https://ria.ru/20240529/kishinev-1949153160.html

В молдавской оппозиции осудили разгон антинатовской акции в Кишиневе

В молдавской оппозиции осудили разгон антинатовской акции в Кишиневе - РИА Новости, 29.05.2024

В молдавской оппозиции осудили разгон антинатовской акции в Кишиневе

Представитель Гагаузии в парламенте Молдавии Александр Суходольский (оппозиционная партия "Возрождение") осудил разгон полицией антинатовской акции в Кишиневе. РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T15:40

2024-05-29T15:40

2024-05-29T15:40

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КИШИНЕВ, 29 мая – РИА Новости. Представитель Гагаузии в парламенте Молдавии Александр Суходольский (оппозиционная партия "Возрождение") осудил разгон полицией антинатовской акции в Кишиневе. В среду днем группа активистов, среди которых были представители Гагаузской автономии и запрещенной в Молдавии партии "Шор", вышли на протестную акцию на въезде в Кишинев перед приездом госсекретаря США Энтони Блинкена. Протест проходил мирно, однако в какой-то момент, полицейские оттеснили манифестантов и вывели из толпы советника главы Гагаузии Михаила Влаха, затолкали его в полицейскую машину, затем представители правоохранительных органов выхватили еще нескольких активистов. Во время разгона манифестантов пострадала женщина с ребенком, из-за действий полиции они упали на асфальт, женщина получила травму ноги. Молдавская полиция сообщила, что задержала организаторов протеста, которые пытались блокировать проезжую часть на бульваре Дачия. "Ранее такого никогда не происходило – прессинг, под который попали гагаузы сегодня, происходит впервые за весь период существования автономии. И виноваты в ситуации Майя Санду и партия "Действие и справедливость". Как депутат парламента Молдовы от Гагаузии призываю органы следствия выявить полицейских, нарушивших закон", - заявил журналистам в Кишиневе Суходольский. Депутат подчеркнул, что также цель протестной акции – обратить внимание на произвол в отношении Гагаузии. "Но прозападный режим (президента Молдавии – ред.) Майи Санду не считается с мнением граждан – полицейские задержали многих активистов из Гагаузии, выйдя за рамки закона, так как никаких противоправных действий представители автономии не совершили. Они стремятся отстоять Гагаузию, защитить её от внешних и внутренних угроз, и именно за это на них надевают наручники", - подчеркнул Суходольский. Ранее в среду в столице Молдавии прошла еще одна акция протеста. Активисты партии "Возрождение" у посольства США в Кишиневе облили себя свекольным соком, имитирующим кровь. Они заявляли, что страна не нуждается в членстве в НАТО, а также просили не втягивать ее в военные конфликты. Протест завершился без происшествий. В Кишиневе глава госдепа США намерен обсудить с президентом страны Майей Санду прогресс вступления Молдавии в ЕС и энергетическую безопасность.

https://ria.ru/20240529/gutsul-1949126948.html

https://ria.ru/20240528/moldaviya-1948987580.html

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в мире, молдавия, гагаузия, кишинев, майя санду, энтони блинкен, возрождение, нато, евросоюз