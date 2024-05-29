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В молдавской оппозиции осудили разгон антинатовской акции в Кишиневе - РИА Новости, 29.05.2024
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15:40 29.05.2024
https://ria.ru/20240529/kishinev-1949153160.html
В молдавской оппозиции осудили разгон антинатовской акции в Кишиневе
В молдавской оппозиции осудили разгон антинатовской акции в Кишиневе - РИА Новости, 29.05.2024
В молдавской оппозиции осудили разгон антинатовской акции в Кишиневе
Представитель Гагаузии в парламенте Молдавии Александр Суходольский (оппозиционная партия "Возрождение") осудил разгон полицией антинатовской акции в Кишиневе. РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T15:40
2024-05-29T15:40
в мире
молдавия
гагаузия
кишинев
майя санду
энтони блинкен
возрождение
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КИШИНЕВ, 29 мая – РИА Новости. Представитель Гагаузии в парламенте Молдавии Александр Суходольский (оппозиционная партия "Возрождение") осудил разгон полицией антинатовской акции в Кишиневе. В среду днем группа активистов, среди которых были представители Гагаузской автономии и запрещенной в Молдавии партии "Шор", вышли на протестную акцию на въезде в Кишинев перед приездом госсекретаря США Энтони Блинкена. Протест проходил мирно, однако в какой-то момент, полицейские оттеснили манифестантов и вывели из толпы советника главы Гагаузии Михаила Влаха, затолкали его в полицейскую машину, затем представители правоохранительных органов выхватили еще нескольких активистов. Во время разгона манифестантов пострадала женщина с ребенком, из-за действий полиции они упали на асфальт, женщина получила травму ноги. Молдавская полиция сообщила, что задержала организаторов протеста, которые пытались блокировать проезжую часть на бульваре Дачия. "Ранее такого никогда не происходило – прессинг, под который попали гагаузы сегодня, происходит впервые за весь период существования автономии. И виноваты в ситуации Майя Санду и партия "Действие и справедливость". Как депутат парламента Молдовы от Гагаузии призываю органы следствия выявить полицейских, нарушивших закон", - заявил журналистам в Кишиневе Суходольский. Депутат подчеркнул, что также цель протестной акции – обратить внимание на произвол в отношении Гагаузии. "Но прозападный режим (президента Молдавии – ред.) Майи Санду не считается с мнением граждан – полицейские задержали многих активистов из Гагаузии, выйдя за рамки закона, так как никаких противоправных действий представители автономии не совершили. Они стремятся отстоять Гагаузию, защитить её от внешних и внутренних угроз, и именно за это на них надевают наручники", - подчеркнул Суходольский. Ранее в среду в столице Молдавии прошла еще одна акция протеста. Активисты партии "Возрождение" у посольства США в Кишиневе облили себя свекольным соком, имитирующим кровь. Они заявляли, что страна не нуждается в членстве в НАТО, а также просили не втягивать ее в военные конфликты. Протест завершился без происшествий. В Кишиневе глава госдепа США намерен обсудить с президентом страны Майей Санду прогресс вступления Молдавии в ЕС и энергетическую безопасность.
https://ria.ru/20240529/gutsul-1949126948.html
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в мире, молдавия, гагаузия, кишинев, майя санду, энтони блинкен, возрождение, нато, евросоюз
В мире, Молдавия, Гагаузия, Кишинев, Майя Санду, Энтони Блинкен, Возрождение, НАТО, Евросоюз
В молдавской оппозиции осудили разгон антинатовской акции в Кишиневе

Депутат Суходольский осудил разгон полицией антинатовской акции в Кишиневе

© SputnikАкция протеста у здания посольства США в Кишиневе
Акция протеста у здания посольства США в Кишиневе
© Sputnik
Акция протеста у здания посольства США в Кишиневе
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 29 мая – РИА Новости. Представитель Гагаузии в парламенте Молдавии Александр Суходольский (оппозиционная партия "Возрождение") осудил разгон полицией антинатовской акции в Кишиневе.
В среду днем группа активистов, среди которых были представители Гагаузской автономии и запрещенной в Молдавии партии "Шор", вышли на протестную акцию на въезде в Кишинев перед приездом госсекретаря США Энтони Блинкена. Протест проходил мирно, однако в какой-то момент, полицейские оттеснили манифестантов и вывели из толпы советника главы Гагаузии Михаила Влаха, затолкали его в полицейскую машину, затем представители правоохранительных органов выхватили еще нескольких активистов. Во время разгона манифестантов пострадала женщина с ребенком, из-за действий полиции они упали на асфальт, женщина получила травму ноги. Молдавская полиция сообщила, что задержала организаторов протеста, которые пытались блокировать проезжую часть на бульваре Дачия.
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"Ранее такого никогда не происходило – прессинг, под который попали гагаузы сегодня, происходит впервые за весь период существования автономии. И виноваты в ситуации Майя Санду и партия "Действие и справедливость". Как депутат парламента Молдовы от Гагаузии призываю органы следствия выявить полицейских, нарушивших закон", - заявил журналистам в Кишиневе Суходольский.
Депутат подчеркнул, что также цель протестной акции – обратить внимание на произвол в отношении Гагаузии. "Но прозападный режим (президента Молдавии – ред.) Майи Санду не считается с мнением граждан – полицейские задержали многих активистов из Гагаузии, выйдя за рамки закона, так как никаких противоправных действий представители автономии не совершили. Они стремятся отстоять Гагаузию, защитить её от внешних и внутренних угроз, и именно за это на них надевают наручники", - подчеркнул Суходольский.
Ранее в среду в столице Молдавии прошла еще одна акция протеста. Активисты партии "Возрождение" у посольства США в Кишиневе облили себя свекольным соком, имитирующим кровь. Они заявляли, что страна не нуждается в членстве в НАТО, а также просили не втягивать ее в военные конфликты. Протест завершился без происшествий.
В Кишиневе глава госдепа США намерен обсудить с президентом страны Майей Санду прогресс вступления Молдавии в ЕС и энергетическую безопасность.
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В миреМолдавияГагаузияКишиневМайя СандуЭнтони БлинкенВозрождениеНАТОЕвросоюз
 
 
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