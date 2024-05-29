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В Кишиневе оппозиция развернула флаг ЕАЭС - РИА Новости, 29.05.2024
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17:15 29.05.2024 (обновлено: 18:20 29.05.2024)
https://ria.ru/20240529/kishinev-1949178750.html
В Кишиневе оппозиция развернула флаг ЕАЭС
В Кишиневе оппозиция развернула флаг ЕАЭС - РИА Новости, 29.05.2024
В Кишиневе оппозиция развернула флаг ЕАЭС
Представители оппозиционного молдавского блока "Победа" развернули в центре Кишинева большое полотно с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС),... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T17:15
2024-05-29T18:20
в мире
кишинев
гагаузия
молдавия
евгения гуцул
евразийский экономический союз
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КИШИНЕВ, 29 мая — РИА Новости. Представители оппозиционного молдавского блока "Победа" развернули в центре Кишинева большое полотно с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС), передает корреспондент РИА Новости. &quot;Мы развернули флаг ЕАЭС в знак солидарности со странами — членами организации. И хотим показать альтернативу той интеграции, о которой говорит Запад&quot;, — заявил журналистам представитель политсилы Юрий Витнянский.В среду в Кишиневе блок "Победа" провел круглый стол по случаю десятилетия ЕАЭС. В мероприятии участвовали глава Гагаузии Евгения Гуцул, депутаты парламента, представители гражданского общества, эксперты и политические деятели. Кишинев с 2022 года игнорирует заседания СНГ и ЕАЭС, где имеет статус наблюдателя.Как заявил в феврале председатель оппозиционной молдавской партии "Шор" Илан Шор, единственным спасением для страны станет присоединение к Евразийскому экономическому союзу. Он отметил, что Россия сегодня может обеспечить Молдавии рынок сбыта для сельхозпродукции. Политик также подчеркнул, что Запад пытается любыми путями втянуть его страну в войну, однако ей это совершенно не нужно. Шор также призвал "говорить правду в глаза" о том, что курс Молдавии должен быть направлен на восток.В Москве 21 апреля прошел съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление республики в ЕАЭС. На нем лидеры партий "Шор", "Шанс", "Виктория", "Возрождение" и "Сила альтернативы и соглашения Молдовы" подписали соглашение о создании предвыборного блока "Победа". Исполнительным секретарем национального совета блока избрали главу Гагаузии Евгению Гуцул. Илан Шор стал председателем исполкома, а Марина Таубер — секретарем.Нескольких участников съезда задержали в аэропорту по возвращении в Кишинев и несколько часов допрашивали. Лидер партии "Возрождение" Наталья Параска рассказала, что сотрудники Службы информации и безопасности Молдавии разговаривали с ней два часа, причем угрожали ей уголовной ответственностью за поездку в Москву.На этом фоне некоторые молдавские политики выступили с резкими заявлениями. Вице-председатель правящей партии "Действие и солидарность", министр инфраструктуры Андрей Спыну предложил избавиться от оппозиции, а лидер Национальной партии Молдовы Драгош Галбур написал в соцсетях, что участников съезда, где был создан блок "Победа", нужно убивать.Молдавская оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке правительства и президента Майи Санду. Манифестанты обвиняют руководство страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. По инициативе властей партию "Шор" запретили, представители некоторых других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием их сторонников.
https://ria.ru/20240529/gutsul-1949110551.html
https://ria.ru/20240529/moldaviya-1949108336.html
https://ria.ru/20240529/shor-1949162099.html
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в мире, кишинев, гагаузия, молдавия, евгения гуцул, евразийский экономический союз
В мире, Кишинев, Гагаузия, Молдавия, Евгения Гуцул, Евразийский экономический союз
В Кишиневе оппозиция развернула флаг ЕАЭС

Блок "Победа" развернул в Кишиневе большое полотно с символикой ЕАЭС

© SputnikПредставители оппозиционного блока "Победа" развернули флаг ЕАЭС в Кишиневе
Представители оппозиционного блока Победа развернули флаг ЕАЭС в Кишиневе
© Sputnik
Представители оппозиционного блока "Победа" развернули флаг ЕАЭС в Кишиневе
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 29 мая — РИА Новости. Представители оппозиционного молдавского блока "Победа" развернули в центре Кишинева большое полотно с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС), передает корреспондент РИА Новости.
«

"Мы развернули флаг ЕАЭС в знак солидарности со странами — членами организации. И хотим показать альтернативу той интеграции, о которой говорит Запад", — заявил журналистам представитель политсилы Юрий Витнянский.

Глава Гагаузии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
Жители Молдавии хотят видеть страну в составе ЕАЭС, заявила Гуцул
Вчера, 13:30
В среду в Кишиневе блок "Победа" провел круглый стол по случаю десятилетия ЕАЭС. В мероприятии участвовали глава Гагаузии Евгения Гуцул, депутаты парламента, представители гражданского общества, эксперты и политические деятели.
Кишинев с 2022 года игнорирует заседания СНГ и ЕАЭС, где имеет статус наблюдателя.
Как заявил в феврале председатель оппозиционной молдавской партии "Шор" Илан Шор, единственным спасением для страны станет присоединение к Евразийскому экономическому союзу. Он отметил, что Россия сегодня может обеспечить Молдавии рынок сбыта для сельхозпродукции. Политик также подчеркнул, что Запад пытается любыми путями втянуть его страну в войну, однако ей это совершенно не нужно. Шор также призвал "говорить правду в глаза" о том, что курс Молдавии должен быть направлен на восток.
В Москве 21 апреля прошел съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление республики в ЕАЭС. На нем лидеры партий "Шор", "Шанс", "Виктория", "Возрождение" и "Сила альтернативы и соглашения Молдовы" подписали соглашение о создании предвыборного блока "Победа". Исполнительным секретарем национального совета блока избрали главу Гагаузии Евгению Гуцул. Илан Шор стал председателем исполкома, а Марина Таубер — секретарем.
Акция протеста у здания посольства США в Кишиневе
Молдавская оппозиция потребовала от Блинкена уехать из Кишинева
Вчера, 13:21
Нескольких участников съезда задержали в аэропорту по возвращении в Кишинев и несколько часов допрашивали. Лидер партии "Возрождение" Наталья Параска рассказала, что сотрудники Службы информации и безопасности Молдавии разговаривали с ней два часа, причем угрожали ей уголовной ответственностью за поездку в Москву.
На этом фоне некоторые молдавские политики выступили с резкими заявлениями. Вице-председатель правящей партии "Действие и солидарность", министр инфраструктуры Андрей Спыну предложил избавиться от оппозиции, а лидер Национальной партии Молдовы Драгош Галбур написал в соцсетях, что участников съезда, где был создан блок "Победа", нужно убивать.
Молдавская оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке правительства и президента Майи Санду. Манифестанты обвиняют руководство страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. По инициативе властей партию "Шор" запретили, представители некоторых других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием их сторонников.
Лидер оппозиционного в Молдавии политического блока Победа Илан Шор - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
Шор осудил разгон антинатовской акции в Кишиневе
Вчера, 16:08
 
В миреКишиневГагаузияМолдавияЕвгения ГуцулЕвразийский экономический союз
 
 
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