперт оценил вероятность массового ухода доходов в тень

Эксперт оценил вероятность массового ухода доходов в тень - РИА Новости, 29.05.2024

Эксперт оценил вероятность массового ухода доходов в тень

Массового увода доходов в тень для оптимизации ставок налогообложения после расширения прогрессивной шкалы НДФЛ в России не произойдёт, заявил РИА Новости... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T15:06

2024-05-29T15:06

2024-05-29T15:21

экономика

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

налоговые изменения в россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/91371/93/913719377_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_59f425b2ac4a7472c97539ab93b1943a.jpg

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Массового увода доходов в тень для оптимизации ставок налогообложения после расширения прогрессивной шкалы НДФЛ в России не произойдёт, заявил РИА Новости директор Центра региональной политики Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Владимир Климанов. "Сейчас при новом уровне цифровизации вряд ли такое возможно массово. К тому же мы понимаем, что есть ограниченность на вывод капитала за границу, на использование каких-то операций с иностранными государствами. И в этой связи ожидать массового ухода в тень для оптимизации ставок налогообложения, конечно, нельзя", - сказал Климанов, отвечая на вопрос о возможном уходе в "тень" доходов россиян после принятия налоговых изменений. Минфин во вторник предложил ряд изменений в налоговой системе России, среди которых - расширенная прогрессия НДФЛ и налога на прибыль. Существующая базовая ставка НДФЛ в 13% сохранится для годового дохода до 2,4 миллиона рублей в год, затем она будет плавно повышаться до 15% на доход до 5 миллионов, 18% - на доход до 20 миллионов, 20% - на доход до 50 миллионов, а доходы сверх этой величины предлагается облагать по самой высокой ставке 22%. "Дополнительное налоговое бремя в первую очередь легло на наиболее высокооплачиваемых работников и наиболее преуспевающие компании", - прокомментировал Климанов. Он напомнил, что прогрессивная шкала подоходного налога в России в 1990-е годы была более глубокой. "Тогда при высокой ставке НДФЛ существовала возможность ее легально или, чаще, нелегально избежать как раз за счет ухода в теневые сектора экономики, различного рода изменений формы платежей", - напомнил эксперт. По его словам, за 20 лет ситуация очень сильно изменилась. "Поскольку это в большей степени коснется очень ограниченного круга высокообеспеченных граждан, то мы склонны ожидать восприятия таких налоговых преобразований с пониманием от граждан", - добавил он.

https://ria.ru/20240529/simonyan-1949028698.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии), налоговые изменения в россии