https://ria.ru/20240529/kishinev-1949178750.html

В Кишиневе оппозиция развернула флаг ЕАЭС

В Кишиневе оппозиция развернула флаг ЕАЭС - РИА Новости, 29.05.2024

В Кишиневе оппозиция развернула флаг ЕАЭС

Представители оппозиционного молдавского блока "Победа" развернули в центре Кишинева большое полотно с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС),... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T17:15

2024-05-29T17:15

2024-05-29T18:20

в мире

кишинев

гагаузия

молдавия

евгения гуцул

евразийский экономический союз

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КИШИНЕВ, 29 мая — РИА Новости. Представители оппозиционного молдавского блока "Победа" развернули в центре Кишинева большое полотно с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС), передает корреспондент РИА Новости. "Мы развернули флаг ЕАЭС в знак солидарности со странами — членами организации. И хотим показать альтернативу той интеграции, о которой говорит Запад", — заявил журналистам представитель политсилы Юрий Витнянский.В среду в Кишиневе блок "Победа" провел круглый стол по случаю десятилетия ЕАЭС. В мероприятии участвовали глава Гагаузии Евгения Гуцул, депутаты парламента, представители гражданского общества, эксперты и политические деятели. Кишинев с 2022 года игнорирует заседания СНГ и ЕАЭС, где имеет статус наблюдателя.Как заявил в феврале председатель оппозиционной молдавской партии "Шор" Илан Шор, единственным спасением для страны станет присоединение к Евразийскому экономическому союзу. Он отметил, что Россия сегодня может обеспечить Молдавии рынок сбыта для сельхозпродукции. Политик также подчеркнул, что Запад пытается любыми путями втянуть его страну в войну, однако ей это совершенно не нужно. Шор также призвал "говорить правду в глаза" о том, что курс Молдавии должен быть направлен на восток.В Москве 21 апреля прошел съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление республики в ЕАЭС. На нем лидеры партий "Шор", "Шанс", "Виктория", "Возрождение" и "Сила альтернативы и соглашения Молдовы" подписали соглашение о создании предвыборного блока "Победа". Исполнительным секретарем национального совета блока избрали главу Гагаузии Евгению Гуцул. Илан Шор стал председателем исполкома, а Марина Таубер — секретарем.Нескольких участников съезда задержали в аэропорту по возвращении в Кишинев и несколько часов допрашивали. Лидер партии "Возрождение" Наталья Параска рассказала, что сотрудники Службы информации и безопасности Молдавии разговаривали с ней два часа, причем угрожали ей уголовной ответственностью за поездку в Москву.На этом фоне некоторые молдавские политики выступили с резкими заявлениями. Вице-председатель правящей партии "Действие и солидарность", министр инфраструктуры Андрей Спыну предложил избавиться от оппозиции, а лидер Национальной партии Молдовы Драгош Галбур написал в соцсетях, что участников съезда, где был создан блок "Победа", нужно убивать.Молдавская оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке правительства и президента Майи Санду. Манифестанты обвиняют руководство страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. По инициативе властей партию "Шор" запретили, представители некоторых других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием их сторонников.

https://ria.ru/20240529/gutsul-1949110551.html

https://ria.ru/20240529/moldaviya-1949108336.html

https://ria.ru/20240529/shor-1949162099.html

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в мире, кишинев, гагаузия, молдавия, евгения гуцул, евразийский экономический союз